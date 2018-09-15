  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 21105
Майнц
2:1
Конец матча
Аугсбург
0'
54' Желтая карточка
Баку Боте
73' Желтая карточка
Хедира Рани
0:1
82' Гол
Чжи Дон-Вонь
1:1
87' Гол
Уджа Энтони
2:1
90' Гол
Максим Александру
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90'+8
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Шмид Жонатан ошибается в защите.
Угловой
96'
Jonathan Burkardt из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
96'
Ahmet Guerleyen нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Максим Александру забивает!
93'
Плохо сыграл Гифер Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
Матч возобновлен
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Гоувелеув Джеффри сейчас получил желтую
Травма, повреждение
92'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
О, нет. Из многообещающей позиции Максим Александру из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Кордова Серхио наказан за толчок Кунде Пьер
Описание гола
87'
Г О О О О О О Л - Уджа Энтони из команды Майнц с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
87'
Гифер Фабиан ошибается в защите.
87'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Хинтереггер Мартин задерживает мяч рукой
86'
Тактическая замена. Баку Боте уходит с поля и его заменяет Максим Александру
86'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
86'
Удар от ворот произведет Аугсбург
86'
Шанс! Онисиво Карим из команды Майнц пробил головой, но мимо
86'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
86'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Чжи Дон-Вонь получил травму и заменен. Кордова Серхио выходит на поле.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжи Дон-Вонь получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Фантастический гол, где все сам сделал Чжи Дон-Вонь!
Описание гола
82'
ГОООООЛ - Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург забивает из-за штрафной площади
82'
Отличные скиллы показывает Чжи Дон-Вонь, обводя своих соперников
82'
Аугсбург начинает контратаку
82'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Майнц
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
80'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
80'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Бунгерт Нико получил травму и заменен. Ahmet Guerleyen выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Бунгерт Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Бунгерт Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Бунгерт Нико пострадал.
76'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
76'
Jonathan Burkardt из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Jonathan Burkardt
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 21105 болельщиков
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
73'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
Желтая карточка
73'
Хедира Рани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
72'
Каиби Франциско нанес удар головой, но Мюллер Флориан спокойно отбил мяч.
72'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Макс Филипп наказан за толчок Онисиво Карим
71'
Удар от ворот произведет Майнц
71'
Ку Джачхоль не смог попасть в створ ударом издали
71'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
70'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
70'
Онисиво Карим из команды Майнц играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кунде Пьер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
69'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Онисиво Карим из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Удар от ворот произведет Майнц
67'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Хан Андре из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Аугсбург контролирует мяч.
66'
Аугсбург контролирует мяч.
66'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
65'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Байер Даниэль заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Аугсбург контролирует мяч.
64'
Кунде Пьер нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
Майнц контролирует мяч.
63'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Jonathan Burkardt из команды Майнц подал угловой слева.
61'
Удар от ворот произведет Майнц
61'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
60'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Каиби Франциско
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Ку Джачхоль нанес удар головой, но Мюллер Флориан перевел мяч на угловой!
60'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хедира Рани нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
58'
Байер Даниэль из команды Аугсбург в офсайде
Угловой
58'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
58'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Аугсбург
57'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
57'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Отличный пас сделал Ку Джачхоль из команды Аугсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Майнц контролирует мяч.
55'
Майнц контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
Шанс! Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
54'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Баку Боте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
54'
Баку Боте из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хедира Рани пострадал.
53'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург исполняет угловой.
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Аугсбург
51'
Шанс! Ньякат Мусса из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
50'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
49'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Аугсбург
47'
Баку Боте нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
44'
Онисиво Карим нанес удар головой, но Гифер Фабиан спокойно отбил мяч.
44'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
44'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
42'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баку Боте
41'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Баку Боте из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
40'
Кунде Пьер из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Хорошую попытку сделал Кайсон Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Кунде Пьер из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Аугсбург контролирует мяч.
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Кунде Пьер пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баку Боте
35'
Майнц контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Майнц контролирует мяч.
Травма, повреждение
34'
Хинтереггер Мартин возвращается на поле.
Фол, нарушение
34'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Бунгерт Нико
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хинтереггер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Удар от ворот произведет Аугсбург
32'
Отличный пас сделал Кайсон Робин из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
31'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Гифер Фабиан не дал случится голу! Кайсон Робин должен был забивать, но Гифер Фабиан сделал отличный сейв
30'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Удар от ворот произведет Майнц
30'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
29'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
29'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает отличный кросс...
28'
Удар от ворот произведет Майнц
28'
Отличный пас сделал Хан Андре из команды Аугсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
27'
Хан Андре наказан за толчок Мюллер Флориан
27'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Майнц контролирует мяч.
26'
О, нет. Из многообещающей позиции Матета Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
26'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
25'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Ку Джачхоль наказан за толчок Кайсон Робин
23'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Аугсбург
23'
Шанс! Кайсон Робин из команды Майнц пробил головой, но мимо
22'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
22'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
21'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
21'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
21'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Хедира Рани заработал фол
19'
Хедира Рани нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Хедира Рани из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
17'
Рихтер Марко из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
17'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Аугсбург контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кунде Пьер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хан Андре
14'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Баку Боте из команды Майнц делает неудачный навес.
13'
Аугсбург контролирует мяч.
12'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
8'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
8'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
8'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
7'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Хан Андре наказан за толчок Ньякат Мусса
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
5'
Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
4'
Макс Филипп задерживает мяч рукой
4'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
4'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Jonathan Burkardt из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Гифер Фабиан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
3'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 2:1 Аугсбург
Майнц
52.3% (92)
Ничья:
40.3% (71)
Аугсбург
7.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.2% (62)
Майнц:
24.4% (43)
Майнц:
22.7% (40)
Аугсбург:
5.1% (9)
Ничья:
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация