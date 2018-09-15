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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:1
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
9' Желтая карточка
Jiajun Bai
42' Желтая карточка
Эдер Мартинс
0:1
45' Гол
Тейшейра Алекс
1:1
50' Гол
Ба Демба
54' Желтая карточка
Ruofan Liu
73' Желтая карточка
Xiaotian Yang
78' Желтая карточка
Pengfei Xie
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Lingfeng Zhang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
93'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
92'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
91'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
91'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
89'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Zichang Huang оказался на газоне.
87'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
87'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Ванг Сонг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Си У
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Хайо Ронг
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Ян Бо Ю
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
83'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Zichang Huang
82'
Хорошую попытку сделал Ба Демба. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
82'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
82'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
81'
Головой пробил Ванг Сонг, но голкипер отбил его в поле!
81'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
81'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
80'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Желтая карточка
78'
Pengfei Xie получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Chenjie Zhu
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Эдер Мартинс, его свалил Chenjie Zhu.
77'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
76'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
76'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
75'
Ян Бо Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
75'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
73'
Xiaotian Yang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Ба Демба оказался на газоне.
73'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ян Бо Ю из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
73'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
72'
Ли Шуай вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Эдер Мартинс. Отличный был шанс, чтобы забить!
72'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
Фол, нарушение
72'
Гуарин Фредди задерживает мяч рукой
71'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
71'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
71'
Плохо сыграл Ян Бо Ю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
70'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Офсайд
68'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
67'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
66'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
66'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
65'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
63'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
63'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
63'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
62'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Ромеро Оскар уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
61'
Си У пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
61'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
59'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
58'
Ромеро Оскар нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.
58'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
56'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
54'
Shilin Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
54'
Ruofan Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Ян Бо Ю пострадал.
53'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
53'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
53'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
Угловой
53'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
52'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
52'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
50'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ба Демба изменил счет на табло!
50'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
50'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Тейшейра Алекс Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
46'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Ян Бо Ю пострадал.
43'
Ромеро Оскар пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
42'
Pengfei Xie задерживает мяч рукой
42'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Желтая карточка
42'
Эдер Мартинс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yougang Xu пострадал.
Фол, нарушение
40'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yougang Xu пострадал.
40'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Угловой
40'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
39'
Эдер Мартинс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
38'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Си У пострадал.
37'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
37'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Tianyi Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
36'
Tianyi Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
35'
Chenjie Zhu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
33'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
33'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
32'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
32'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
32'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
32'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
Угловой
31'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
30'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
29'
Pengfei Xie не смог попасть в створ ударом издали
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
27'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
26'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
26'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
25'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
25'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
22'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Ян Бо Ю пострадал.
21'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
21'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Си У не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
19'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
19'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
18'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
17'
Shilin Sun не смог попасть в створ ударом издали
17'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
16'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Yinong Tian наказан за толчок Ромеро Оскар
16'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
16'
Jiajun Bai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
15'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
14'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Эдер Мартинс пострадал.
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Си У из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Гуарин Фредди пострадал.
12'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
11'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
11'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
10'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
Желтая карточка
9'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Эдер Мартинс пострадал.
9'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
9'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
8'
Ян Бо Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Палетта Габриэль атаковал сзади соперника. Это Ба Демба заработал своей команде штрафной
7'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
6'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
6'
Tianyi Gao наказан за толчок Yougang Xu
5'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ruofan Liu
4'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
2'
ШАНС! Ба Демба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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