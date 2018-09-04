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Заря
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
6.1% (6)
Ничья:
18.2% (18)
Динамо Киев
75.8% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
34.3% (34)
Динамо Киев:
17.2% (17)
Ничья:
15.2% (15)
Динамо Киев:
13.1% (13)
Динамо Киев:
4% (4)
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