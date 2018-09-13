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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Audi Field
2:1
Конец матча
0:1
47' ГолAngelo Rodriguez
56' Желтая карточкаКаноуз Расселл
1:1
65' ГолСегура Улисес
2:1
69' ГолМэттокс Даррен
72' Желтая карточкаAbu Danladi
87' Желтая карточкаMiguel Ibarra I
90' Желтая карточкаJoseph Mora
|
47'
0:1
56'
65'
1:1
69'
2:1
72'
87'
90'
Состав команд
24
Хемид
Билл
91
Фишер
Оньел
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
12
Fernando
Bob
99
Abu
Danladi
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Хемид Билл Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 21 Christopher Durkin Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 9 Руни Уэйн Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Travis Worra Вратарь
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 12 Kevin Ellis Защитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 22 Wyatt Omsberg Защитник
- 31 Luiz Fernando II Полузащитник
- 12 Fernando Bob Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Полузащитник
- 99 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 19 Пангоп Франц Нападающий
- 2 Carter Manley
- 7 Barreto da Silva Ibson I
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Северная Каролина ОК
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|27
|15
|7
|5
|54 - 33
|52
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|27
|12
|7
|8
|35 - 34
|43
|5.
|Филадельфия Юнион
|27
|12
|4
|11
|39 - 41
|40
|6.
|Монреаль Импакт
|28
|11
|3
|14
|37 - 45
|36
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|9
|10
|40 - 42
|33
|9.
|Торонто
|27
|7
|6
|14
|45 - 52
|27
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|27
|14
|7
|6
|47 - 37
|49
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|14
|6
|7
|49 - 33
|48
|3.
|Лос-Анджелес
|27
|13
|7
|7
|54 - 42
|46
|4.
|Портленд Тимберс
|27
|12
|8
|7
|40 - 36
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|5
|10
|48 - 46
|44
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|26
|12
|5
|9
|35 - 27
|41
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|27
|11
|7
|9
|45 - 52
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|10
|8
|10
|51 - 54
|38
|9.
|Миннесота Юнайтед
|27
|9
|2
|16
|39 - 54
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|7
|13
|43 - 42
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|6
|6
|15
|31 - 50
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|4
|8
|15
|41 - 52
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
87'
Miguel Ibarra получил желтую карточку от судьи
84'
Ди Си Юнайтед делает замену. Арриола Пол уходит с поля, а Брийян Фредерик выходит на его замену.
78'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Пайшао Да Сильва Фернандо Боб уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
72'
Abu Danladi получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Сегура Улисес бьет в цель!
58'
Ди Си Юнайтед делает замену. Kofi Opare уходит с поля, а Мэттокс Даррен выходит на его замену.
56'
Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Миннесота Старс делает замену. Тьессон Джером уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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