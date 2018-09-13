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Томь
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Тюмень

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Томь - Тюмень
Томь
85.7% (90)
Ничья:
11.4% (12)
Тюмень
2.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
31.4% (33)
Томь:
26.7% (28)
Томь:
20% (21)
Ничья:
5.7% (6)
Томь:
3.8% (4)
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