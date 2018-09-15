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Стадион:
Подбрезова
2:1
Второй тайм: 54'
Нитра
0'
0:1
18' Пенальти
Вестеницки Томаш
1:1
23' Гол
David Lesko
2:1
28' Гол
Michal Obrocnik
50' Желтая карточка
David Lesko
52' Желтая карточка
Richard Krizan
54'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Давид Леско получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Подбрезова делает замену. Эдж Джесси уходит с поля, а Jakub Sedlacek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Michal Obrocnik бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш из команды Нитра забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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