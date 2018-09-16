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Стадион: Stadion Florian Krygier
1:1
Конец матча
1:0
3' ГолРадослав Маевски
58' Желтая карточкаМаларчик Пётр
1:1
65' ГолElhadji Pape Djibril Diaw
77' Желтая карточкаJakub Zubrowski
|
3'
1:0
58'
65'
1:1
77'
Состав команд
22
David
Stec
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
19
Жиро
Михал
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 22 David Stec Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 34 Гуаррочена Икер Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 15 Hubert Matynia Полузащитник
- 19 Жиро Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 33 Mariusz Malec Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 17 Кожуль Звонимир Полузащитник
- 8 Dawid Blanik Полузащитник
- 56 Adrian Benedyczak
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Маркес Иван Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 91 Форбс Браун Нападающий
- 88 Pawel Sokol
- 24 Vato Arveladze
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 26.11.2016 Корона Кельце 4:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.07.2016 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 15.02.2016 Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса
- 29.08.2015 Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 06.12.2014 Погонь Щецин 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 02.08.2014 Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 28.03.2014 Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.10.2013 Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса
- 26.04.2013 Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 27.10.2012 Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Ягеллония
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Пяст
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|13 - 9
|15
|6.
|Лех
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Корона Кельце
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Легия
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|9.
|Медзь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|Гурник Забже
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Висла Плоцк
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|12.
|Арка Гдыня
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заглембе Сосновец
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|Погонь Щецин
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Краковия
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Погонь Щецин делает замену. Гуаррочена Икер уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
77'
Погонь Щецин делает замену. Дрыгас Камил уходит с поля, а Кожуль Звонимир выходит на его замену.
77'
Jakub Zubrowski получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Elhadji Pape Djibril Diaw бьет в цель!
63'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
58'
Маларчик Пётр получил желтую карточку от судьи
46'
Погонь Щецин делает замену. Hubert Matynia уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
46'
Корона Кельце делает замену. Мацей Гурски уходит с поля, а Маларчик Пётр выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Корона Кельце делает замену. Adnan Kovacevic уходит с поля, а Vato Arveladze выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
3'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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