Стадион: Опель-Арена Зрители: 21105
54' Желтая карточкаБаку Боте
73' Желтая карточкаХедира Рани
0:1
82' ГолЧжи Дон-Вонь
1:1
87' ГолУджа Энтони
2:1
90' ГолМаксим Александру
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
96'
Шмид Жонатан ошибается в защите.
96'
Jonathan Burkardt из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
96'
Ahmet Guerleyen нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Г О О О О Л - Максим Александру забивает!
93'
Плохо сыграл Гифер Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
93'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
Матч возобновлен
92'
Рефери не любит споров - именно за это Гоувелеув Джеффри сейчас получил желтую
92'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
О, нет. Из многообещающей позиции Максим Александру из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Кордова Серхио наказан за толчок Кунде Пьер
87'
Г О О О О О О Л - Уджа Энтони из команды Майнц с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
87'
Гифер Фабиан ошибается в защите.
87'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Хинтереггер Мартин задерживает мяч рукой
86'
Тактическая замена. Баку Боте уходит с поля и его заменяет Максим Александру
86'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
86'
86'
Шанс! Онисиво Карим из команды Майнц пробил головой, но мимо
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Чжи Дон-Вонь получил травму и заменен. Кордова Серхио выходит на поле.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжи Дон-Вонь получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Фантастический гол, где все сам сделал Чжи Дон-Вонь!
82'
ГОООООЛ - Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург забивает из-за штрафной площади
82'
Отличные скиллы показывает Чжи Дон-Вонь, обводя своих соперников
82'
Аугсбург начинает контратаку
82'
81'
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
80'
80'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Бунгерт Нико получил травму и заменен. Ahmet Guerleyen выходит на поле.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Бунгерт Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Бунгерт Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Бунгерт Нико пострадал.
76'
76'
Jonathan Burkardt из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Jonathan Burkardt
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 21105 болельщиков
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
73'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
73'
Хедира Рани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
72'
Каиби Франциско нанес удар головой, но Мюллер Флориан спокойно отбил мяч.
72'
71'
Макс Филипп наказан за толчок Онисиво Карим
71'
71'
Ку Джачхоль не смог попасть в створ ударом издали
71'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
70'
70'
Онисиво Карим из команды Майнц играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
69'
69'
69'
Кунде Пьер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
69'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Онисиво Карим из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
67'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
66'
66'
66'
65'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Байер Даниэль заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
64'
Кунде Пьер нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
63'
63'
Jonathan Burkardt из команды Майнц подал угловой слева.
61'
61'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
60'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Каиби Франциско
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Ку Джачхоль нанес удар головой, но Мюллер Флориан перевел мяч на угловой!
60'
59'
59'
58'
Хедира Рани нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Байер Даниэль из команды Аугсбург в офсайде
58'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
58'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
57'
57'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
57'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Отличный пас сделал Ку Джачхоль из команды Аугсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
54'
Шанс! Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
54'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Баку Боте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
54'
Баку Боте из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хедира Рани пострадал.
53'
52'
52'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург исполняет угловой.
51'
51'
51'
Шанс! Ньякат Мусса из команды Майнц пробил головой, но мимо
50'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
49'
49'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
49'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Баку Боте нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает пас партнеру.
46'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Матета Жан-Филипп наказан за толчок Хинтереггер Мартин
47'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
44'
Онисиво Карим нанес удар головой, но Гифер Фабиан спокойно отбил мяч.
44'
44'
44'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
42'
42'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баку Боте
41'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Судья сигнализирует, что Баку Боте из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
40'
Кунде Пьер из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
38'
Хорошую попытку сделал Кайсон Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Кунде Пьер из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
37'
Кунде Пьер пробует нанести удар издали, но Гифер Фабиан держит все под контролем
36'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баку Боте
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
34'
Хинтереггер Мартин возвращается на поле.
34'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Бунгерт Нико
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хинтереггер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Отличный пас сделал Кайсон Робин из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
31'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
31'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Гифер Фабиан не дал случится голу! Кайсон Робин должен был забивать, но Гифер Фабиан сделал отличный сейв
30'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
30'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
29'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
29'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает отличный кросс...
28'
28'
27'
Хан Андре наказан за толчок Мюллер Флориан
27'
27'
26'
О, нет. Из многообещающей позиции Матета Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
24'
Ку Джачхоль наказан за толчок Кайсон Робин
23'
23'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
23'
23'
Шанс! Кайсон Робин из команды Майнц пробил головой, но мимо
22'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
21'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
19'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Хедира Рани заработал фол
19'
Хедира Рани нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Хедира Рани из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
17'
Рихтер Марко из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
17'
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Судья сигнализирует, что Кунде Пьер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хан Андре
14'
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
8'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
8'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
8'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
7'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
6'
5'
Хан Андре наказан за толчок Ньякат Мусса
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
4'
Макс Филипп задерживает мяч рукой
4'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
4'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Jonathan Burkardt из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
3'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 2:1 Аугсбург
Майнц
52.3% (92)
Ничья:
40.3% (71)
Аугсбург
7.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.2% (62)
1:0 Майнц:
24.4% (43)
2:1 Майнц:
22.7% (40)
1:2 Аугсбург:
5.1% (9)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
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