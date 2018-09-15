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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: НВ Арена
1:3
Конец матча
22' Желтая карточкаИнголич Сандро
1:0
25' Гол в свои воротаПонграчич Марин
1:1
45' ГолШлагер Ксавер
1:2
66' ГолВольф Ханнес
77' Желтая карточкаГартлер Рене
77' Желтая карточкаРамальо Андре
80' Желтая карточкаХаас Мануэль
80' Желтая карточкаСамассеку Диади
88' Желтая карточкаПонграчич Марин
90' Желтая карточкаМвепу Энок
1:3
90' ГолГульбрандсен Фредрик
|
22'
25'
1:0
45'
1:1
66'
1:2
77'
77'
80'
80'
88'
90'
90'
1:3
Состав команд
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
13
Вольф
Ханнес
Санкт-Пёльтен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 5 Майзль Лука Защитник
- 3 Luan IX Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 39 Robert Ljubicic Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 9 Фунтас Таксиархис Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Patrick Puchegger Защитник
- 14 Husein Balic Защитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Ред Булл Зальцбург 4-4-2
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 55 Тодорович Дарко Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 3 Ван дер Верфф Яспер Защитник
- 45 Мвепу Энок Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 24 Лейтгеб Кристоф Полузащитник
- 22 Лайнер Штефан Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
- 27.05.2018 Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 14.08.2018 Шкендия 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 08.08.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Шкендия ЛЧ
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 25.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:2 Ризеспор ТМК
- 22.07.2018 Одт 0:6 Ред Булл Зальцбург К
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 13.07.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Утрехт ТМК
- 07.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Яблонец ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 29.06.2018 Зеекирхен 0:7 Ред Булл Зальцбург ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Маттерсбург Б
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Ред Булл Зальцбург: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 11.02.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 06.08.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 18.05.2014 Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Санкт-Пёльтен
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|ЛАСК
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|8.
|Ваккер Инсбрук
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|9.
|Хартберг
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|10.
|Маттерсбург
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|11.
|Адмира
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Альтах
|7
|0
|2
|5
|9 - 14
|2
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мвепу Энок получил желтую карточку от судьи
89'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Даббур Мунас уходит с поля, а Гульбрандсен Фредрик выходит на его замену.
88'
Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи
85'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Хайдара Амаду уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
85'
Санкт Пёльтен делает замену. Луксбахер Даниэль уходит с поля, а Уэдраого Иссьяка выходит на его замену.
80'
Самассеку Диади получил желтую карточку от судьи
80'
Хаас Мануэль получил желтую карточку от судьи
77'
Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
77'
Гартлер Рене получил желтую карточку от судьи
74'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Ябо Рейнольд уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
69'
Санкт Пёльтен делает замену. Robert Ljubicic уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Шлагер Ксавер бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Понграчич Марин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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