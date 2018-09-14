  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Тяньцзинь Тэда
2:5
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
4' Гол
Апаресидо Джонатан
1:1
11' Гол
Лэй У
26' Желтая карточка
Fan Yang
1:2
42' Гол
Оскар дос Сантос
1:3
59' Гол
Халк Живанилдо
1:4
63' Гол
Элкесон Кардосо
1:5
76' Гол
Оскар дос Сантос
2:5
80' Гол
Yuanyi Li
90'+4
Второй тайм
94'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
93'
Yingjie Zhao пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
93'
Хуань Фу задерживает мяч рукой
93'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
93'
Weijun Xie не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
92'
Шанхай СИПГ остается без одного игрока, потому что Кэ Ши уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Ши получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
90'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Wenjie Lei из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чжан Чимин
89'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
88'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
86'
Чжан Чимин не смог попасть в створ ударом издали
86'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
85'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Тианйи Киу
84'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
84'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
84'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
84'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
83'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Описание гола
80'
ГОЛ! Легко закончил атаку Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда, забив в пустые ворота!
80'
Yuanyi Li нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
79'
Тактическая замена. Guan He уходит с поля и его заменяет Hao Yu
79'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
78'
Апаресидо Джонатан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
76'
Тактическая замена. Чао Янг уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
76'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос изменил счет на табло!
76'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
74'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
73'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
73'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хай Юй
72'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
72'
Жао Хонглуе не смог попасть в створ ударом издали
72'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
71'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
71'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Хорошую попытку сделал Yuanyi Li. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
69'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Yuanyi Li оказался на газоне.
68'
Апаресидо Джонатан пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
67'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
67'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
66'
ШАНС! Элкесон Кардосо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
63'
Weijun Xie ошибается в защите.
62'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
62'
Шанс! Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
Угловой
62'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
62'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо забивает!
59'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
59'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
59'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
59'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
57'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
56'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
56'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь спокойно отбил мяч.
55'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
54'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
52'
Элкесон Кардосо не смог попасть в створ ударом издали
52'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хуэй-Кан Цай
51'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
49'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
48'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
47'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
47'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
46'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
46'
Тактическая замена. Jiarun Gao уходит с поля и его заменяет Weijun Xie
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Guan He наказан за толчок Jiarun Gao
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
45'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
45'
Апаресидо Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
44'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
Guan He сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
42'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
41'
Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
40'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
39'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Binbin Chen пострадал.
36'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
34'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
32'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
32'
Yingjie Zhao бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jiarun Gao
31'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
31'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
31'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Угловой
30'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
30'
Лэй У нанес удар головой, но Jia Du перевел мяч на угловой!
30'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
29'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
28'
Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
28'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
26'
Fan Yang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
26'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Binbin Chen оказался на газоне.
Фол, нарушение
26'
Guan He наказан за толчок Апаресидо Джонатан
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
26'
Отличные скиллы показывает Элкесон Кардосо, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
23'
Yingjie Zhao возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Yingjie Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jiarun Gao
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Guan He
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Хуань Фу атаковал сзади соперника. Это Жао Хонглуе заработал своей команде штрафной
18'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
Угловой
18'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
17'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
17'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
16'
Элкесон Кардосо нанес удар чуть мимо. Близко!
16'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
15'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Yingjie Zhao нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Лэй У, и мяч снова в игре
9'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
6'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Апаресидо Джонатан Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
4'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
4'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
3'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
2'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация