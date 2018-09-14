Стадион: Haihe Stadium
0:1
Конец матча
38' Желтая карточкаXiaolong Wang
58' Желтая карточкаКарраско Янник
58' Желтая карточкаВон Гвон Ген
0:1
73' ГолShuai Li
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
94'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
94'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Peng Yan
92'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Шанс! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
91'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
91'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ванг Ксяолонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вон Гвон Ген
90'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
90'
Сюйжи Чжао нанес удар головой, но Чжан Чонг перевел мяч на угловой!
90'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Чжу Тин получил травму и заменен. Pengfei Shan выходит на поле.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжу Тин получил травму и медбригада забирает его с поля.
89'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
88'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
86'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
86'
86'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
85'
Гайтан Николас возвращается на поле.
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
84'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
82'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
82'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Карраско Янник заработал фол
81'
Ванг Ксяолонг наказан за толчок Чжу Тин
81'
80'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
79'
79'
79'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
76'
Далянь Ифан контролирует мяч.
75'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Wang
75'
После дальнего удара, который нанес Кэ Сунь мяч отбит вратарем
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
73'
ГОЛ! Легко закончил атаку Shuai Li из команды Далянь Ифан, забив в пустые ворота!
73'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
71'
71'
Янг Ксу не смог попасть в створ ударом издали
70'
Хорошую попытку сделал Янг Ксу. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
69'
Гайтан Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
68'
Shuai Li из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
67'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
67'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
66'
Должен был быть гол! Янг Ксу имел отличный шанс, но Чжан Чонг не дал голу состоятся!
66'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
65'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
64'
63'
63'
Шанс! Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
63'
62'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Сюйжи Чжао
62'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
61'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
61'
61'
Гайтан Николас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
60'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
60'
Матч возобновлен
58'
Вон Гвон Ген получает желтую карточку за неспортивное поведение
58'
Карраско Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
57'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вон Гвон Ген
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
54'
54'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Dalun Zheng наказан за толчок Гайтан Николас
52'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
51'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
50'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
48'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
48'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
49'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
48'
47'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
47'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
47'
Yiming Liu возвращается на поле.
47'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
46'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Yiming Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Yiming Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Хорошую попытку сделал Qiang Jin. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
44'
44'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
43'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Гайтан Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Ванг Ксяолонг получил желтую карточку от судьи
38'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Мушекви Няша пострадал.
38'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
38'
Dalun Zheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Мушекви Няша наказан за толчок Yiming Liu
35'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
35'
Какой шанс! Мушекви Няша почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан пробил головой, мяч срикошетил, и один из соперников вынес мяч с ленточки.
34'
33'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
31'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
Далянь Ифан контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
29'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
28'
27'
Судья сигнализирует, что Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
27'
27'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Wang
26'
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
23'
23'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
23'
22'
Yaopeng Wang наказан за толчок Юнпо Ван
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
Матч возобновлен
18'
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
17'
ШАНС! Янг Ксу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
16'
16'
Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Cheng Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
13'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
После штрафного удара,который нанес Ванг Ксяолонг мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
9'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Cheng Zhang возвращается на поле.
8'
Мушекви Няша возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Cheng Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
4'
Вон Гвон Ген не смог попасть в створ ударом издали
3'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
2'
2'
После дальнего удара, который нанес Юнпо Ван мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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