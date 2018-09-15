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Стадион: Вион
0:0
Второй тайм: 52'
48' Желтая карточкаКружляк Доминик
|
48'
Состав команд
23
Карол
Карлин
12
Martin
Chren
18
Peter
Oravik
10
Касадо
Хосе
14
Дуга
Денис
24
Jakub
Brasen
26
Дубек
Томаш
33
Мацик
Матуш
16
Michal
Jonec
11
Кочан
Матей
23
Даниэл
Эрик
22
Ismar
Tandir
Злате Моравце 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Крнач Мартин Вратарь
- 7 Чоглей Петер Защитник
- 23 Карол Карлин Защитник
- 3 Patrik Banovic Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 18 Peter Oravik Полузащитник
- 10 Касадо Хосе Полузащитник
- 14 Дуга Денис Полузащитник
- 24 Jakub Brasen Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 26 Дубек Томаш Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хован Адриан Вратарь
- 17 Рихтарех Давид Полузащитник
- 30 Branislav Luptak Полузащитник
- 20 Nikola Dimitrijevic Полузащитник
- 16 Lubomir Urgela Нападающий
- 33 Aleksandar Milicevic
- 11 Jakub Svec
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Ружомберок 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 13 Matej Madlenak Защитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 8 Такач Далибор Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 31 Miroslav Almasky
- 34 Jan Ctvrtecka
- 4 Matus Kmet
- 17 Rastislav Kruzliak
- Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Злате Моравце 4:0 Татран Прешов С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ружомберок: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига
- 23.07.2017 Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига
- 13.05.2017 Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига
- 19.02.2017 Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига
- 17.09.2016 Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига
- 07.05.2016 Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига
- 15.03.2016 Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок
- 27.02.2016 Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига
- 19.09.2015 Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига
- 04.04.2015 Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига
- 04.10.2014 Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига
- 19.07.2014 Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига
- 29.03.2014 Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига
- 05.10.2013 Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига
- 19.07.2013 Злате Моравце 1:3 Ружомберок Суперлига
- 30.03.2013 Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига
- 05.10.2012 Злате Моравце 0:0 Ружомберок Суперлига
- 14.07.2012 Ружомберок 3:1 Злате Моравце Суперлига
- 15.10.2011 Ружомберок 4:0 Злате Моравце Corgon Liga
- 16.07.2011 Злате Моравце 1:0 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|3.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|4.
|Подбрезова
|2:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Ружомберок
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Тренчин
|0:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 13
|12
|7.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|8.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|9.
|Земплин
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|10.
|Середь
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Сеница
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|12.
|Нитра
|1:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
Второй тайм
48'
Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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