Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 15012
1:0
26' ГолБриан Джимми
1:1
31' ГолГийом Батист
1:2
45' ГолБобишон Антонен
49' Желтая карточкаПаленсия Серги
2:2
56' ГолБриан Джимми
3:2
57' ГолКалу Сэмьюэл
Второй тайм
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
63'
62'
Судья сигнализирует, что Депрес Клеман из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
61'
Рипар Рено нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
61'
Бобишон Антонен пробил со штрафного прямо в стенку
60'
Судья сигнализирует, что Левчук Игор из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
60'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Депрес Клеман
59'
Тиуб Сада наказан за толчок Санхаре Юнусс
57'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!
57'
56'
Паленсия Серги сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!
56'
Паленсия Серги из команды Бордо делает пас партнеру.
56'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
55'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Судья свистит. Лерагер Лукас атаковал сзади соперника. Это Гийом Батист заработал своей команде штрафной
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 15012 болельщиков
52'
52'
Бозок Умут не смог попасть в створ ударом издали
52'
51'
Шанс! Бриан Джимми из команды Бордо пробил головой, но мимо
51'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
51'
Камано Франсуа из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Бордо начинает контратаку
51'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Паленсия Серги - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
49'
Ним начинает контратаку
49'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
49'
Камано Франсуа мяч отрикошетил от ворот
49'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
49'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Отличные скиллы показывает Рипар Рено, обводя своих соперников
48'
48'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Г О О О О Л Бобишон Антонен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
44'
Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Мигель Флориан из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Пундже Максим из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Тиуб Сада пострадал.
43'
43'
43'
42'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
41'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
39'
39'
38'
38'
37'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
37'
36'
36'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Гийом Батист возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
35'
Камано Франсуа из команды Бордо нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
34'
33'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Валь Тео
33'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
33'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
Бозок Умут сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Гийом Батист из команды Ним забил гол! Легко это для такого игрока, как Гийом Батист
31'
Бозок Умут из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
31'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Бозок Умут из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
28'
Рипар Рено задерживает мяч рукой
28'
26'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!
26'
ШАНС! Бриан Джимми вышел один-на-один с голкипером...
26'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
Валь Тео не смог попасть в створ ударом издали
24'
ШТАНГА! Пробил головой Рипар Рено прямо в каркас ворот!
24'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
24'
Плашил Ярослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Тиуб Сада
19'
Рипар Рено наказан за толчок Лерагер Лукас
19'
Плашил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Санхаре Юнусс, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
18'
17'
16'
16'
Как он промахнулся? Рипар Рено имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ним имеет хороший шанс забить.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
14'
Калу Сэмьюэл пробил со штрафного прямо в стенку
14'
Назначен штрафной. Пострадал Калу Сэмьюэл, его свалил Либой Эрве.
13'
Гийом Батист возвращается на поле.
13'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Гийом Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
8'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
8'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
7'
Камано Франсуа из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
7'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
6'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бозок Умут нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
3'
3'
2'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 3:2 Ним
Бордо
92.3% (168)
Ничья:
4.4% (8)
Ним
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
31.3% (57)
1:0 Бордо:
28% (51)
2:0 Бордо:
24.2% (44)
3:1 Бордо:
4.9% (9)
1:1 Ничья:
2.7% (5)
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