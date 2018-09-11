  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Челси
 
Позже
Кардифф Сити
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кардифф Сити

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Челси - Кардифф Сити
Челси
97.2% (103)
Ничья:
0.9% (1)
Кардифф Сити
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
47.2% (50)
Челси:
15.1% (16)
Челси:
10.4% (11)
Челси:
8.5% (9)
Челси:
6.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация