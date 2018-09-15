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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Де Графсхап
0:2
Второй тайм: 85'
ВВВ-Венло
0'
0:1
6' Гол
Сушич Тино-Свен
27' Желтая карточка
Олийве Франк
0:2
30' Гол
Danny Post
37' Желтая карточка
Ньивпорт Свен
45' Желтая карточка
Ralf Seuntjens
84' Желтая карточка
Сушич Тино-Свен
85'
Второй тайм
85'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
84'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
84'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Robert Klaasen пострадал.
83'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
80'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Ван Мигем Дарил пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
79'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
79'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
77'
Йоостен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
77'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
76'
Тактическая замена. Млапа Пениэль уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик
75'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
75'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
75'
Сушич Тино-Свен наказан за толчок Delano Burgzorg
74'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Jordy Thomassen уходит с поля и его заменяет Delano Burgzorg
70'
ШАНС! Jordy Thomassen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Jordy Thomassen нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
68'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
67'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
67'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Абена Минти из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
64'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Leeroy Owusu из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
63'
Де Графсхап контролирует мяч.
63'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Jonathan Opoku наказан за толчок Абена Минти
61'
Де Графсхап контролирует мяч.
60'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Leeroy Owusu из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
60'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Leeroy Owusu из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Leeroy Owusu
Фол, нарушение
58'
Jordy Thomassen наказан за толчок Нильс Реселер
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Fabian Serrarens
Травма, повреждение
57'
Млапа Пениэль возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Млапа Пениэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Млапа Пениэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Хорошую попытку сделал Олийве Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Де Графсхап контролирует мяч.
54'
Де Графсхап контролирует мяч.
53'
Сушич Тино-Свен нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
53'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
53'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
53'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап делает отличный кросс...
51'
Де Графсхап контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
50'
Млапа Пениэль нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
50'
Jordy Thomassen наказан за толчок Jonathan Opoku
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
50'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
49'
Ньивпорт Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Сушич Тино-Свен, обводя своих соперников
48'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
48'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Тютюарима Йорди уходит с поля и его заменяет Robert Klaasen
46'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Эль-Джебли Юссеф
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
46'
Ральф Сеунтьенс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
45'
Рул Янссен наказан за толчок Ван Мигем Дарил
44'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
44'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
44'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Ральф Сеунтьенс заработал фол
Фол, нарушение
43'
Fabian Serrarens наказан за толчок Нильс Реселер
42'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
42'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
41'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
39'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Сушич Тино-Свен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
38'
Отличные скиллы показывает Сушич Тино-Свен, обводя своих соперников
38'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
38'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
38'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Ньивпорт Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
37'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Млапа Пениэль пострадал.
36'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Leeroy Owusu из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
34'
Стральман Барт не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Jonathan Opoku задерживает мяч рукой
31'
Ральф Сеунтьенс нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Млапа Пениэль сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Данни Пост из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
29'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
Фол, нарушение
28'
Рул Янссен наказан за толчок Ван Мигем Дарил
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Нейланд Стефан наказан за толчок Данни Пост
Желтая карточка
27'
Олийве Франк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
26'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Нейланд Стефан
24'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
22'
Шанс! Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап подал угловой слева.
21'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
21'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап подал угловой слева.
21'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Нильс Реселер наказан за толчок Ван Мигем Дарил
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
17'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
17'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
17'
ВВВ-Венло начинает контратаку
Фол, нарушение
16'
Джеролд Промес наказан за толчок Fabian Serrarens
16'
Де Графсхап контролирует мяч.
16'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
13'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
12'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
11'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
11'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Рул Янссен наказан за толчок Ван Мигем Дарил
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хорошую попытку сделал Ральф Сеунтьенс. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
9'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
8'
Абена Минти из команды Де Графсхап навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
6'
Отличный командный гол!
6'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Сушич Тино-Свен изменил счет на табло!
6'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
6'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
Плохо сыграл Стральман Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Ральф Сеунтьенс разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Jordy Thomassen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
4'
Хорошую попытку сделал Сушич Тино-Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
4'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Млапа Пениэль наказан за толчок Стральман Барт
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
1'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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