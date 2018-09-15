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Стадион: Зрители: 10543
Борнмут
4:2
Конец матча
Лестер
0'
12' Желтая карточка
Магуайр Гарри
1:0
19' Гол
Фрейзер Райан
29' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
2:0
37' Гол
Фрейзер Райан
3:0
41' Пенальти
Кинг Джошуа
45' Желтая карточка
Морган Уэс
69' Вторая желтая карточка
Морган Уэс
70' Желтая карточка
Шмейхель Каспер
71' Желтая карточка
Уилсон Каллум
79' Желтая карточка
Гослинг Дэн
4:0
81' Гол
Смит Адам
4:1
88' Пенальти
Мэддисон Джеймс
4:2
89' Гол
Олбрайтон Марк
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10543 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
96'
Удар от ворот произведет Лестер
Угловой
95'
Смит Адам из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
95'
Муссе Ли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
ШАНС! Чилвел Бенджамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Удар от ворот произведет Борнмут
92'
Удар от ворот произведет Лестер
92'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГОООООЛ - Олбрайтон Марк Лестер забивает ударом головой
89'
Ихеначо Келечи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
89'
Лестер начинает контратаку
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс из команды Лестер забивает с точки!
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ - Рико Диего из команды Борнмут привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Рикарду Перейра II.
Фол, нарушение
87'
Уилсон Каллум нарушает правила. Магуайр Гарри пострадал
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ихеначо Келечи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кук Стив
86'
Фрейзер Райан из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Удар от ворот произведет Борнмут
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
84'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
84'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
83'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
81'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Смит Адам изменил счет на табло!
81'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
Борнмут начинает контратаку
Угловой
81'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
80'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
80'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Варди Джейми
Желтая карточка
79'
Гослинг Дэн получил желтую карточку от судьи
78'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Кук Льюис
78'
Должен был быть гол! Кинг Джошуа имел отличный шанс, но Шмейхель Каспер не дал голу состоятся!
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
77'
Борнмут начинает контратаку
77'
So close! Удар головой нанес Магуайр Гарри но мяч выбили с ленточки!
Угловой
76'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
76'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
76'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
75'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Рикарду Перейра II оказался на газоне.
75'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
75'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
74'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Ихеначо Келечи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
73'
Удар от ворот произведет Борнмут
73'
ШАНС! Магуайр Гарри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
71'
Уилсон Каллум получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Уилсон Каллум грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
Желтая карточка
70'
Рефери не любит споров - именно за это Шмейхель Каспер сейчас получил желтую
69'
Морган Уэс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Морган Уэс грубо играет против соперника. Пострадал Смит Адам
69'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Саймон
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
67'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
67'
Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Гослинг Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
66'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
65'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
63'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
63'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
61'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
57'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кук Стив
52'
Удар от ворот произведет Борнмут
51'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
49'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
48'
Уилсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
48'
Удар от ворот произведет Лестер
Офсайд
47'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Морган Уэс получил желтую карточку от судьи
47'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
46'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Кинг Джошуа оказался на газоне.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Борнмут
45'
Варди Джейми из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
43'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Борнмут нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Рикарду Перейра II играет рукой в штрафной! Рикарду Перейра II вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
39'
Геззаль Рашид наказан за толчок Рико Диего
Фол, нарушение
38'
Кинг Джошуа нарушает правила. Магуайр Гарри пострадал
37'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
37'
ШАНС! Фрейзер Райан вышел один-на-один с голкипером...
37'
Опасность! Уилсон Каллум из команды Борнмут отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Борнмут начинает контратаку
35'
Удар от ворот произведет Лестер
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
34'
Варди Джейми нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
33'
Опасность! Мэддисон Джеймс из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
32'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
32'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
30'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Уилсон Каллум задерживает мяч рукой
30'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
29'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Магуайр Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
27'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
24'
Смит Адам наказан за толчок Мэддисон Джеймс
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Грэй Демарай из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
23'
Удар от ворот произведет Лестер
23'
ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Грэй Демарай из команды Лестер играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
19'
Борнмут начинает контратаку
19'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
18'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
18'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
17'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Рико Диего из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Удар от ворот произведет Лестер
15'
Отличные скиллы показывает Фрейзер Райан, обводя своих соперников
14'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Уилсон Каллум оказался на газоне.
Офсайд
13'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
13'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
13'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Магуайр Гарри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Магуайр Гарри из команды Лестер играет слишком грубо. Уилсон Каллум оказался на газоне.
11'
Хорошую попытку сделал Геззаль Рашид. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бегович Асмир не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
8'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
8'
Опасность! Геззаль Рашид из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Борнмут
6'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
Офсайд
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
4'
Варди Джейми из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
3'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
2'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 4:2 Лестер
Борнмут
25.3% (45)
Ничья:
55.1% (98)
Лестер
19.7% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
49.4% (88)
Борнмут:
14% (25)
Лестер:
10.1% (18)
Борнмут:
9.6% (17)
Лестер:
5.1% (9)
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