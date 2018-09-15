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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ZELPO Arena
2:1
Второй тайм: 54'
0:1
18' ПенальтиВестеницки Томаш
1:1
23' ГолDavid Lesko
2:1
28' ГолMichal Obrocnik
50' Желтая карточкаDavid Lesko
52' Желтая карточкаRichard Krizan
|
18'
0:1
23'
1:1
28'
2:1
50'
52'
Состав команд
32
Баран
Мартин
16
Эдж
Джесси
17
David
Lesko
31
Грошшо
Лукаш
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
10
Andrej
Fabry
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 32 Баран Мартин Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 16 Эдж Джесси Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 9 Matus Mikus Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 10 Stijepo Njire Нападающий
- 11 Filip Lepies
- 33 Jakub Sedlacek
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Нитра 4-3-3
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 66 Marius Charizopoulos Защитник
- 5 Richard Krizan Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 10 Andrej Fabry Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 44 Ilya Cherednitchenko Нападающий
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 16 Marian Chobot Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Маховец Ярослав Полузащитник
- 18 Abdulrahman Taiwo
- 27 Marek Duben
- 1 David Sipos
- 20 Marek Fabry
- 13 Rene Kotrik
- 12 Dominik Gulas
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
Нитра (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Нитра: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|ДАК
|8
|4
|3
|1
|21 - 12
|15
|3.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|4.
|Подбрезова
|2:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Ружомберок
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Тренчин
|0:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 13
|12
|7.
|Спартак Трнава
|8
|2
|2
|4
|5 - 5
|8
|8.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|9.
|Земплин
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|10.
|Середь
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Сеница
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|12.
|Нитра
|1:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
Второй тайм
52'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
50'
Давид Леско получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Подбрезова делает замену. Эдж Джесси уходит с поля, а Jakub Sedlacek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Michal Obrocnik бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш из команды Нитра забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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