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Стадион:
Погонь Щецин
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
3' Гол
Радослав Маевски
58' Желтая карточка
Маларчик Пётр
1:1
65' Гол
Elhadji Pape Djibril Diaw
77' Желтая карточка
Jakub Zubrowski
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Погонь Щецин делает замену. Гуаррочена Икер уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
77'
Погонь Щецин делает замену. Дрыгас Камил уходит с поля, а Кожуль Звонимир выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Jakub Zubrowski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Elhadji Pape Djibril Diaw бьет в цель!
63'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Маларчик Пётр получил желтую карточку от судьи
46'
Погонь Щецин делает замену. Hubert Matynia уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
46'
Корона Кельце делает замену. Мацей Гурски уходит с поля, а Маларчик Пётр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Корона Кельце делает замену. Adnan Kovacevic уходит с поля, а Vato Arveladze выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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