Нулевой ничьей завершился матч между сборными Колумбии и Аргентины. Хоть команды и не забили ни одного гола, скучным этот поединок назвать никак нельзя. Атакующий футбол демонстрировали обе команды, создав уйму моментов, но реализация в этот вечер явно подвела. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. Любите футбол и следите за трансляциями на нашем сайте!
Второй тайм
-
На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился. Забитыми голами нас команды так и не порадовали!
90'
Навесил со штрафного Паредес на линию вратарской. Ошибся на выходе Оспина, выпустив мяч из рук, но арбитр зафиксировал нападение на вратаря.
90'
Получил по ногам на половине поля соперника Серви от Вильи. Все видел арбитр и назначил штрафной удар.
90'
Осталось играть командам в сегодняшнем матче три минуты. Именно столько времени добавил арбитр.
90'
Урибе схватил соперника за футболку, сорвав тем самым опасную контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
89'
Пробил низом со штрафного Паредес. Мяч пролетел под стенкой, но попал в Акугбю, который находился в офсайде.
88'
Еще и желтую карточку в этом эпизоде получил Оспина. Откровенно сбивал он форварда, не успевая выбить мяч.
87'
Пауза в матче. Столкнулись Симеоне и Оспина и не могут самостоятельно подняться на ноги. Без помощи медиков здесь не обойтись.
86'
Убежал на скорости по правой бровке Вилья и подал в штрафную, но грамотно на выходе сыграл Армани и отвел угрозу от своих ворот.
85'
Двойную замену теперь уже провел Лионель Скалони. Вместо Тальяфико и Икарди на поле вышли Акунья и Симеоне.
84'
Протащил мяч о правому флангу Вилья и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника вышел за пределы поля.
83'
Накрутил соперника в штрафной Диаз и выкатил под удар Вилье, который метров с десяти пробил гораздо выше перекладины.
82'
На глазах арбитра Паредес двумя ногами прыгнул в ноги Санчесу. Без раздумий продемонстрировал желтую карточку нарушителю судья.
81'
Хороший навес с левого фланга исполнил Тальяфико. На линии вратарской готов был замыкать Икарди, но немного не дотянулся до мяча.
80'
Накрутил соперника на правом фланге Павон и вырезал в штрафную на Серви, который в касание пробил по воротам, но угодил точно в корпус Мурильо.
79'
Пробивал со штрафного Паредес в ближний угол, но на пути мяча оказалась стенка, а добивание от Павона заблокировал Мурильо.
78'
Двойная замена у Колумбии. Вместо Куадрадо и Фалькао в игру вошли Вилья и Диаз
77'
Получил мяч Павон перед чужой штрафной после паса от Икарди и попытался прорваться вперед, но его сбил Санчес. Штрафной исполнят аргентинцы.
76'
Обрезался на своей половине поля Мурильо, подарив мяч Павону, который тут же отдал в штрафную на Икарди, которого сбивал Санчес, но арбитр не стал останавливать игру.
75'
Выиграл подбор у штрафной соперника Бенедетти и попытался закрутить в дальнюю девятку, но немного неточным вышел этот удар.
74'
Ппрорвался по правой бровке Бенедетти и выполнил подачу на дальнюю штангу, но здесь пробить по воротам Куадардо не позволил Мори.
73'
Ответная замена у Колумбии. вместо Хуана Кинтеро шанс проявить себя получил Николас Бенедетти.
72'
Принял мяч на фланге Павон после паса от Икарди и тут же навесил в штрафную, где все тот же Икарди пытался пробить головой, но не дотянулся до мяча.
71'
Еще одно изменение в составе Аргентины. Вместо Джовани Ло Чельсо доигрывать будет Кристиан Павон.
70'
В грубейшем подкате сбил Куадардо на фланге оппонента. Даже намека на игры в мяч не было в этом эпизоде. Заслуженная желтая.
69'
Очередная замена в составе "альбиселесте". Вместо Макимильяно Месы на поле вышел Леандро Паредес.
68'
Прекрасным пасом Кинтеро вывел Бакку один на один с голкипером. Пытался Карлос обыграть Армани, но вратарь сыграл грамотно и выбил мяч из-под ног форварда.
67'
Подхватил снаряд перед чужой штрафной Бакка после паса от Кинтеро, но не стал бить, а запустил в штрафную Паласиоса, но тот не смог догнать мяч, выпустив его за пределы поля.
66'
Буквально "скосил" Серви на чужой половине поля Барриоса. За откровенную грубость получил "горчичник" игрок сборной Аргентины.
65'
Фалькао двумя ногами прыгнул в подкат против Баттальи в центре поля. Тут же увидел желтую карточку перед собой нарушитель.
