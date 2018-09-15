Стадион: Changchun Stadium
3:0
Конец матча
22' Желтая карточкаСуарес Марио
31' Желтая карточкаKaimu Zheng
36' Желтая карточкаPengfei Han
1:0
36' ПенальтиИгало Одион
49' Желтая карточкаRui Yu
2:0
51' ГолПейчинович Неманья
53' Вторая желтая карточкаPengfei Han
72' Желтая карточкаZhiyu Yan
3:0
83' ГолМежеевски Адриан
84' Желтая карточкаЧао Хэ
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Hao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Отличные скиллы показывает Межеевски Адриан, обводя своих соперников
93'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
92'
ШАНС! Игало Одион нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Тактическая замена. Xin Tang уходит с поля и его заменяет Anwar Memet-Ali
90'
90'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Игало Одион, и мяч снова в игре
88'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
88'
85'
Тактическая замена. Zhiyu Yan уходит с поля и его заменяет Yufeng Xiao
85'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Hao Liu
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
84'
Чао Хэ совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
84'
Безумный фол. Чао Хэ грубо играет против соперника. Пострадал Iminjan Ilhamjan
83'
Г О О О О Л Межеевски Адриан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
83'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Dadi Zhou
81'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
78'
77'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
77'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
74'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Zhiyu Yan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
72'
Безумный фол. Zhiyu Yan грубо играет против соперника. Пострадал Iminjan Ilhamjan
70'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Игало Одион, и мяч снова в игре
69'
69'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Kaimu Zheng
69'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
68'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
67'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
67'
Junlin Min наказан за толчок Чао Хэ
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Игало Одион бьет со свободного, но мяч выносится с линии ворот.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Boyang Su сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
63'
Iminjan Ilhamjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Jie Sun задерживает мяч рукой
62'
62'
Игало Одион наказан за толчок Boyang Su
61'
61'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
61'
Отличные скиллы показывает Межеевски Адриан, обводя своих соперников
60'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
59'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
59'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Junlin Min
59'
58'
58'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
57'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
57'
57'
56'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Junlin Min
56'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
56'
Игало Одион возвращается на поле.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай в офсайде
55'
Межеевски Адриан бьет со штрафного удара в створ ворот
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
53'
УДАЛЕНИЕ! - Pengfei Han удален из-за второго грубого нарушения
53'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Судья свистит. Pengfei Han атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
53'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
51'
Long Tan сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Пейчинович Неманья классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
51'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Iminjan Ilhamjan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ji Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Rui Yu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
49'
Безумный фол. Rui Yu грубо играет против соперника. Пострадал Чжао Хэцзин
48'
48'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
48'
47'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
47'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Zhiyu Yan
46'
46'
Ji Chen задерживает мяч рукой
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игало Одион задерживает мяч рукой
48'
Пейчинович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
48'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Long Tan, и мяч снова в игре
47'
Гол команды Чанчунь Ятай не засчитывается
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
44'
44'
44'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
43'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Zhiyu Yan
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
39'
Елавич Никица не смог попасть в створ ударом издали
39'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
39'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
38'
36'
Г О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает с точки!
36'
Pengfei Han совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Судья свистит. Pengfei Han атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
34'
34'
34'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
33'
Межеевски Адриан возвращается на поле.
33'
33'
Чао Хэ навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Межеевски Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Матч возобновлен
32'
Межеевски Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Kaimu Zheng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Безумный фол. Kaimu Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Межеевски Адриан
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Судья сигнализирует, что Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Игало Одион
30'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
29'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
28'
Jie Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
28'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
28'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
27'
27'
27'
26'
25'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Ji Chen нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
24'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
24'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Отличные скиллы показывает Елавич Никица, обводя своих соперников
23'
23'
Zhiyu Yan возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhiyu Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Суарес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
22'
Судья свистит. Суарес Марио атаковал сзади соперника. Это Zhiyu Yan заработал своей команде штрафной
21'
21'
21'
20'
Елавич Никица задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Ji Chen задерживает мяч рукой
19'
19'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
19'
Судья сигнализирует, что Пейчинович Неманья из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
18'
18'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
16'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Межеевски Адриан пострадал.
16'
16'
Zhe Jiang не смог попасть в створ ударом издали
16'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
14'
14'
14'
Межеевски Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
12'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
11'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Pengfei Han возвращается на поле.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Han получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Матч возобновлен
10'
Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Kaimu Zheng наказан за толчок Long Tan
8'
8'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ji Chen
3'
2'
2'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
1'
Елавич Никица наказан за толчок Чао Хэ
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Чанчунь Ятай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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