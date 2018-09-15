Стадион: Де Вайверберг
0:2
Второй тайм: 85'
0:1
6' ГолСушич Тино-Свен
27' Желтая карточкаОлийве Франк
0:2
30' ГолDanny Post
37' Желтая карточкаНьивпорт Свен
45' Желтая карточкаRalf Seuntjens
84' Желтая карточкаСушич Тино-Свен
Второй тайм
85'
84'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло предупрежден после нескольких фолов.
84'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Robert Klaasen пострадал.
83'
82'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
80'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Ван Мигем Дарил пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
79'
78'
78'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
77'
Йоостен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
77'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
76'
Тактическая замена. Млапа Пениэль уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик
75'
75'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Сушич Тино-Свен наказан за толчок Delano Burgzorg
74'
74'
73'
73'
Матч возобновлен
71'
Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Jordy Thomassen уходит с поля и его заменяет Delano Burgzorg
70'
ШАНС! Jordy Thomassen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Jordy Thomassen нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
68'
68'
68'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
66'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Абена Минти из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
64'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
64'
64'
64'
63'
63'
62'
62'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Jonathan Opoku наказан за толчок Абена Минти
61'
60'
60'
60'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
59'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Leeroy Owusu
58'
Jordy Thomassen наказан за толчок Нильс Реселер
57'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Fabian Serrarens
57'
Млапа Пениэль возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Млапа Пениэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Млапа Пениэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Хорошую попытку сделал Олийве Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
54'
53'
Сушич Тино-Свен нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
53'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап делает отличный кросс...
51'
51'
50'
Млапа Пениэль нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
Jordy Thomassen наказан за толчок Jonathan Opoku
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
50'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
49'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
49'
Ньивпорт Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Сушич Тино-Свен, обводя своих соперников
48'
48'
48'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Тютюарима Йорди уходит с поля и его заменяет Robert Klaasen
46'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Эль-Джебли Юссеф
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Ральф Сеунтьенс получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
44'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
44'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
44'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Jordy Thomassen из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Ральф Сеунтьенс заработал фол
43'
Fabian Serrarens наказан за толчок Нильс Реселер
42'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
42'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
41'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
39'
39'
39'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Сушич Тино-Свен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
38'
Отличные скиллы показывает Сушич Тино-Свен, обводя своих соперников
38'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
38'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ньивпорт Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
37'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Млапа Пениэль пострадал.
36'
36'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
34'
34'
Стральман Барт не смог попасть в створ ударом издали
33'
Jonathan Opoku задерживает мяч рукой
31'
Ральф Сеунтьенс нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Млапа Пениэль сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Данни Пост из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
30'
30'
29'
29'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
29'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
28'
28'
27'
Нейланд Стефан наказан за толчок Данни Пост
27'
Олийве Франк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
26'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
26'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Нейланд Стефан
24'
23'
23'
23'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
22'
22'
Шанс! Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
21'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап подал угловой слева.
21'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап подал угловой слева.
21'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
20'
Нильс Реселер наказан за толчок Ван Мигем Дарил
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
17'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
17'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
17'
ВВВ-Венло начинает контратаку
16'
Джеролд Промес наказан за толчок Fabian Serrarens
16'
16'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Судья сигнализирует, что Fabian Serrarens из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
14'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
13'
12'
12'
11'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хорошую попытку сделал Ральф Сеунтьенс. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
9'
8'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
8'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
8'
Абена Минти из команды Де Графсхап навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
6'
Отличный командный гол!
6'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Сушич Тино-Свен изменил счет на табло!
6'
6'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
Плохо сыграл Стральман Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Ральф Сеунтьенс разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Jordy Thomassen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Данни Пост
4'
Хорошую попытку сделал Сушич Тино-Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
4'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Млапа Пениэль наказан за толчок Стральман Барт
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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