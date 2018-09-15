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Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:3
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
22' Желтая карточка
Инголич Сандро
1:0
25' Гол в свои ворота
Понграчич Марин
1:1
45' Гол
Шлагер Ксавер
1:2
66' Гол
Вольф Ханнес
77' Желтая карточка
Гартлер Рене
77' Желтая карточка
Рамальо Андре
80' Желтая карточка
Хаас Мануэль
80' Желтая карточка
Самассеку Диади
88' Желтая карточка
Понграчич Марин
90' Желтая карточка
Мвепу Энок
1:3
90' Гол
Гульбрандсен Фредрик
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мвепу Энок получил желтую карточку от судьи
89'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Даббур Мунас уходит с поля, а Гульбрандсен Фредрик выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи
85'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Хайдара Амаду уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
85'
Санкт Пёльтен делает замену. Луксбахер Даниэль уходит с поля, а Уэдраого Иссьяка выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Самассеку Диади получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Хаас Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Гартлер Рене получил желтую карточку от судьи
74'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Ябо Рейнольд уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
69'
Санкт Пёльтен делает замену. Robert Ljubicic уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Шлагер Ксавер бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Понграчич Марин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
22'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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