64'
Убегали в контратаку колумбийцы. Бакка получил мяч в центре поля и тут же вырезал на ход Куарадо, но мяч в отчаянном подкате смог перехватить Мори.
63'
Двойная замена произошла у Колумбии. Вместо Муриэля и Куэльяра игру продолжат Бакка и Урибе.
62'
Подал со штрафного Дибала на линию вратарской, но здесь первым на мяче оказался Мурильо и выбил его в аут.
61'
Запустил Серви по флангу пасом Дибалу, но того подтолкнул в спину Паласиос. Штрафной удар исполнят аргентинцы.
60'
Устроили потасовку в центре поля Тальяфико и Барриос. Пришлось вмешиваться арбитру. Обошлось без карточек.
59'
Длинным пасом со своей половины поля Санчес искал в штрафной соперника Фалькао, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Песселье.
58'
Накрутил соперника на фланге Ло Чельсо и забросил в штрафную, где мог убегать один на один с голкипером Дибала, но вышедший из ворот Оспина оказался первым на мяче.
57'
Прекрасный пас вырезал Кинтеро на фланг, куда врывался Муриэль, но в последний момент мяч в подкате перехватил Бустос.
56'
Прорвался по левой бровке Тальяфико и навесило на дальнюю штангу, но здесь Дибале совсем немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.
55'
Еще одна замена у аргентинцев. Вместо Эксекиэля Паласиоса игру продолжит Пауло Дибала.
54'
Фалькао принял мяч на чужой половине поля и сбросил под удар Кинтеро, но нарушил правила при этом форвард Колумбии.
53'
Убегал на ворота соперника Икарди после заброса от Баттальи, но получил по ногам от Мурильо. Штрафной удар исполнят "альбиселесте".
52'
Мягко забросил Ло Чельсо в штрафную, куда врывался Икарди, но оттеснил его корпусом от мяча Санчес.
51'
Зацепился за мяч в штрафной соперника Икарди и головой сбросил под удар Ло Чельсо, но выстрел последнего оказался неточным.
50'
Пауза в матче. В верховой борьбе получил по лицу локтем Меса. Не может он самостоятельно продолжить игру, потребуется помощь медиков.
49'
Прекрасным длинным пасом Куадрадо запустил в штрафную соперника Муриэля, который пробил низом в ближний угол, но выручил свою команду Армани.
48'
Прорвался по флангу Тальяфико и выдал пас вперед на ход Серви, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
47'
Замена в перерыве произошла у сборной Аргентины. Вместо Гонсало Мартинеса вышел Франко Серви.
46'
Быстро пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
Второй тайм
Первый тайм
-
Отправил своим свистком команды на перерыв арбитр. В первом тайме забитых голов мы так и не увидели!
45'
Подхватил снаряд на фланге Мачадо после паса от Куадрадо и тут же подал в штрафную, но никто из партнеров на этот пас не откликнулся.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
45'
Кинтеро со штрафного низом пробил по воротам, мяч пролетел под стенкой, но угодил в защитника на одиннадцатиметровой отметке.
44'
Теперь уже Ло Чельсо не по правилам остановил прорыв в штрафную в исполнении Куэльяра. Опасный стандарт есть в распоряжении Колумбии.
43'
Получил по ногам на своей половине поля Паласиос от Барриоса. Штрафной удар исполнят "альбиселесте".
42'
Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в прошлом эпизоде Батталья. Нужно время футболисту, чтобы прийти в себя.
41'
Подал с угла поля Кинтеро на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Санчес, но проиграл он силовую борьбу за мяч Батталье.
40'
Прорвался на скорости по левой бровке Мачадо и выполнил подачу на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
39'
Мягко забросил Ло Чельсо в штрафную на Меса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
38'
Получил мяч на фланге Муриэль после паса от Кинтеро, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя сферу, и та вышла за пределы поля.
37'
Паласиос красиво пяткой сбросил под удар Ло Чельсо, который метров с двадцати низом пробил в ближний угол, но этот выстрел особых проблем Оспине не принес.
36'
Последовал навес со штрафного от Баттальи на одиннадцать метров, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Меса.
35'
Вот уже Паласиос заехал сзади по ногам Тальяфико на фланге. Штрафной удар исполнят футболисты сборной Аргентины.
34'
Бустос забросил по флангу на ход Икарди, но тот в борьбе с Санчесом нарушил правила.Фол в атаке зафиксировал судья.
33'
Отдал пас Кинтеро в штрафную соперника, куда подключился Паласиос, который тут же вернул на ход все тому же Кинтеро, но мяч вылетел за предел поля.
32'
Навесил с угла поля Кинтеро в центр штрафной, где пытался головой пробить Мурильо, но проиграл он верховую борьбу Мори.
31'
В центре поля жестко встретил Песселья Куадрадо. За такую грубость тут же увидел перед собой желтую карточку защитник.
