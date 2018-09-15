Стадион: Боруссия Парк
2:0
Второй тайм: 81'
1:0
3' ГолГинтер Маттиас
22' Желтая карточкаМендиль Хамза
37' Желтая карточкаШёпф Алессандро
75' Желтая карточкаНастасич Матия
2:0
77' ГолХеррман Патрик
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
79'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
79'
78'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
77'
Плеа Алассан сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Херрман Патрик изменил счет на табло!
76'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Азар Торган пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Настасич Матия из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Хофманн Йонас оказался на газоне.
75'
Боруссия М начинает контратаку
74'
74'
74'
Хофманн Йонас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
74'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
73'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
73'
72'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Крамер Кристоф
72'
71'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Шёпф Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
68'
68'
Херрман Патрик не смог попасть в створ ударом издали
68'
Боруссия М начинает контратаку
68'
67'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
67'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Тойхерт Седрик
67'
Тактическая замена. Ди Санто Франко уходит с поля и его заменяет Эмболо Брель
66'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
66'
66'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой справа.
66'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
65'
Шанс! Закария Денис из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Янчке Тони из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
64'
64'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
64'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
63'
63'
Зоммер Янн из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
62'
Ют Марк нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
62'
61'
61'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой справа.
60'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
58'
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
57'
56'
56'
Хофманн Йонас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Азар Торган
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
53'
Безумный фол. Настасич Матия грубо играет против соперника. Пострадал Плеа Алассан
53'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
50'
Шальке 04 начинает контратаку
50'
49'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
49'
49'
48'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Стробл Тобиас оказался на газоне.
47'
46'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хорошую попытку сделал Ют Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Как он промахнулся? Ют Марк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Янчке Тони ошибается в защите.
41'
Закария Денис наказан за толчок Руди Себастьян
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Настасич Матия из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Так близко к голу! Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ферман Ральф!
37'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
37'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Джонсон Фабиан
37'
36'
36'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
34'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
33'
Сане Салиф оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Зоммер Янн перевел мяч на угловой.
33'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 подал угловой слева.
33'
Хофманн Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Шёпф Алессандро, обводя своих соперников
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
29'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
29'
Хороший удар издали нанес Азар Торган, но отличный сейв сделал Ферман Ральф. Угловой.
28'
28'
28'
28'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Сане Салиф из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
27'
Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Ферман Ральф спокойно отбил мяч.
26'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
26'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
24'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Эльведи Нико
23'
22'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Азар Торган
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
19'
19'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Эльведи Нико наказан за толчок Ют Марк
18'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
18'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
17'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
14'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
14'
14'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
11'
11'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Закария Денис из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
7'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
6'
Отличный пас сделал Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Ди Санто Франко нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Шальке 04 начинает контратаку
5'
5'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
4'
3'
Хофманн Йонас сделал результативную передачу.
3'
ГОООООЛ - Гинтер Маттиас Боруссия М забивает ударом головой
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
2'
Закария Денис мяч отрикошетил от ворот
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Шальке 04
Боруссия М
48.3% (86)
Ничья:
36.5% (65)
Шальке 04
15.2% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.7% (51)
2:1 Боруссия М:
28.1% (50)
1:2 Шальке 04:
11.2% (20)
1:0 Боруссия М:
9.6% (17)
2:2 Ничья:
6.7% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация