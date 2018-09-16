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Стадион:
Олимпик Донецк
1:3
Конец матча
Мариуполь
0'
0:1
9' Гол
Федорчук Валерий
12' Желтая карточка
Зубков Александр
1:1
26' Пенальти
Вакуленко Сергей
35' Желтая карточка
Быков Алексей
59' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
64' Желтая карточка
Федорчук Валерий
66' Желтая карточка
Полегенько Павел
1:2
80' Гол
Фомин Руслан
86' Желтая карточка
Вакуленко Сергей
1:3
89' Гол
Федорчук Валерий
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Федорчук Валерий бьет в цель!
88'
Олимпик Донецк делает замену. Вакуленко Сергей уходит с поля, а Igor Snurnitsoin выходит на его замену.
88'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Демири Бесир выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Вакуленко Сергей получил желтую карточку от судьи
83'
Олимпик Донецк делает замену. Политыло Сергей уходит с поля, а До Коуто Тейшейра Максим выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
73'
Олимпик Донецк делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Evgen Troyanovsky выходит на его замену.
72'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Борячук Андрей выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Полегенько Павел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
62'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Вакула Владислав выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Вакуленко Сергей из команды Олимпик Донецк забивает с точки!
Желтая карточка
12'
Зубков Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Федорчук Валерий бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь
Олимпик Донецк
64% (114)
Ничья:
27% (48)
Мариуполь
9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Донецк:
32.6% (58)
Ничья:
23% (41)
Олимпик Донецк:
20.8% (37)
Олимпик Донецк:
7.9% (14)
Мариуполь:
6.2% (11)
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