30'
Длинным пасом со своей половины пол Песселья запускал Икарди на ворота соперника, но этот пас спокойно перехватил Мурильо.
29'
Паласиос слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и грубо заехал в ногу Санчесу. Ограничился устным предупреждением арбитр на этот раз.
28'
Сместился Кинтеро с правого фланга в штрафную и попытался закрутить в дальний угол, но точность подвела футболиста сборной Колумбии.
27'
Отобрал мяч на половине поля соперника Куадрадо и тут же выдал пас на ход Фалькао, который пробил низом в дальний угол метров с двадцати. Вытянулся в струну Армани и перевел сферу на угловой.
26'
Получил по ногам на чужой половине поля Фалькао от Баттальи. Штрафной удар в пользу сборной Колумбии назначил арбитр.
25'
Мягко забросил в штрафную Ло Чельсо, куда смещался с фланга Мартинес, но его опередил Санчес и спокойно грудью скинул мяч назад в руки голкиперу.
24'
Обыгрался Тальяфико на фланге в стеночку с Мартинесом, после чего запустил в штрафную Паласиоса, но снова первым оказался на мяче Оспина.
23'
Отличным пасом Меса запускал по правой бровке Бустоса, но вышел из ворот Оспина и спокойно забрал мяч в руки.
22'
Куадрадо навесил с левого фланга на одиннадцать метров, где пытался пробить в падении Мурильо, но вместо мяча попал ногой по голове оппоненту.
21'
Выиграл подбор у штрафной соперника Куэльяр и мощно с лету пробил по воротам, но мяч прошел немного выше перекладины.
20'
Придержал руками Батталья на фланге Кинтеро. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу Колумбии.
19'
Прекрасным пасом за спины защитников Паласиос вывел на ударную позицию Тальяфико, который пробил с линии штрафной площади, но мяч полетел точно в руке голкиперу.
18'
Длинным пасом Батталья выводил на ворота соперника Икарди, но вышел за пределы штрафной Оспина и отвел угрозу.
17'
Подхватил мяч на левом фланге Тальяфико и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Меса не позволил Мурильо.
16'
Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Оспина, потянув мышцу. Потребуется помощь медиков голкиперу.
15'
Разрезным пасом Тальяфико вывел один на один с голкипером Икарди, но тот в ближнем бою не смог переиграть Оспину. Еще и в офсайде был форвард.
14'
На высоких скоростях проходит старт поединка. Команды обмениваются атаками, но до опасных моментов дело пока не доходит.
13'
Накрутил защитников перед чужой штрафной Кинтеро, но вот бить не стал, а отдал пас вперед на Фалькао, но мяч перехватил Мори.
12'
Получил мяч Ло Чельсо на линии штрафной после паса от Тальяфико и тут же с разворота пробил, но в створ ворот не попал.
11'
Забрасывал Куэльяр в штрафную, куда на всех парах мчался Кинтеро, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
10'
Прорывался по правому флангу Меса, но получил сзади по ногам. Это в подкате грубо сыграл Мачадо. Будет штрафной удар.
9'
Запустил разрезным пасом Тальяфико в штрафную соперника Паласиоса, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог прострелить вдоль ворот.
8'
Снова пришлось показывать свой класс Оспине. На этот раз выручил он свою команду после удара Мартинеса в нижний угол из пределов штрафной.
7'
Подхватил мяч Паласиос перед чужой штрафной после паса Ло Чельсо и тут же пробил по воротам в одно касание. Снаряд полетел под перекладину, но Оспина перевел его на угловой.
6'
Ничего извлечь из этого углового не смогли "альбиселесте". После подачи на ближнюю штангу в исполнении Тальяфико без особых проблем мяч вынес головой Санчес.
5'
Прорвался на скорости Меса по правой бровке и низом прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника снаряд ушел на угловой.
4'
Последовал заброс в штрафную соперника, где Икарди головой сбросил на Мартинеса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
3'
Паласиос забросил оп флангу, куда забегал на скорости Кинтеро, но его опередил Тальяфико и головой вынес снаряд за боковую линию.
2'
В традиционной желто-белой форме будут играть сегодня колумбийцы, "альбиселесте" выбрали себе бело-голубые цвета. Активнее начали игру "кофейщики".
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Приветствую всех любителей футбола! Товарищеский матч между сборными Колумбии и Аргентины состоится сегодня на "Метлайф-стэдиум". Обновленные аргентинцы без Месси и всегда яркие колумбийцы во главе с Фалькао способны продемонстрировать по-настоящему хороший поединок. Кто же поведет "альбиселесте" за собой, и хватит ли этого, чтобы обыграть "кофейщиков", узнаем это по ходу игры. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
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