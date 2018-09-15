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  5. Суперлига
Стадион:
Чанчунь Ятай
3:0
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
22' Желтая карточка
Суарес Марио
31' Желтая карточка
Kaimu Zheng
36' Желтая карточка
Pengfei Han
1:0
36' Пенальти
Игало Одион
49' Желтая карточка
Rui Yu
2:0
51' Гол
Пейчинович Неманья
53' Вторая желтая карточка
Pengfei Han
72' Желтая карточка
Zhiyu Yan
3:0
83' Гол
Межеевски Адриан
84' Желтая карточка
Чао Хэ
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Hao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Отличные скиллы показывает Межеевски Адриан, обводя своих соперников
Угловой
93'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
92'
ШАНС! Игало Одион нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Тактическая замена. Xin Tang уходит с поля и его заменяет Anwar Memet-Ali
90'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Игало Одион, и мяч снова в игре
88'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
88'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
85'
Тактическая замена. Zhiyu Yan уходит с поля и его заменяет Yufeng Xiao
85'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Hao Liu
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
84'
Чао Хэ совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Чао Хэ грубо играет против соперника. Пострадал Iminjan Ilhamjan
Описание гола
83'
Г О О О О Л Межеевски Адриан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Dadi Zhou
81'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
81'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
78'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
77'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
Угловой
77'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
77'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
72'
Zhiyu Yan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Zhiyu Yan грубо играет против соперника. Пострадал Iminjan Ilhamjan
72'
Тактическая замена. Long Tan уходит с поля и его заменяет Dadi Zhou
Офсайд
70'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Игало Одион, и мяч снова в игре
69'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Kaimu Zheng
69'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
68'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
Фол, нарушение
67'
Junlin Min наказан за толчок Чао Хэ
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Игало Одион бьет со свободного, но мяч выносится с линии ворот.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
65'
Boyang Su сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
63'
Iminjan Ilhamjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Jie Sun задерживает мяч рукой
62'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Игало Одион наказан за толчок Boyang Su
Угловой
61'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
61'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
61'
Отличные скиллы показывает Межеевски Адриан, обводя своих соперников
Офсайд
60'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Офсайд
60'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
59'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Junlin Min
59'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
57'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
57'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Junlin Min
Офсайд
56'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Травма, повреждение
56'
Игало Одион возвращается на поле.
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
Офсайд
55'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай в офсайде
55'
Межеевски Адриан бьет со штрафного удара в створ ворот
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
53'
УДАЛЕНИЕ! - Pengfei Han удален из-за второго грубого нарушения
Травма, повреждение
53'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Pengfei Han атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
53'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
51'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Пейчинович Неманья классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
51'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
51'
Iminjan Ilhamjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ji Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Rui Yu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Rui Yu грубо играет против соперника. Пострадал Чжао Хэцзин
48'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
48'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
47'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
Фол, нарушение
47'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Zhiyu Yan
46'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Ji Chen задерживает мяч рукой
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
48'
Игало Одион задерживает мяч рукой
48'
Пейчинович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
48'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
47'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Long Tan, и мяч снова в игре
Описание гола
47'
Гол команды Чанчунь Ятай не засчитывается
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Описание гола
45'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
44'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
44'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
43'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Zhiyu Yan
40'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
39'
Елавич Никица не смог попасть в створ ударом издали
39'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
39'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
38'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает с точки!
Желтая карточка
36'
Pengfei Han совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Pengfei Han атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
34'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
34'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
34'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Травма, повреждение
33'
Межеевски Адриан возвращается на поле.
33'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
33'
Чао Хэ навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Межеевски Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Межеевски Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
31'
Kaimu Zheng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Kaimu Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Межеевски Адриан
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Игало Одион
30'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
29'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
29'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
28'
Jie Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
28'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
28'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
27'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
26'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
25'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Ji Chen нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
Угловой
24'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
24'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Отличные скиллы показывает Елавич Никица, обводя своих соперников
23'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
23'
Zhiyu Yan возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhiyu Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
22'
Суарес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Суарес Марио атаковал сзади соперника. Это Zhiyu Yan заработал своей команде штрафной
Угловой
21'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
21'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Елавич Никица задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
20'
Ji Chen задерживает мяч рукой
19'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
19'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Пейчинович Неманья из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
Офсайд
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
18'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
Фол, нарушение
16'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Межеевски Адриан пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
16'
Zhe Jiang не смог попасть в створ ударом издали
16'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
15'
Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
15'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
14'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
14'
Межеевски Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
12'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
11'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
11'
Pengfei Han возвращается на поле.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Han получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
10'
Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Kaimu Zheng наказан за толчок Long Tan
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
8'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Чанчунь Ятай начинает контратаку
8'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
5'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ji Chen
3'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
2'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
2'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Елавич Никица наказан за толчок Чао Хэ
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Чанчунь Ятай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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