Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кардифф Сити

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Стадион: Стэмфорд Бридж
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Челси (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
Кардифф Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 28.08.2018 Кардифф Сити 1:3 Норвич КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Кардифф Сити 3:1 Амьен ТМК
- 28.07.2018 Бёртон 1:5 Кардифф Сити ТМК
- 25.07.2018 Ротерхэм 2:1 Кардифф Сити ТМК
- 20.07.2018 Торкуэй 1:1 Кардифф Сити ТМК
- 18.07.2018 Бодмин Таун 1:11 Кардифф Сити ТМК
- 16.07.2018 АФК Тависток 0:6 Кардифф Сити ТМК
- 13.07.2018 Таффс Уэлл 0:3 Кардифф Сити ТМК
- 06.05.2018 Кардифф Сити 0:0 Рединг Ч
- 28.04.2018 Халл Сити 0:2 Кардифф Сити Ч
- 24.04.2018 Дерби 3:1 Кардифф Сити Ч
- 21.04.2018 Кардифф Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 14.04.2018 Норвич 0:2 Кардифф Сити Ч
- 10.04.2018 Астон Вилла 1:0 Кардифф Сити Ч
- 06.04.2018 Кардифф Сити 0:1 Вулверхэмптон Ч
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|6.
|Борнмут
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Кардифф Сити
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кардифф СитиДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.
Новости матча
-
"Спартак" заинтересовался Терри — 14:53
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Прогнозы на матч Челси - Кардифф Сити
Челси
97.2% (103)
Ничья:
0.9% (1)
Кардифф Сити
1.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
47.2% (50)
3:0 Челси:
15.1% (16)
2:1 Челси:
10.4% (11)
1:0 Челси:
8.5% (9)
3:1 Челси:
6.6% (7)
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