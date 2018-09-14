Стадион: Тианхе
1:0
Конец матча
7' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
41' Желтая карточкаБакамбу Седрик
51' Желтая карточкаЧжи Чжэн
54' Желтая карточкаВиера Хонатан
0:0
61' Не забитый пенальтиАугусто Ренато
73' Желтая карточкаАугусто Ренато
81' Желтая карточкаСяотин Фэн
1:0
90' ГолТалиска Андерсон
90' Желтая карточкаЧэн Цзэн
90' Желтая карточкаТалиска Андерсон
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Талиска Андерсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
96'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
96'
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
95'
Судье надоело, что Чэн Цзэн тянет время и он наказал его горчичником
95'
94'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
94'
Пяо Чэн не смог попасть в створ ударом издали
94'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
93'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
91'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон изменил счет на табло!
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Quanbo Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
87'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Судья свистит. Талиска Андерсон атаковал сзади соперника. Это Аугусто Ренато заработал своей команде штрафной
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
85'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
84'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
84'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
82'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
82'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
82'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Сяотин Фэн получил желтую карточку от судьи
81'
Zhongguo Chi наказан за толчок Линьпэн Чжан
81'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Линьпэн Чжан пострадал.
79'
79'
79'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
77'
Матч возобновлен
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку
74'
Судья свистит. Паулиньо Жозе атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
73'
Аугусто Ренато получил желтую карточку от судьи
73'
Судья свистит. Аугусто Ренато атаковал сзади соперника. Это Паулиньо Жозе заработал своей команде штрафной
72'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
71'
70'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
70'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Yu Zhang
69'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
67'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Сяотин Фэн
67'
Хорошую попытку сделал Ханьвэнь Дэн. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Отличные скиллы показывает Ханьвэнь Дэн, обводя своих соперников
66'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
65'
Аугусто Ренато нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Taijan Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
65'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
64'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
63'
63'
63'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
62'
Фан Меи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Аугусто Ренато взялся за удар, но Чэн Цзэн заблокировал его!
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Матч возобновлен
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
59'
Матч возобновлен
58'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Тактическая замена. Чжао Чженг уходит с поля и его заменяет Ханьвэнь Дэн
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
57'
57'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Бакамбу Седрик нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Бакамбу Седрик, и мяч снова в игре
56'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Голкипер мог бы сыграть и получше
56'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
54'
Виера Хонатан получил желтую карточку от судьи
54'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Чжи Чжэн пострадал.
54'
54'
Шанс! Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
53'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
53'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
51'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Чжи Чжэн получил желтую карточку от судьи
51'
Судья свистит. Чжи Чжэн атаковал сзади соперника. Это Аугусто Ренато заработал своей команде штрафной
51'
Quanbo Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
49'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Dun Ba это был.
47'
Судья сигнализирует, что Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
47'
46'
46'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Сяотин Фэн оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугусто Ренато нанес удар чуть мимо. Близко!
46'
Dun Ba нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Yihao Zhong не смог попасть в створ ударом издали
43'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Чжи Чжэн пострадал
43'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
42'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
41'
Бакамбу Седрик получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
40'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
40'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Чжи Чжэн нанес удар в каркас ворот!
39'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
39'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
38'
38'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Опасность предотвращена - Quanbo Guo из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Юй Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Юй Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
31'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
31'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Паулиньо Жозе имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
30'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
29'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
28'
Аугусто Ренато мяч отрикошетил от ворот
28'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
27'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
26'
26'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Huan Liu
24'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
23'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Фан Меи оказался на газоне.
23'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
22'
Опасность! Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
21'
Матч возобновлен
20'
Виера Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
19'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
19'
Dun Ba нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
19'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Zhongguo Chi оказался на газоне.
18'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
18'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Dun Ba на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Dun Ba
16'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
14'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
ШАНС! Чжао Чженг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Yihao Zhong
12'
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
10'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
9'
9'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
8'
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Линьпэн Чжан получил желтую карточку от судьи
7'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Dun Ba пострадал.
7'
7'
7'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
5'
Талиска Андерсон отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
4'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
3'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Судья сигнализирует, что Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжао Чженг
2'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакамбу Седрик мяча так и не получил
1'
1'
Yihao Zhong из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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