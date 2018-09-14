Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
2:5
Конец матча
1:0
4' ГолАпаресидо Джонатан
1:1
11' ГолЛэй У
26' Желтая карточкаFan Yang
1:2
42' ГолОскар дос Сантос
1:3
59' ГолХалк Живанилдо
1:4
63' ГолЭлкесон Кардосо
1:5
76' ГолОскар дос Сантос
2:5
80' ГолYuanyi Li
Второй тайм
94'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
93'
Yingjie Zhao пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Хуань Фу задерживает мяч рукой
93'
93'
Weijun Xie не смог попасть в створ ударом издали
92'
Шанхай СИПГ остается без одного игрока, потому что Кэ Ши уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Матч возобновлен
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Ши получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
90'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
90'
Судья сигнализирует, что Wenjie Lei из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чжан Чимин
89'
88'
87'
86'
86'
Чжан Чимин не смог попасть в створ ударом издали
86'
85'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
85'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Тианйи Киу
84'
84'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
84'
84'
83'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
80'
ГОЛ! Легко закончил атаку Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда, забив в пустые ворота!
80'
Yuanyi Li нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
79'
Тактическая замена. Guan He уходит с поля и его заменяет Hao Yu
79'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
78'
Апаресидо Джонатан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
76'
Тактическая замена. Чао Янг уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
76'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос изменил счет на табло!
76'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
73'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хай Юй
72'
72'
Жао Хонглуе не смог попасть в створ ударом издали
72'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
71'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Хорошую попытку сделал Yuanyi Li. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Yuanyi Li оказался на газоне.
68'
Апаресидо Джонатан пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
67'
67'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
66'
ШАНС! Элкесон Кардосо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
63'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
63'
Weijun Xie ошибается в защите.
62'
62'
Шанс! Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
62'
62'
62'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо забивает!
59'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
59'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
59'
59'
59'
59'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
56'
56'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь спокойно отбил мяч.
55'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
54'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
54'
53'
52'
52'
Элкесон Кардосо не смог попасть в створ ударом издали
52'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
52'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хуэй-Кан Цай
51'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
49'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
47'
47'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
46'
46'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
46'
Тактическая замена. Jiarun Gao уходит с поля и его заменяет Weijun Xie
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Guan He наказан за толчок Jiarun Gao
46'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
45'
45'
Апаресидо Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
44'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
Guan He сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
42'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
42'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
41'
Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
40'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
40'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
39'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Binbin Chen пострадал.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
34'
34'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Yingjie Zhao бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
31'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jiarun Gao
31'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
31'
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
29'
28'
28'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
26'
Fan Yang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
26'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Binbin Chen оказался на газоне.
26'
Guan He наказан за толчок Апаресидо Джонатан
26'
26'
Отличные скиллы показывает Элкесон Кардосо, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
25'
25'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Yingjie Zhao возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Yingjie Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jiarun Gao
20'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Guan He
19'
Судья свистит. Хуань Фу атаковал сзади соперника. Это Жао Хонглуе заработал своей команде штрафной
18'
18'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
18'
17'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
17'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
16'
16'
Элкесон Кардосо нанес удар чуть мимо. Близко!
16'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
15'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
11'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
10'
Yingjie Zhao нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Лэй У, и мяч снова в игре
9'
9'
9'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
4'
ГОООООЛ - Апаресидо Джонатан Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
4'
4'
3'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
2'
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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