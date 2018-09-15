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Стадион:
Висла Краков
5:2
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
6' Гол
Patryk Lipski
1:1
18' Гол
Ондрашек Зденек
1:2
38' Пенальти
Пайшау Флавиу
43' Желтая карточка
Patryk Lipski
2:2
45' Гол
Бартковски Якуб
50' Желтая карточка
Младенович Филип
62' Желтая карточка
Богуски Рафал
3:2
64' Гол
Корт Давид
67' Желтая карточка
Коштал Мартин
4:2
75' Гол
Kamil Wojtkowski
5:2
83' Гол
Богуски Рафал
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Висла Краков делает замену. Баша Вулнет уходит с поля, а Patryk Plewka выходит на его замену.
85'
Лехия Гданьск делает замену. Собех Артур уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
83'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Богуски Рафал бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Kamil Wojtkowski бьет в цель!
74'
Висла Краков делает замену. Коштал Мартин уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
71'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Mateusz Sopocko выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Коштал Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Корт Давид бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
58'
Лехия Гданьск делает замену. Мак Михал уходит с поля, а Гараслин Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бартковски Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Patryk Lipski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Ондрашек Зденек бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Patryk Lipski бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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