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Стадион: Городской стадион Белостока
25' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
28' Желтая карточкаБезьяк Роман
34' Желтая карточкаХави Эрнандес II
37' Желтая карточкаБурлига Лукаш
1:0
44' ГолBartosz Kwiecien
50' Желтая карточкаРыпэ Корнел
2:0
53' ГолШеридан Силлиан
3:0
70' ГолШеридан Силлиан
3:1
74' ГолAiram
75' Желтая карточкаСиплак Михал
|
28'
34'
37'
44'
1:0
50'
53'
2:0
70'
3:0
74'
3:1
75'
Состав команд
17
Рунье
Иван
11
Безьяк
Роман
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
24
Airam
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 7 Вуйцицки Якуб Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 13 Mile Savkovic Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Краковия 4-1-4-1
- Основной состав
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 28 Сердеров Сердер Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 24 Airam Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 9 Diego Ferraresso Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- 6 Sylwester Lusiusz
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
Краковия (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла Плоцк 0:1 Краковия Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Краковия: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса
- 30.10.2016 Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 19.12.2015 Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса
- 22.08.2015 Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 14.01.2015 Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи. Сборные
- 06.12.2014 Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 01.08.2014 Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса
- 31.05.2014 Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса
- 17.03.2014 Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса
- 05.10.2013 Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса
- 25.02.2012 Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 21.08.2011 Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса
- 25.05.2011 Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса
- 20.11.2010 Ягеллония 4:2 Краковия Экстракласса
- 01.04.2010 Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 26.09.2009 Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса
- 29.11.2008 Краковия 2:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 02.11.2008 Ягеллония 2:0 Краковия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|Ягеллония
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|13 - 9
|15
|4.
|Висла Краков
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Лех
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Пяст
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Корона Кельце
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Легия
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|9.
|Медзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Арка Гдыня
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Гурник Забже
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|12.
|Висла Плоцк
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заглембе Сосновец
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|Погонь Щецин
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Краковия
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
81'
Краковия делает замену. Сиплак Михал уходит с поля, а Diego Ferraresso выходит на его замену.
76'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Mile Savkovic выходит на его замену.
75'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
70'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
56'
Краковия делает замену. Сердеров Сердер уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
56'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
50'
Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Bartosz Kwiecien бьет в цель!
37'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
34'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Бурлига Лукаш выходит на его замену.
34'
Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
28'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
25'
Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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