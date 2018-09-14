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Стадион:
Ягеллония
3:1
Конец матча
Краковия
0'
25' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
28' Желтая карточка
Безьяк Роман
34' Желтая карточка
Хави Эрнандес II
37' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
1:0
44' Гол
Bartosz Kwiecien
50' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
2:0
53' Гол
Шеридан Силлиан
3:0
70' Гол
Шеридан Силлиан
3:1
74' Гол
Airam
75' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
81'
Краковия делает замену. Сиплак Михал уходит с поля, а Diego Ferraresso выходит на его замену.
76'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Mile Savkovic выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
56'
Краковия делает замену. Сердеров Сердер уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
56'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Bartosz Kwiecien бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
34'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Бурлига Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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