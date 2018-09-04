Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо Киев

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Стадион: Славутич-Арена
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Заря (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Заря 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.03.2018 Верес 0:1 Заря ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.04.2018 Верес 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.04.2018 Днепр-1 1:4 Динамо Киев К
- 14.04.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря Кубок
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
- 20.03.2016 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 30.08.2015 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 12.04.2015 Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
- 08.04.2015 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 04.03.2015 Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
- 13.09.2014 Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.05.2014 Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
- 03.11.2013 Заря 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.04.2013 Заря 0:5 Динамо Киев Премьер-лига
- 28.09.2012 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.05.2012 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|5 - 3
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Карпаты
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|10.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
6.1% (6)
Ничья:
18.2% (18)
Динамо Киев
75.8% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
34.3% (34)
0:1 Динамо Киев:
17.2% (17)
1:1 Ничья:
15.2% (15)
0:2 Динамо Киев:
13.1% (13)
1:3 Динамо Киев:
4% (4)
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