Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Тюмень

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Томь (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
Тюмень (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.09.2018 Тюмень 0:0 Луч ФПД
- 01.09.2018 Чертаново 4:0 Тюмень ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 18.08.2018 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 12.08.2018 Тюмень 1:1 Мордовия ФПД
- 08.08.2018 Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 04.08.2018 Тюмень 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 29.07.2018 Тюмень 1:0 Армавир ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
- 17.07.2018 Тюмень 4:1 Балтика ФПД
- 12.05.2018 Балтика 3:1 Тюмень ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
- 21.04.2018 Сибирь 0:2 Тюмень ФПД
- 15.04.2018 Авангард Курск 0:0 Тюмень ФПД
- 11.04.2018 Тюмень 1:1 Динамо СПб ФПД
- 07.04.2018 Шинник 2:0 Тюмень ФПД
- 31.03.2018 Тюмень 3:1 Волгарь ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Тюмень: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 27.08.2017 Томь 0:0 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 07.04.2016 Тюмень 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 20.09.2015 Томь 1:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 05.04.2015 Томь 1:0 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 13.09.2014 Тюмень 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 13.03.2014 Томь 2:1 Тюмень Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 4
|23
|2.
|Тамбов
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|10 - 8
|19
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 9
|19
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|7.
|Сочи
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Чертаново
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 14
|16
|9.
|Шинник
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|7 - 7
|15
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|12.
|Мордовия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 14
|12
|14.
|Луч
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 4
|10
|15.
|Тюмень
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Сибирь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|17.
|Балтика
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 11
|8
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 20
|2
|20.
|Армавир
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - ТюменьДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Томь - Тюмень
Томь
85.7% (90)
Ничья:
11.4% (12)
Тюмень
2.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
31.4% (33)
2:1 Томь:
26.7% (28)
2:0 Томь:
20% (21)
1:1 Ничья:
5.7% (6)
3:1 Томь:
3.8% (4)
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