Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Тамбов

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Луч (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 08.09.2018 Тюмень 0:0 Луч ФПД
- 01.09.2018 Луч 0:1 Мордовия ФПД
- 26.08.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Луч ФПД
- 22.08.2018 Луч 0:2 СКА-Хабаровск К
- 18.08.2018 Луч 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 12.08.2018 Луч 3:0 Армавир ФПД
- 08.08.2018 Нижний Новгород 0:0 Луч ФПД
- 04.08.2018 Луч 0:0 Балтика ФПД
- 29.07.2018 Луч 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.07.2018 Ротор 1:0 Луч ФПД
- 17.07.2018 Луч 0:1 Химки ФПД
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Олимпиец 1:0 Луч ФПД
- 02.05.2018 Луч 2:2 Авангард Курск ФПД
- 28.04.2018 Луч 2:2 Урожай ФПД
- 21.04.2018 Ротор 4:2 Луч ФПД
- 15.04.2018 Факел 3:1 Луч ФПД
- 11.04.2018 Зенит-2 1:2 Луч ФПД
- 07.04.2018 Луч 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Луч 0:0 Балтика ФПД
Тамбов (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Динамо СПб 1:1 Тамбов ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 15.04.2018 Волгарь 1:2 Тамбов ФПД
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 Химки ФПД
Последние игры между собой
Луч: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 4
|23
|2.
|Тамбов
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|10 - 8
|19
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 9
|19
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|7.
|Сочи
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Чертаново
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 14
|16
|9.
|Шинник
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|7 - 7
|15
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|12.
|Мордовия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 14
|12
|14.
|Луч
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 4
|10
|15.
|Тюмень
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Сибирь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|17.
|Балтика
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 11
|8
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 20
|2
|20.
|Армавир
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Луч - ТамбовДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Луч - Тамбов
Луч
27.4% (29)
Ничья:
26.4% (28)
Тамбов
46.2% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.6% (24)
1:2 Тамбов:
20.8% (22)
0:1 Тамбов:
18.9% (20)
1:0 Луч:
13.2% (14)
2:1 Луч:
6.6% (7)
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