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Стадион: Зрители: 7523
Хёугесунн
1:3
Конец матча
Бранн
0'
0:1
9' Гол
Daouda Bamba
0:2
12' Гол
Соренсен Гилли
36' Желтая карточка
Тронстад Сондре
0:3
62' Гол
Бармен Кристоффер
1:3
80' Гол
Кнудсен Фредрик
85' Желтая карточка
Kristoffer Velde
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Kristoffer Velde получил желтую карточку от судьи
81'
Хёугесунн делает замену. Тронстад Сондре уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Кнудсен Фредрик бьет в цель!
75'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Браатен Даниэль выходит на его замену.
75'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
69'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
63'
Бранн делает замену. Daouda Bamba уходит с поля, а Сколевик Стеффен выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
61'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Лейте Бруно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Соренсен Гилли бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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