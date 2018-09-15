Стадион: Хонгкоу
1:1
Конец матча
9' Желтая карточкаJiajun Bai
42' Желтая карточкаЭдер Мартинс
0:1
45' ГолТейшейра Алекс
1:1
50' ГолБа Демба
54' Желтая карточкаRuofan Liu
73' Желтая карточкаXiaotian Yang
78' Желтая карточкаPengfei Xie
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
Lingfeng Zhang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
93'
93'
92'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
91'
91'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Zichang Huang оказался на газоне.
87'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
87'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Ванг Сонг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Си У
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Хайо Ронг
84'
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
83'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Zichang Huang
82'
Хорошую попытку сделал Ба Демба. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
82'
82'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
81'
Головой пробил Ванг Сонг, но голкипер отбил его в поле!
81'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
81'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
78'
Pengfei Xie получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Chenjie Zhu
77'
Назначен штрафной. Пострадал Эдер Мартинс, его свалил Chenjie Zhu.
77'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Судья сигнализирует, что Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
76'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
76'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
75'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
75'
Ян Бо Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
73'
Xiaotian Yang получил желтую карточку от судьи
73'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Ба Демба оказался на газоне.
73'
73'
Ян Бо Ю из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
72'
Ли Шуай вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Эдер Мартинс. Отличный был шанс, чтобы забить!
72'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
72'
Гуарин Фредди задерживает мяч рукой
71'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
71'
71'
Плохо сыграл Ян Бо Ю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
70'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
68'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
67'
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
66'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
66'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
65'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
63'
63'
63'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
62'
62'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Ромеро Оскар уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
61'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
59'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
58'
Ромеро Оскар нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.
58'
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
56'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Shilin Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Ruofan Liu получил желтую карточку от судьи
54'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Ян Бо Ю пострадал.
53'
53'
53'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
53'
53'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
52'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
52'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
50'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Ба Демба изменил счет на табло!
50'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
46'
ГОООООЛ - Тейшейра Алекс Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
46'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ромеро Оскар пробил со штрафного прямо в стенку
42'
Pengfei Xie задерживает мяч рукой
42'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Эдер Мартинс получил желтую карточку от судьи
41'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yougang Xu пострадал.
40'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yougang Xu пострадал.
40'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
39'
Эдер Мартинс пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Си У пострадал.
37'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
37'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Tianyi Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
35'
Chenjie Zhu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
33'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
33'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
32'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
32'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
32'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
30'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
29'
Pengfei Xie не смог попасть в створ ударом издали
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
27'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
27'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
26'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
26'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
25'
25'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
22'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Си У не смог попасть в створ ударом издали
20'
Судья сигнализирует, что Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
19'
19'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
19'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
17'
Shilin Sun не смог попасть в створ ударом издали
17'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
16'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
16'
Yinong Tian наказан за толчок Ромеро Оскар
16'
16'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
16'
Jiajun Bai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
15'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
14'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
14'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Эдер Мартинс пострадал.
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
12'
Си У из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Гуарин Фредди пострадал.
12'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
11'
11'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
11'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
9'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
9'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Эдер Мартинс пострадал.
9'
9'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
8'
Ян Бо Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
Судья свистит. Палетта Габриэль атаковал сзади соперника. Это Ба Демба заработал своей команде штрафной
7'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
6'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Tianyi Gao наказан за толчок Yougang Xu
5'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ruofan Liu
4'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
2'
ШАНС! Ба Демба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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