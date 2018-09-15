Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 14519
0:5
Второй тайм: 78'
0:1
18' ГолЛосано Ирвин
27' Желтая карточкаМейерс Арон
42' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
0:2
45' ГолДе Йонг Люк
0:3
54' ПенальтиПерейро Гастон
0:4
73' ГолЛосано Ирвин
0:5
75' ГолГутьеррес Эрик
Второй тайм
79'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
78'
78'
78'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
78'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
78'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
77'
77'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
77'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
76'
Отличный гол забил Гутьеррес Эрик
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Гутьеррес Эрик из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
75'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
73'
Гутьеррес Эрик сделал результативную передачу.
73'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лосано Ирвин из команды команды ПСВ.
73'
Гутьеррес Эрик делает длинную передачу вперед
73'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
72'
Хорошую попытку сделал Нецид Томаш. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
72'
71'
71'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 14519 болельщиков
70'
70'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Хорошую попытку сделал Перейро Гастон. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Перейро Гастон из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Лосано Ирвин из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
Тасенде Хосе из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
67'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Дюмфрис Дензел.
66'
65'
65'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
65'
Тактическая замена. Бёгелсдейк Том уходит с поля и его заменяет Nick Kuipers
64'
Как он промахнулся? Хендрикс Йоррит имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
63'
63'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
62'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
62'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
59'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
59'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
59'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
58'
57'
Хендрикс Йоррит возвращается на поле.
57'
Тактическая замена. Мейерс Арон уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
57'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
54'
Г О О О О Л - Перейро Гастон из команды ПСВ забивает с точки!
54'
Матч возобновлен
54'
ПЕНАЛЬТИ - Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг привез своей команде пенальти за опасную игру против Де Йонг Люк.
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
52'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
51'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
50'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
49'
49'
Как он промахнулся? Фиргевер Ник имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
48'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
48'
47'
47'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
48'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
48'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
48'
47'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хой Элсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
44'
44'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Перейро Гастон из команды ПСВ пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
44'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
42'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
41'
41'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
41'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
39'
39'
38'
38'
37'
37'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
37'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
35'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
35'
34'
33'
33'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
32'
32'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Серж Канон
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
29'
27'
Мейерс Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
Судья свистит. Мейерс Арон атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
27'
26'
Тасенде Хосе из команды ПСВ в офсайде
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
24'
Хорошую попытку сделал Хой Элсон. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
24'
Росарио Пабло из команды ПСВ играет слишком грубо. Абденассер Кайати оказался на газоне.
23'
23'
22'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Малоне Дион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Де Йонг Люк.
21'
20'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
20'
20'
19'
18'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин забивает!
18'
Иммерс Лекс ошибается в защите.
18'
18'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
18'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
14'
14'
14'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
13'
13'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
11'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
10'
ПСВ начинает контратаку
10'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
10'
Дюмфрис Дензел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
9'
8'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
8'
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
7'
7'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
6'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
4'
3'
3'
2'
2'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
2'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
ПСВ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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