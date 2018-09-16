Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
1:3
Конец матча
0:1
9' ГолФедорчук Валерий
12' Желтая карточкаЗубков Александр
1:1
26' ПенальтиВакуленко Сергей
35' Желтая карточкаБыков Алексей
59' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
64' Желтая карточкаФедорчук Валерий
66' Желтая карточкаПолегенько Павел
1:2
80' ГолФомин Руслан
86' Желтая карточкаВакуленко Сергей
1:3
89' ГолФедорчук Валерий
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Федорчук Валерий бьет в цель!
88'
Олимпик Донецк делает замену. Вакуленко Сергей уходит с поля, а Igor Snurnitsoin выходит на его замену.
88'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Демири Бесир выходит на его замену.
86'
Вакуленко Сергей получил желтую карточку от судьи
83'
Олимпик Донецк делает замену. Политыло Сергей уходит с поля, а До Коуто Тейшейра Максим выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
73'
Олимпик Донецк делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Evgen Troyanovsky выходит на его замену.
72'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Борячук Андрей выходит на его замену.
66'
Полегенько Павел получил желтую карточку от судьи
64'
Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
62'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Вакула Владислав выходит на его замену.
59'
Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Вакуленко Сергей из команды Олимпик Донецк забивает с точки!
12'
Зубков Александр получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Федорчук Валерий бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь
Олимпик Донецк
64% (114)
Ничья:
27% (48)
Мариуполь
9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Донецк:
32.6% (58)
1:1 Ничья:
23% (41)
2:1 Олимпик Донецк:
20.8% (37)
2:0 Олимпик Донецк:
7.9% (14)
1:2 Мариуполь:
6.2% (11)
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