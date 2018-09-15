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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2753
0:0
Конец матча
55' Желтая карточкаРандруп Андерс
72' Желтая карточкаГранквист Андреас
|
55'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 42 Kerfala Cissoko
- 99 Michael Kargbo
- 13 Mamadouba Diaby
- 4 Pele Mamadu III
- 31 Hossin Lagoun
- Главный тренер: Michael Jolley
Хельсинборг 4-5-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- 2 Carl Johansson II
- 40 Mattias Almeida
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +11 =8 -1)
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варберг БоИС С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
Хельсинборг (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|22
|14
|6
|2
|44 - 21
|48
|2.
|Фалькенберг
|22
|14
|4
|4
|48 - 26
|46
|3.
|АФК Эскильстуна
|23
|11
|10
|2
|32 - 12
|43
|4.
|Хальмстад
|22
|11
|5
|6
|36 - 26
|38
|5.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|36 - 29
|37
|6.
|Эргрюте
|22
|9
|6
|7
|35 - 29
|33
|7.
|Дегерфорс
|22
|9
|6
|7
|34 - 35
|33
|8.
|Эстер
|22
|9
|4
|9
|34 - 30
|31
|9.
|ГАИС
|22
|6
|8
|8
|31 - 32
|26
|10.
|Норрбю
|23
|7
|5
|11
|23 - 37
|26
|11.
|Йёнчёпинг
|22
|7
|4
|11
|22 - 29
|25
|12.
|Фрей
|22
|6
|4
|12
|32 - 45
|22
|13.
|Вернаму
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|14.
|Ландскруна
|22
|5
|6
|11
|29 - 34
|21
|15.
|Варберг БоИС
|22
|4
|8
|10
|30 - 40
|20
|16.
|Гефле
|22
|3
|5
|14
|21 - 46
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
72'
Гранквист Андреас получил желтую карточку от судьи
71'
Хельсинборг делает замену. Рандруп Андерс уходит с поля, а Маркус Хольгерссон выходит на его замену.
55'
Рандруп Андерс получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Хельсинборг делает замену. Ханссон Пер уходит с поля, а Kalle Joelsson выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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