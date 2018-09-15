Стадион: Вайталити Зрители: 10543
12' Желтая карточкаМагуайр Гарри
1:0
19' ГолФрейзер Райан
29' Желтая карточкаХефферсон Лерма
2:0
37' ГолФрейзер Райан
3:0
41' ПенальтиКинг Джошуа
45' Желтая карточкаМорган Уэс
69' Вторая желтая карточкаМорган Уэс
70' Желтая карточкаШмейхель Каспер
71' Желтая карточкаУилсон Каллум
79' Желтая карточкаГослинг Дэн
4:0
81' ГолСмит Адам
4:1
88' ПенальтиМэддисон Джеймс
4:2
89' ГолОлбрайтон Марк
Новости после матча
Второй тайм
96'
Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10543 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
96'
95'
94'
93'
ШАНС! Чилвел Бенджамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
92'
92'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
89'
ГОООООЛ - Олбрайтон Марк Лестер забивает ударом головой
89'
Ихеначо Келечи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
89'
Лестер начинает контратаку
88'
Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс из команды Лестер забивает с точки!
88'
ПЕНАЛЬТИ - Рико Диего из команды Борнмут привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Рикарду Перейра II.
87'
Уилсон Каллум нарушает правила. Магуайр Гарри пострадал
87'
Судья сигнализирует, что Ихеначо Келечи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кук Стив
86'
Фрейзер Райан из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
84'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
84'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
84'
83'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
81'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Смит Адам изменил счет на табло!
81'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
80'
80'
80'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Варди Джейми
79'
Гослинг Дэн получил желтую карточку от судьи
78'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Кук Льюис
78'
Должен был быть гол! Кинг Джошуа имел отличный шанс, но Шмейхель Каспер не дал голу состоятся!
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
77'
77'
So close! Удар головой нанес Магуайр Гарри но мяч выбили с ленточки!
76'
76'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Рикарду Перейра II оказался на газоне.
75'
75'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
75'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
74'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
74'
Судья сигнализирует, что Ихеначо Келечи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
73'
73'
ШАНС! Магуайр Гарри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Уилсон Каллум получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Уилсон Каллум грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
70'
Рефери не любит споров - именно за это Шмейхель Каспер сейчас получил желтую
69'
Морган Уэс получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Безумный фол. Морган Уэс грубо играет против соперника. Пострадал Смит Адам
69'
68'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Фрэнсис Саймон
68'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Магуайр Гарри
67'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
66'
Гослинг Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
64'
63'
63'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
63'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
61'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
57'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
53'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кук Стив
52'
51'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
50'
50'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
49'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
48'
Уилсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
48'
47'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
47'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Морган Уэс получил желтую карточку от судьи
47'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
46'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Кинг Джошуа оказался на газоне.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Варди Джейми из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
43'
43'
42'
Борнмут нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Рикарду Перейра II играет рукой в штрафной! Рикарду Перейра II вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Геззаль Рашид наказан за толчок Рико Диего
38'
Кинг Джошуа нарушает правила. Магуайр Гарри пострадал
37'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
37'
ШАНС! Фрейзер Райан вышел один-на-один с голкипером...
37'
Опасность! Уилсон Каллум из команды Борнмут отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
34'
Варди Джейми нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
33'
Опасность! Мэддисон Джеймс из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
32'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
30'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
30'
Уилсон Каллум задерживает мяч рукой
30'
30'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
28'
Безумный фол. Магуайр Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
27'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Смит Адам наказан за толчок Мэддисон Джеймс
23'
Судья сигнализирует, что Грэй Демарай из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
23'
23'
ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
22'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Грэй Демарай из команды Лестер играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
19'
19'
18'
18'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Рико Диего из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
15'
Отличные скиллы показывает Фрейзер Райан, обводя своих соперников
14'
14'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
14'
Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Уилсон Каллум оказался на газоне.
13'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
13'
13'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
13'
12'
Магуайр Гарри получил желтую карточку от судьи
12'
Магуайр Гарри из команды Лестер играет слишком грубо. Уилсон Каллум оказался на газоне.
11'
Хорошую попытку сделал Геззаль Рашид. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
9'
9'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
Бегович Асмир не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
8'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
8'
Опасность! Геззаль Рашид из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
6'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
4'
Варди Джейми из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
2'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 4:2 Лестер
Борнмут
25.3% (45)
Ничья:
55.1% (98)
Лестер
19.7% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
49.4% (88)
2:1 Борнмут:
14% (25)
1:2 Лестер:
10.1% (18)
1:0 Борнмут:
9.6% (17)
0:1 Лестер:
5.1% (9)
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