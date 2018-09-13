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Луч
 
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Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Тамбов

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Луч - Тамбов
Луч
27.4% (29)
Ничья:
26.4% (28)
Тамбов
46.2% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.6% (24)
Тамбов:
20.8% (22)
Тамбов:
18.9% (20)
Луч:
13.2% (14)
Луч:
6.6% (7)
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