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АФК Эскильстуна
0:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
55' Желтая карточка
Рандруп Андерс
72' Желтая карточка
Гранквист Андреас
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
72'
Гранквист Андреас получил желтую карточку от судьи
71'
Хельсинборг делает замену. Рандруп Андерс уходит с поля, а Маркус Хольгерссон выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Рандруп Андерс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Хельсинборг делает замену. Ханссон Пер уходит с поля, а Kalle Joelsson выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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