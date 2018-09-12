Первый тайм

- Отправил своим свистком команды на перерыв арбитр. В первом тайме забитых голов мы так и не увидели!

45' Подхватил снаряд на фланге Мачадо после паса от Куадрадо и тут же подал в штрафную, но никто из партнеров на этот пас не откликнулся.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.

45' Кинтеро со штрафного низом пробил по воротам, мяч пролетел под стенкой, но угодил в защитника на одиннадцатиметровой отметке.

44' Теперь уже Ло Чельсо не по правилам остановил прорыв в штрафную в исполнении Куэльяра. Опасный стандарт есть в распоряжении Колумбии.

43' Получил по ногам на своей половине поля Паласиос от Барриоса. Штрафной удар исполнят "альбиселесте".

42' Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в прошлом эпизоде Батталья. Нужно время футболисту, чтобы прийти в себя.

41' Подал с угла поля Кинтеро на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Санчес, но проиграл он силовую борьбу за мяч Батталье.

40' Прорвался на скорости по левой бровке Мачадо и выполнил подачу на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

39' Мягко забросил Ло Чельсо в штрафную на Меса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

38' Получил мяч на фланге Муриэль после паса от Кинтеро, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя сферу, и та вышла за пределы поля.

37' Паласиос красиво пяткой сбросил под удар Ло Чельсо, который метров с двадцати низом пробил в ближний угол, но этот выстрел особых проблем Оспине не принес.

36' Последовал навес со штрафного от Баттальи на одиннадцать метров, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Меса.

35' Вот уже Паласиос заехал сзади по ногам Тальяфико на фланге. Штрафной удар исполнят футболисты сборной Аргентины.

34' Бустос забросил по флангу на ход Икарди, но тот в борьбе с Санчесом нарушил правила.Фол в атаке зафиксировал судья.

33' Отдал пас Кинтеро в штрафную соперника, куда подключился Паласиос, который тут же вернул на ход все тому же Кинтеро, но мяч вылетел за предел поля.

32' Навесил с угла поля Кинтеро в центр штрафной, где пытался головой пробить Мурильо, но проиграл он верховую борьбу Мори.

31' В центре поля жестко встретил Песселья Куадрадо. За такую грубость тут же увидел перед собой желтую карточку защитник.

30' Длинным пасом со своей половины пол Песселья запускал Икарди на ворота соперника, но этот пас спокойно перехватил Мурильо.

29' Паласиос слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и грубо заехал в ногу Санчесу. Ограничился устным предупреждением арбитр на этот раз.

28' Сместился Кинтеро с правого фланга в штрафную и попытался закрутить в дальний угол, но точность подвела футболиста сборной Колумбии.

27' Отобрал мяч на половине поля соперника Куадрадо и тут же выдал пас на ход Фалькао, который пробил низом в дальний угол метров с двадцати. Вытянулся в струну Армани и перевел сферу на угловой.

26' Получил по ногам на чужой половине поля Фалькао от Баттальи. Штрафной удар в пользу сборной Колумбии назначил арбитр.

25' Мягко забросил в штрафную Ло Чельсо, куда смещался с фланга Мартинес, но его опередил Санчес и спокойно грудью скинул мяч назад в руки голкиперу.

24' Обыгрался Тальяфико на фланге в стеночку с Мартинесом, после чего запустил в штрафную Паласиоса, но снова первым оказался на мяче Оспина.

23' Отличным пасом Меса запускал по правой бровке Бустоса, но вышел из ворот Оспина и спокойно забрал мяч в руки.

22' Куадрадо навесил с левого фланга на одиннадцать метров, где пытался пробить в падении Мурильо, но вместо мяча попал ногой по голове оппоненту.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Куэльяр и мощно с лету пробил по воротам, но мяч прошел немного выше перекладины.

20' Придержал руками Батталья на фланге Кинтеро. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу Колумбии.

19' Прекрасным пасом за спины защитников Паласиос вывел на ударную позицию Тальяфико, который пробил с линии штрафной площади, но мяч полетел точно в руке голкиперу.

18' Длинным пасом Батталья выводил на ворота соперника Икарди, но вышел за пределы штрафной Оспина и отвел угрозу.

17' Подхватил мяч на левом фланге Тальяфико и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Меса не позволил Мурильо.

16' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Оспина, потянув мышцу. Потребуется помощь медиков голкиперу.

15' Разрезным пасом Тальяфико вывел один на один с голкипером Икарди, но тот в ближнем бою не смог переиграть Оспину. Еще и в офсайде был форвард.

14' На высоких скоростях проходит старт поединка. Команды обмениваются атаками, но до опасных моментов дело пока не доходит.

13' Накрутил защитников перед чужой штрафной Кинтеро, но вот бить не стал, а отдал пас вперед на Фалькао, но мяч перехватил Мори.

12' Получил мяч Ло Чельсо на линии штрафной после паса от Тальяфико и тут же с разворота пробил, но в створ ворот не попал.

11' Забрасывал Куэльяр в штрафную, куда на всех парах мчался Кинтеро, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

10' Прорывался по правому флангу Меса, но получил сзади по ногам. Это в подкате грубо сыграл Мачадо. Будет штрафной удар.

9' Запустил разрезным пасом Тальяфико в штрафную соперника Паласиоса, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог прострелить вдоль ворот.

8' Снова пришлось показывать свой класс Оспине. На этот раз выручил он свою команду после удара Мартинеса в нижний угол из пределов штрафной.

7' Подхватил мяч Паласиос перед чужой штрафной после паса Ло Чельсо и тут же пробил по воротам в одно касание. Снаряд полетел под перекладину, но Оспина перевел его на угловой.

6' Ничего извлечь из этого углового не смогли "альбиселесте". После подачи на ближнюю штангу в исполнении Тальяфико без особых проблем мяч вынес головой Санчес.

5' Прорвался на скорости Меса по правой бровке и низом прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника снаряд ушел на угловой.

4' Последовал заброс в штрафную соперника, где Икарди головой сбросил на Мартинеса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

3' Паласиос забросил оп флангу, куда забегал на скорости Кинтеро, но его опередил Тальяфико и головой вынес снаряд за боковую линию.

2' В традиционной желто-белой форме будут играть сегодня колумбийцы, "альбиселесте" выбрали себе бело-голубые цвета. Активнее начали игру "кофейщики".