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Стадион:
Сеница
0:0
Второй тайм: 55'
Тренчин
0'
28' Желтая карточка
Reuben Yem
39' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
50' Желтая карточка
Roberto Dias
55'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Roberto Dias получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Reuben Yem получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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