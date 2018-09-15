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Стадион: Зрители: 14519
АДО Ден Хааг
0:5
Второй тайм: 78'
ПСВ
0'
0:1
18' Гол
Лосано Ирвин
27' Желтая карточка
Мейерс Арон
42' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
0:2
45' Гол
Де Йонг Люк
0:3
54' Пенальти
Перейро Гастон
0:4
73' Гол
Лосано Ирвин
0:5
75' Гол
Гутьеррес Эрик
78'
Второй тайм
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
78'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
78'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
77'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
77'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
77'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
76'
Отличный гол забил Гутьеррес Эрик
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Гутьеррес Эрик из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
75'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
73'
Гутьеррес Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лосано Ирвин из команды команды ПСВ.
73'
Гутьеррес Эрик делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
72'
Хорошую попытку сделал Нецид Томаш. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет ПСВ
71'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 14519 болельщиков
70'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Хорошую попытку сделал Перейро Гастон. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Перейро Гастон из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Лосано Ирвин из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
Тасенде Хосе из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
67'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Дюмфрис Дензел.
66'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
65'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
65'
Тактическая замена. Бёгелсдейк Том уходит с поля и его заменяет Nick Kuipers
64'
Как он промахнулся? Хендрикс Йоррит имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
63'
ПСВ контролирует мяч.
63'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
62'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
61'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
60'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
59'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
59'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
59'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
59'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет ПСВ
58'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
57'
Хендрикс Йоррит возвращается на поле.
57'
Тактическая замена. Мейерс Арон уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Перейро Гастон из команды ПСВ забивает с точки!
54'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ - Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг привез своей команде пенальти за опасную игру против Де Йонг Люк.
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
52'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Удар от ворот произведет ПСВ
51'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
51'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
50'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
49'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
49'
Как он промахнулся? Фиргевер Ник имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
Угловой
48'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
48'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
46'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
48'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
48'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хой Элсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
44'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Перейро Гастон из команды ПСВ пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
44'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
42'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
42'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
41'
Удар от ворот произведет ПСВ
41'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет ПСВ
39'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
37'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
37'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
36'
Удар от ворот произведет ПСВ
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
35'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
35'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
34'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
32'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Серж Канон
31'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
ПСВ контролирует мяч.
29'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Желтая карточка
27'
Мейерс Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Мейерс Арон атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
27'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
26'
Тасенде Хосе из команды ПСВ в офсайде
26'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
25'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
24'
Хорошую попытку сделал Хой Элсон. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
Фол, нарушение
24'
Росарио Пабло из команды ПСВ играет слишком грубо. Абденассер Кайати оказался на газоне.
23'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Малоне Дион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Де Йонг Люк.
21'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
20'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
20'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
19'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин забивает!
18'
Иммерс Лекс ошибается в защите.
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
18'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
ПСВ контролирует мяч.
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
ПСВ контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
14'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
13'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
12'
ПСВ контролирует мяч.
11'
ПСВ контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
11'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
10'
ПСВ начинает контратаку
10'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
10'
Дюмфрис Дензел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
9'
ПСВ контролирует мяч.
8'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
8'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
7'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
6'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
4'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
ПСВ контролирует мяч.
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
2'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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