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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
5:2
Конец матча
0:1
6' ГолPatryk Lipski
1:1
18' ГолОндрашек Зденек
1:2
38' ПенальтиПайшау Флавиу
43' Желтая карточкаPatryk Lipski
2:2
45' ГолБартковски Якуб
50' Желтая карточкаМладенович Филип
62' Желтая карточкаБогуски Рафал
3:2
64' ГолКорт Давид
67' Желтая карточкаКоштал Мартин
4:2
75' ГолKamil Wojtkowski
5:2
83' ГолБогуски Рафал
|
6'
0:1
18'
1:1
38'
1:2
43'
45'
2:2
50'
62'
64'
3:2
67'
75'
4:2
83'
5:2
85'
Состав команд
10
Баша
Вулнет
11
Имас
Хесус
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mateusz Lis Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 2 Петшак Рафаль Защитник
- 10 Баша Вулнет Полузащитник
- 7 Корт Давид Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 13 Ондрашек Зденек Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 29 Палчич Матей Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 8 Tibor Halilovic Нападающий
- 80 Patryk Plewka
- Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Лехия Гданьск 4-3-3
- Основной состав
- 12 Куцяк Душан Вратарь
- 19 Karol Fila Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 6 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 90 Собех Артур Нападающий
- 8 Мак Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Августин Блажей Защитник
- 3 Joao Nunes Защитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 18 Арак Якуб Нападающий
- 80 Mateusz Sopocko
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 19.05.2018 Лехия Гданьск 1:1 Сандецья Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск Э
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 03.12.2016 Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.07.2016 Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса
- 12.12.2015 Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.08.2015 Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.05.2015 Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round
- 13.02.2015 Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.08.2014 Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.05.2014 Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 28.02.2014 Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 22.10.2013 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 24.09.2013 Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 01.04.2013 Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 22.09.2012 Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.03.2012 Лехия Гданьск 0:2 Висла Краков Экстракласса
- 27.08.2011 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 08.05.2011 Лехия Гданьск 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 23.10.2010 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Ягеллония
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Пяст
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|13 - 9
|15
|6.
|Лех
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Корона Кельце
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Легия
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|9.
|Медзь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|Гурник Забже
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Висла Плоцк
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|12.
|Арка Гдыня
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заглембе Сосновец
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|Погонь Щецин
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Краковия
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Висла Краков делает замену. Баша Вулнет уходит с поля, а Patryk Plewka выходит на его замену.
85'
Лехия Гданьск делает замену. Собех Артур уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
83'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Богуски Рафал бьет в цель!
75'
Г О О О О Л - Kamil Wojtkowski бьет в цель!
74'
Висла Краков делает замену. Коштал Мартин уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
71'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Mateusz Sopocko выходит на его замену.
67'
Коштал Мартин получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Корт Давид бьет в цель!
62'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
58'
Лехия Гданьск делает замену. Мак Михал уходит с поля, а Гараслин Лукаш выходит на его замену.
50'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бартковски Якуб бьет в цель!
43'
Patryk Lipski получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
18'
Г О О О О Л - Ондрашек Зденек бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Patryk Lipski бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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