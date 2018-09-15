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Стадион:
Злате Моравце
0:0
Второй тайм: 52'
Ружомберок
0'
48' Желтая карточка
Кружляк Доминик
52'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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