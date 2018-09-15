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Стадион: Ямткрафт Арена
6' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
1:0
9' ГолФрицсон Лудвиг
2:0
15' ГолАйеш Хосам
2:1
36' ГолРикс Сёрен
2:2
39' ГолАнтонссон Маркус
2:3
57' ГолРикс Сёрен
60' Желтая карточкаРозенберг Маркус
71' Желтая карточкаМукииби Рональд
85' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
90' Желтая карточкаЛевицки Оскар
|
9'
1:0
15'
2:0
36'
2:1
39'
2:2
57'
2:3
60'
71'
85'
90'
Состав команд
10
Айеш
Хосам
27
Далин
Юхан
Эстерсунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 3 Теки Тесфальдет Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 26 Виннхейм Андреас Полузащитник
- 18 Romain Gall Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 31 Franz Brorsson II
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 10.07.2018 Дрита 0:3 Мальмё ЛЧ
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 29.06.2018 Митьюлланд 2:1 Мальмё ТМК
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
- 20.05.2018 Мальмё 2:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Мальмё: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2016 Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан
- 28.05.2016 Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Эстерсунд
Мальмё
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 12
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|20
|14
|6
|0
|38 - 11
|48
|2.
|Хаммарбю
|20
|13
|4
|3
|40 - 23
|43
|3.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|4.
|Норрчёпинг
|20
|11
|6
|3
|31 - 19
|39
|5.
|Эстерсунд
|21
|10
|3
|8
|35 - 27
|33
|6.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|7.
|Сундсвалль
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|8.
|Хеккен
|20
|9
|4
|7
|37 - 20
|31
|9.
|Эребру
|21
|8
|5
|8
|25 - 26
|29
|10.
|Кальмар
|20
|8
|3
|9
|21 - 21
|27
|11.
|Гётеборг
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|12.
|Эльфсборг
|20
|4
|6
|10
|18 - 26
|18
|13.
|Сириус
|20
|5
|2
|13
|23 - 49
|17
|14.
|Броммапойкарна
|20
|5
|1
|14
|12 - 45
|16
|15.
|Далкурд
|20
|3
|4
|13
|26 - 41
|13
|16.
|Треллеборг
|20
|3
|4
|13
|17 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
85'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
83'
Эстерсунд делает замену. Исламович Дино уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
80'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
77'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Арин Франк выходит на его замену.
71'
Мукииби Рональд получил желтую карточку от судьи
68'
Эстерсунд делает замену. Видгрен Деннис уходит с поля, а Кпозо Патрик выходит на его замену.
60'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
58'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Фрицсон Лудвиг бьет в цель!
6'
Теки Тесфальдет получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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