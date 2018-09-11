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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм
27.1% (32)
Ничья:
40.7% (48)
Ливерпуль
32.2% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.4% (30)
Ливерпуль:
15.3% (18)
Тоттенхэм:
14.4% (17)
Ничья:
13.6% (16)
Ливерпуль:
5.9% (7)
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