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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
38' Желтая карточка
Xiaolong Wang
58' Желтая карточка
Карраско Янник
58' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
0:1
73' Гол
Shuai Li
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
94'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
94'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Peng Yan
92'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Шанс! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
Угловой
91'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
91'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ванг Ксяолонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вон Гвон Ген
90'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
90'
Сюйжи Чжао нанес удар головой, но Чжан Чонг перевел мяч на угловой!
90'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Чжу Тин получил травму и заменен. Pengfei Shan выходит на поле.
Травма, повреждение
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжу Тин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
89'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
88'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
Офсайд
86'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
86'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
Травма, повреждение
85'
Гайтан Николас возвращается на поле.
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
84'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
82'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
Фол, нарушение
82'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Карраско Янник заработал фол
Фол, нарушение
81'
Ванг Ксяолонг наказан за толчок Чжу Тин
81'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
80'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
79'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
79'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
76'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Wang
75'
После дальнего удара, который нанес Кэ Сунь мяч отбит вратарем
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
73'
ГОЛ! Легко закончил атаку Shuai Li из команды Далянь Ифан, забив в пустые ворота!
73'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
71'
Янг Ксу не смог попасть в створ ударом издали
70'
Хорошую попытку сделал Янг Ксу. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
69'
Гайтан Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
68'
Shuai Li из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
67'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
67'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
66'
Должен был быть гол! Янг Ксу имел отличный шанс, но Чжан Чонг не дал голу состоятся!
66'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
65'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
64'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
64'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
63'
Шанс! Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Сюйжи Чжао
62'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
Офсайд
61'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
61'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Гайтан Николас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
60'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
60'
Матч возобновлен
Желтая карточка
58'
Вон Гвон Ген получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
58'
Карраско Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вон Гвон Ген
56'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
55'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Dalun Zheng наказан за толчок Гайтан Николас
52'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
51'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
48'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
49'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
47'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
47'
Yiming Liu возвращается на поле.
47'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Yiming Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
45'
Yiming Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Хорошую попытку сделал Qiang Jin. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
44'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
43'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Гайтан Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
39'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Ванг Ксяолонг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Мушекви Няша пострадал.
38'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
38'
Dalun Zheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
36'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
35'
Мушекви Няша наказан за толчок Yiming Liu
Угловой
35'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
35'
Какой шанс! Мушекви Няша почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан пробил головой, мяч срикошетил, и один из соперников вынес мяч с ленточки.
Угловой
34'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Чжу Тин, но отличный сейв сделал Лу Чжан. Угловой.
33'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
31'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
31'
Далянь Ифан контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
28'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
27'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Wang
26'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
25'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
23'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
23'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Yaopeng Wang наказан за толчок Юнпо Ван
21'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
21'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
17'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
17'
ШАНС! Янг Ксу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
16'
Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали
16'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Cheng Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
13'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
После штрафного удара,который нанес Ванг Ксяолонг мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
10'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Ксин Шенг наказан за толчок Янг Ксу
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Травма, повреждение
8'
Cheng Zhang возвращается на поле.
Травма, повреждение
8'
Мушекви Няша возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Cheng Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
6'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
4'
Вон Гвон Ген не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
2'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
После дальнего удара, который нанес Юнпо Ван мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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