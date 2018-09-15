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Стадион:
Боруссия М
2:0
Второй тайм: 81'
Шальке 04
0'
1:0
3' Гол
Гинтер Маттиас
22' Желтая карточка
Мендиль Хамза
37' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
75' Желтая карточка
Настасич Матия
2:0
77' Гол
Херрман Патрик
81'
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Второй тайм
80'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
79'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Плеа Алассан сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Херрман Патрик изменил счет на табло!
76'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
76'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Азар Торган пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
75'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Настасич Матия из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Хофманн Йонас оказался на газоне.
75'
Боруссия М начинает контратаку
74'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Шальке 04
74'
Хофманн Йонас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
74'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
73'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Крамер Кристоф
72'
Боруссия М контролирует мяч.
71'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
70'
Удар от ворот произведет Боруссия М
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Шёпф Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Шальке 04
68'
Херрман Патрик не смог попасть в створ ударом издали
68'
Боруссия М начинает контратаку
68'
Удар от ворот произведет Боруссия М
67'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
67'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Тойхерт Седрик
67'
Тактическая замена. Ди Санто Франко уходит с поля и его заменяет Эмболо Брель
66'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
66'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой справа.
66'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Удар от ворот произведет Шальке 04
65'
Шанс! Закария Денис из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Янчке Тони из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Боруссия М
64'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
64'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
63'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зоммер Янн из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
62'
Ют Марк нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
62'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
61'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
61'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой справа.
60'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
59'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Боруссия М контролирует мяч.
57'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
57'
Ют Марк из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Удар от ворот произведет Шальке 04
56'
Хофманн Йонас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Азар Торган
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Настасич Матия грубо играет против соперника. Пострадал Плеа Алассан
53'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
Офсайд
51'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
50'
Шальке 04 начинает контратаку
50'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Стробл Тобиас оказался на газоне.
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
46'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
46'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
44'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
44'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хорошую попытку сделал Ют Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Боруссия М
41'
Как он промахнулся? Ют Марк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Янчке Тони ошибается в защите.
Фол, нарушение
41'
Закария Денис наказан за толчок Руди Себастьян
40'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Настасич Матия из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Так близко к голу! Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ферман Ральф!
37'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Джонсон Фабиан
37'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
36'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
35'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Удар от ворот произведет Боруссия М
34'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
33'
Сане Салиф оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Зоммер Янн перевел мяч на угловой.
Угловой
33'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой слева.
33'
Хофманн Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Шёпф Алессандро, обводя своих соперников
31'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
31'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Удар от ворот произведет Шальке 04
29'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
29'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
29'
Хороший удар издали нанес Азар Торган, но отличный сейв сделал Ферман Ральф. Угловой.
28'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Сане Салиф из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
27'
Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Ферман Ральф спокойно отбил мяч.
Угловой
26'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
26'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Эльведи Нико
23'
Удар от ворот произведет Боруссия М
22'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Азар Торган
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
20'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
19'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Эльведи Нико наказан за толчок Ют Марк
Офсайд
18'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
18'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
17'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
14'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
14'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Шальке 04
11'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
10'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Закария Денис из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Удар от ворот произведет Шальке 04
8'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
8'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
7'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Отличный пас сделал Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Ди Санто Франко нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Шальке 04 начинает контратаку
5'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хофманн Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОООООЛ - Гинтер Маттиас Боруссия М забивает ударом головой
Угловой
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
2'
Закария Денис мяч отрикошетил от ворот
2'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Боруссия М начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Шальке 04
Боруссия М
48.3% (86)
Ничья:
36.5% (65)
Шальке 04
15.2% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.7% (51)
Боруссия М:
28.1% (50)
Шальке 04:
11.2% (20)
Боруссия М:
9.6% (17)
Ничья:
6.7% (12)
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