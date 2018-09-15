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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ФК Сеница
28' Желтая карточкаReuben Yem
39' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
50' Желтая карточкаRoberto Dias
|
28'
50'
Состав команд
23
Roberto
Dias
5
Крч
Якуб
13
Marko
Tesija
25
Jean
Deretti
14
Joan
Herrera
15
Osman
Bukari
Сеница 3-5-2
- Основной состав
- 18 Federico Taborda Вратарь
- 19 Desire Segbe Azankpo Защитник
- 2 Отрисал Эрик Защитник
- 23 Roberto Dias Защитник
- 21 Patrick Asmah Полузащитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 13 Marko Tesija Полузащитник
- 25 Jean Deretti Полузащитник
- 14 Joan Herrera Полузащитник
- 26 Sacha Petschi Нападающий
- 10 Frank Castaneda Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Ворел Войтех Вратарь
- 6 Ниреннольд Виктор Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 4 Клапан Миховил-Ероним Полузащитник
- 20 Diego Cuadros Нападающий
- 39 Adam Kovac
- 30 Naren Solano
- Главный тренер: Frederico Ricardo
Тренчин 4-3-3
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 5 Reuben Yem Защитник
- 9 Паур Якуб Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 15 Osman Bukari Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 7 Чатакович Хамза Нападающий
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 77 Манце Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 46 Milan Corryn
- 14 Emeka Umeh
- 4 Зубайру Абдул
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Сеница 0:0 Татран Прешов С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
Тренчин (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 19.07.2018 Тренчин 1:1 Будучность ЛЕ
- 12.07.2018 Будучность 0:2 Тренчин ЛЕ
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 19.05.2018 Спартак Трнава 0:2 Тренчин С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Тренчин: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница Суперлига
- 23.07.2017 Сеница 1:2 Тренчин Суперлига
- 19.03.2017 Тренчин 1:1 Сеница Суперлига
- 22.10.2016 Сеница 1:2 Тренчин Суперлига
- 23.07.2016 Тренчин 3:0 Сеница Суперлига
- 23.04.2016 Сеница 0:2 Тренчин Суперлига
- 29.11.2015 Тренчин 2:0 Сеница Суперлига
- 29.08.2015 Сеница 1:4 Тренчин Суперлига
- 08.05.2015 Сеница 0:4 Тренчин Суперлига
- 01.05.2015 Тренчин 2:2 Сеница Кубок
- 22.11.2014 Тренчин 3:1 Сеница Суперлига
- 22.08.2014 Сеница 1:1 Тренчин Суперлига
- 12.04.2014 Сеница 2:1 Тренчин Суперлига
- 27.10.2013 Тренчин 2:0 Сеница Суперлига
- 04.08.2013 Сеница 3:1 Тренчин Суперлига
- 10.05.2013 Сеница 1:0 Тренчин Суперлига
- 02.12.2012 Тренчин 1:1 Сеница Суперлига
- 01.09.2012 Сеница 1:1 Тренчин Суперлига
- 03.04.2012 Сеница 4:0 Тренчин Corgon Liga
- 29.10.2011 Тренчин 0:1 Сеница Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|3.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|4.
|Подбрезова
|2:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Ружомберок
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Тренчин
|0:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 13
|12
|7.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|8.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|9.
|Земплин
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|10.
|Середь
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Сеница
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|12.
|Нитра
|1:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
Второй тайм
50'
Roberto Dias получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
28'
Reuben Yem получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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