Стадион: Джон Смит Зрители: 23696
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаМакартур Джеймс
27' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
29' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
0:1
38' ГолЗаха Уилфрид
Новости после матча
Второй тайм
93'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Кристал Пэлас вырывает победу
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 23696 болельщиков
93'
93'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
92'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
92'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
92'
92'
Муй Аарон нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
91'
Депуатр Лоран наказан за толчок Томкинс Джеймс
91'
90'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
89'
Шиндлер Кристофер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
88'
88'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
88'
88'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
87'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
87'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
87'
87'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
87'
Уан-Биссака Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Мунье Стив наказан за толчок Миливоевич Лука
85'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
84'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
83'
Шиндлер Кристофер наказан за толчок Айю Джордан
83'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
82'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
81'
Биллинг Филип наказан за толчок Таунсенд Андрос
79'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
79'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
79'
79'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
78'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Айю Джордан пострадал.
78'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
78'
Тактическая замена. Йоргенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
76'
Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
75'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
74'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
74'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
74'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
73'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Миливоевич Лука наказан за толчок Хадергьонай Флорент
72'
72'
ШАНС! Макартур Джеймс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
72'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ван ла Парра Райив пострадал.
71'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
70'
69'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
68'
Дьякаби Адама из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
68'
Тактическая замена. Качунга Элиас уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
67'
66'
66'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Лоссль Йонас пострадал.
65'
65'
Опасность предотвращена - Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Айю Джордан, обводя своих соперников
65'
65'
65'
64'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
64'
64'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
63'
62'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
62'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
62'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
60'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
60'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Плохо сыграл Уан-Биссака Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Сантиметры! Удар с лета нанес Муй Аарон, но попал в штангу!
58'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
57'
57'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
56'
55'
Судья сигнализирует, что Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Уан-Биссака Аарон
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
ШАНС! Биллинг Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
51'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
50'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
49'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
48'
48'
47'
47'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
48'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
45'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
44'
Матч возобновлен
43'
Таунсенд Андрос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Ван ла Парра Райив
42'
42'
42'
41'
41'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
38'
Отличный гол забил Заха Уилфрид
38'
Айю Джордан сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
38'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
38'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
37'
36'
36'
Шиндлер Кристофер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
36'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
36'
36'
35'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
35'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
34'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
34'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
34'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
32'
Миливоевич Лука наказан за толчок Мунье Стив
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
30'
Хадергьонай Флорент навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Заха Уилфрид получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Хадергьонай Флорент
28'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
28'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
27'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Йоргенсен Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Заха Уилфрид
27'
Матч возобновлен
26'
Муй Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
25'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
23'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
21'
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Качунга Элиас
19'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
19'
19'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
17'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
17'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
15'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
14'
14'
13'
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
12'
11'
Макартур Джеймс получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Макартур Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Хадергьонай Флорент
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
9'
8'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас в офсайде
8'
8'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Мунье Стив наказан за толчок Уан-Биссака Аарон
4'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
2'
2'
2'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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-
-
Заха восстановился после травмы — 22:28
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
30.2% (55)
Ничья:
43.4% (79)
Кристал Пэлас
26.4% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.3% (66)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
14.8% (27)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
14.3% (26)
0:1 Кристал Пэлас:
10.4% (19)
1:2 Кристал Пэлас:
8.8% (16)
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