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  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Эстерсунд
2:3
Конец матча
Мальмё
0'
6' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
1:0
9' Гол
Фрицсон Лудвиг
2:0
15' Гол
Айеш Хосам
2:1
36' Гол
Рикс Сёрен
2:2
39' Гол
Антонссон Маркус
2:3
57' Гол
Рикс Сёрен
60' Желтая карточка
Розенберг Маркус
71' Желтая карточка
Мукииби Рональд
85' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
90' Желтая карточка
Левицки Оскар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Виннхейм Андреас получил желтую карточку от судьи
83'
Эстерсунд делает замену. Исламович Дино уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
80'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
77'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Арин Франк выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Мукииби Рональд получил желтую карточку от судьи
68'
Эстерсунд делает замену. Видгрен Деннис уходит с поля, а Кпозо Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
58'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Фрицсон Лудвиг бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Теки Тесфальдет получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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