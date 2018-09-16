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1:0
25' ГолДербишир Мэтт
|
25'
1:0
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 71 Прце Фране Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 21 Живец Саша Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 17 Cris Montes
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 31 Кусулос Янис Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 11 Энтрена Хуан Полузащитник
- 19 Jordan Greenidge
- 3 Christian Manrique
- 72 Marinos Tzionis
- Главный тренер: Juan Carlos Oliva
Эносис
- Основной состав
- 1 Клейман Борис Вратарь
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 19 Амбарцумян Оганес Защитник
- 30 Мертаккас Элефтериос Защитник
- 7 Щербаков Александр Полузащитник
- 67 Майсурадзе Ираклий Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 77 Питтас Яннис Нападающий
- 31 Расмуссен Мортен Нападающий
- 8 Antonis Koumis
- 45 Giorgos Nicolaou
- Запасные игроки
- 11 Павлу Кириакос Полузащитник
- 28 Vasilis Vallianos Полузащитник
- 9 Колокудиас Георгиос Нападающий
- 15 Удожи Чигозе Нападающий
- 5 Dimitris Moulazims
- 17 Rafail Eleftheriou
- 24 Riley Grant
- 14 Loizos Kosma
- 29 Konstantinos Petrou
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
Эносис (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 02.09.2018 Эносис 3:5 Неа Саламина ПД
- 20.04.2018 Омония Арадиппу 0:2 Эносис ВД
- 14.04.2018 Эносис 3:1 Этникос Ассиа ВД
- 31.03.2018 Закакиу 0:3 Эносис ВД
- 17.03.2018 Эносис 3:1 Кармиотисса ВД
- 03.03.2018 Эносис 1:2 ПАЕЕК ВД
- 24.02.2018 Халканорас Идалиу 1:3 Эносис ВД
- 21.02.2018 Пафос 2:0 Эносис К
- 17.02.2018 Эносис 6:0 Ксилотимву ВД
- 09.02.2018 Эносис 1:1 Отеллос ВД
- 03.02.2018 Лакатамия 1:3 Эносис ВД
- 20.01.2018 АСИЛ Лыси 0:1 Эносис ВД
- 17.01.2018 Эносис 3:2 Пафос К
- 13.01.2018 Эносис 5:1 Дигенис Вороклинис ВД
- 06.01.2018 Эносис 1:0 Омония Арадиппу ВД
- 16.12.2017 Этникос Ассиа 0:1 Эносис ВД
- 13.12.2017 Алки Ороклинис 1:1 Эносис К
- 09.12.2017 Эносис 3:1 Закакиу ВД
- 24.11.2017 Эносис 1:0 Айя-Напа ВД
- 17.11.2017 ПАЕЕК 1:1 Эносис ВД
Последние игры между собой
Омония: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Омония
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|4.
|Анортосис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Эрмис Арадиппу
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|8.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эносис
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Алки Ороклинис
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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