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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15012
Бордо
3:2
Второй тайм: 64'
Ним
0'
1:0
26' Гол
Бриан Джимми
1:1
31' Гол
Гийом Батист
1:2
45' Гол
Бобишон Антонен
49' Желтая карточка
Паленсия Серги
2:2
56' Гол
Бриан Джимми
3:2
57' Гол
Калу Сэмьюэл
64'
Второй тайм
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Депрес Клеман из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Рипар Рено нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
61'
Бобишон Антонен пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Левчук Игор из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
60'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Депрес Клеман
Фол, нарушение
59'
Тиуб Сада наказан за толчок Санхаре Юнусс
57'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!
57'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Паленсия Серги сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!
56'
Паленсия Серги из команды Бордо делает пас партнеру.
56'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
55'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Лерагер Лукас атаковал сзади соперника. Это Гийом Батист заработал своей команде штрафной
53'
Бордо контролирует мяч.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 15012 болельщиков
52'
Удар от ворот произведет Бордо
52'
Бозок Умут не смог попасть в створ ударом издали
52'
Удар от ворот произведет Ним
51'
Шанс! Бриан Джимми из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
51'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
51'
Камано Франсуа из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Бордо начинает контратаку
51'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
49'
Паленсия Серги - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
49'
Ним начинает контратаку
Угловой
49'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
49'
Камано Франсуа мяч отрикошетил от ворот
49'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
49'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Отличные скиллы показывает Рипар Рено, обводя своих соперников
48'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Ним
47'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бордо контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Описание гола
45'
Г О О О О Л Бобишон Антонен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
44'
Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Мигель Флориан из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Пундже Максим из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Тиуб Сада пострадал.
43'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Ним контролирует мяч.
42'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Ним
41'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
41'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
39'
Бордо контролирует мяч.
39'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Бордо контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Ним
37'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
36'
Гийом Батист возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Удар от ворот произведет Ним
35'
Камано Франсуа из команды Бордо нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
34'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Валь Тео
33'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
33'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
Бозок Умут сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Гийом Батист из команды Ним забил гол! Легко это для такого игрока, как Гийом Батист
31'
Бозок Умут из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
31'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Бозок Умут из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Тиуб Сада из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Рипар Рено задерживает мяч рукой
28'
Ним контролирует мяч.
26'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!
26'
ШАНС! Бриан Джимми вышел один-на-один с голкипером...
26'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Бордо контролирует мяч.
25'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Удар от ворот произведет Бордо
25'
Валь Тео не смог попасть в створ ударом издали
24'
ШТАНГА! Пробил головой Рипар Рено прямо в каркас ворот!
Угловой
24'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
24'
Плашил Ярослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Тиуб Сада
Фол, нарушение
19'
Рипар Рено наказан за толчок Лерагер Лукас
19'
Плашил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Санхаре Юнусс, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
18'
Ним контролирует мяч.
17'
Ним контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Бордо
16'
Как он промахнулся? Рипар Рено имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
16'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
16'
Ним имеет хороший шанс забить.
15'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
14'
Калу Сэмьюэл пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
14'
Назначен штрафной. Пострадал Калу Сэмьюэл, его свалил Либой Эрве.
Травма, повреждение
13'
Гийом Батист возвращается на поле.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Гийом Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Бордо контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
8'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Удар от ворот произведет Ним
7'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Камано Франсуа из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
7'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
6'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бозок Умут нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Бордо контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Ним
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 3:2 Ним
Бордо
92.3% (168)
Ничья:
4.4% (8)
Ним
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
31.3% (57)
Бордо:
28% (51)
Бордо:
24.2% (44)
Бордо:
4.9% (9)
Ничья:
2.7% (5)
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