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Стадион: Хуагесунд Зрители: 7523
0:1
9' ГолDaouda Bamba
0:2
12' ГолСоренсен Гилли
36' Желтая карточкаТронстад Сондре
0:3
62' ГолБармен Кристоффер
1:3
80' ГолКнудсен Фредрик
85' Желтая карточкаKristoffer Velde
|
9'
0:1
12'
0:2
36'
62'
0:3
80'
1:3
85'
Состав команд
Хёугесунн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 20 Ibrahima Kone Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 5 Чосич Марко Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 16 Лейте Бруно
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
Бранн (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 27.08.2016 Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген
- 29.05.2016 Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 28.02.2016 Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 09.11.2014 Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген
- 30.04.2014 Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген
- 04.10.2013 Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 23.06.2013 Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
- 11.08.2012 Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген
- 21.04.2012 Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
- 15.01.2012 Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 16.09.2011 Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 15.04.2011 Хёугесунн 3:3 Бранн Типпелиген
- 10.07.2010 Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген
- 13.03.2010 Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн
Бранн
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|22
|14
|5
|3
|34 - 20
|47
|2.
|Русенборг
|21
|14
|4
|3
|37 - 16
|46
|3.
|Хёугесунн
|22
|11
|5
|6
|34 - 26
|38
|4.
|Мольде
|21
|10
|4
|7
|42 - 27
|34
|5.
|Ранхейм
|21
|10
|4
|7
|33 - 35
|34
|6.
|Волеренга
|21
|9
|6
|6
|28 - 29
|33
|7.
|Сарпсборг-08
|21
|9
|5
|7
|37 - 28
|32
|8.
|Тромсё
|21
|9
|2
|10
|33 - 31
|29
|9.
|Кристиансунд
|21
|7
|7
|7
|27 - 29
|28
|10.
|Одд
|21
|7
|6
|8
|29 - 25
|27
|11.
|Будё-Глимт
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|12.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|7
|9
|35 - 35
|22
|13.
|Лиллестрём
|21
|4
|7
|10
|22 - 32
|19
|14.
|Стабек
|21
|4
|7
|10
|24 - 38
|19
|15.
|Старт
|21
|4
|5
|12
|17 - 38
|17
|16.
|Саннефьёрд
|21
|2
|6
|13
|21 - 44
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Kristoffer Velde получил желтую карточку от судьи
81'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Кнудсен Фредрик бьет в цель!
75'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Браатен Даниэль выходит на его замену.
75'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
69'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
63'
Бранн делает замену. Daouda Bamba уходит с поля, а Сколевик Стеффен выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
61'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Лейте Бруно выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Соренсен Гилли бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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