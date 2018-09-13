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Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
47' Гол
Angelo Rodriguez
56' Желтая карточка
Каноуз Расселл
1:1
65' Гол
Сегура Улисес
2:1
69' Гол
Мэттокс Даррен
72' Желтая карточка
Abu Danladi
87' Желтая карточка
Miguel Ibarra I
90' Желтая карточка
Joseph Mora
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Miguel Ibarra получил желтую карточку от судьи
84'
Ди Си Юнайтед делает замену. Арриола Пол уходит с поля, а Брийян Фредерик выходит на его замену.
78'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Пайшао Да Сильва Фернандо Боб уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Abu Danladi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Сегура Улисес бьет в цель!
58'
Ди Си Юнайтед делает замену. Kofi Opare уходит с поля, а Мэттокс Даррен выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Миннесота Старс делает замену. Тьессон Джером уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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