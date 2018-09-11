Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
- 10.07.2018 Транмер 2:3 Ливерпуль ТМК
- 07.07.2018 Честер 0:7 Ливерпуль ТМК
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.10.2016 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги
- 27.08.2016 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.04.2016 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 17.10.2015 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.02.2015 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 31.08.2014 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 30.03.2014 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.12.2013 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.03.2013 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.11.2012 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.07.2012 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
- 07.02.2012 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.09.2011 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 15.05.2011 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.11.2010 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.01.2010 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.08.2009 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|6.
|Борнмут
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Кардифф Сити
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм
27.1% (32)
Ничья:
40.7% (48)
Ливерпуль
32.2% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.4% (30)
1:2 Ливерпуль:
15.3% (18)
2:1 Тоттенхэм:
14.4% (17)
2:2 Ничья:
13.6% (16)
1:3 Ливерпуль:
5.9% (7)
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