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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23696
Хаддерсфилд Таун
0:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
11' Желтая карточка
Макартур Джеймс
27' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
29' Желтая карточка
Заха Уилфрид
0:1
38' Гол
Заха Уилфрид
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Кристал Пэлас вырывает победу
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 23696 болельщиков
93'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
92'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
92'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
92'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Муй Аарон нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Фол, нарушение
91'
Депуатр Лоран наказан за толчок Томкинс Джеймс
91'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
89'
Шиндлер Кристофер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
89'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
88'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
88'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
88'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Офсайд
87'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
87'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
87'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
87'
Уан-Биссака Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Мунье Стив наказан за толчок Миливоевич Лука
85'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
84'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Шиндлер Кристофер наказан за толчок Айю Джордан
83'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
83'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
82'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
81'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
Фол, нарушение
81'
Биллинг Филип наказан за толчок Таунсенд Андрос
Офсайд
79'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
79'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
79'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
79'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
78'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Айю Джордан пострадал.
78'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
78'
Тактическая замена. Йоргенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
Травма, повреждение
76'
Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
75'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
74'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
74'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
74'
Кристал Пэлас начинает контратаку
74'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
74'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
73'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
72'
ШАНС! Макартур Джеймс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Кристал Пэлас начинает контратаку
72'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
71'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ван ла Парра Райив пострадал.
71'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
70'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
68'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Качунга Элиас уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
67'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Лоссль Йонас пострадал.
Угловой
65'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
65'
Опасность предотвращена - Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Айю Джордан, обводя своих соперников
65'
Кристал Пэлас начинает контратаку
65'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
64'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
64'
Кристал Пэлас начинает контратаку
64'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
63'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
62'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
62'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
60'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Плохо сыграл Уан-Биссака Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Сантиметры! Удар с лета нанес Муй Аарон, но попал в штангу!
58'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
57'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
57'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
56'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Уан-Биссака Аарон
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
55'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
54'
ШАНС! Биллинг Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
51'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
51'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
50'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
50'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
49'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
49'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
48'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
48'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Офсайд
47'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
47'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
48'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
46'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
45'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
45'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Таунсенд Андрос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Ван ла Парра Райив
42'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
42'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Отличный гол забил Заха Уилфрид
38'
Айю Джордан сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
38'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
38'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
37'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
36'
Шиндлер Кристофер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
36'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
36'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
35'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
34'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
34'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
34'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
33'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Миливоевич Лука наказан за толчок Мунье Стив
32'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
30'
Хадергьонай Флорент навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Заха Уилфрид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Хадергьонай Флорент
28'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
28'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
27'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Йоргенсен Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Заха Уилфрид
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Муй Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
25'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
24'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
23'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
21'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
21'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
19'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
19'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
17'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
17'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
17'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
15'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
14'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
14'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
12'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Желтая карточка
11'
Макартур Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Макартур Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Хадергьонай Флорент
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Офсайд
8'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас в офсайде
8'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
8'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
6'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
5'
Мунье Стив наказан за толчок Уан-Биссака Аарон
4'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
2'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
30.2% (55)
Ничья:
43.4% (79)
Кристал Пэлас
26.4% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.3% (66)
Хаддерсфилд Таун:
14.8% (27)
Хаддерсфилд Таун:
14.3% (26)
Кристал Пэлас:
10.4% (19)
Кристал Пэлас:
8.8% (16)
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