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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 50450
Марсель
4:0
Конец матча
Генгам
0'
32' Желтая карточка
Окампос Лукас
54' Желтая карточка
Эбоа Феликс
1:0
57' Гол
Товен Флорьян
2:0
73' Гол
Пайе Димитри
3:0
80' Гол
Товен Флорьян
4:0
83' Гол
Митроглу Константинос
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 50450 болельщиков
90'
Марсель контролирует мяч.
90'
Марсель контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
89'
Амави Жордан из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
89'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
89'
Отличные скиллы показывает Сакаи Хироки, обводя своих соперников
89'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Марсель контролирует мяч.
88'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
87'
Удар от ворот произведет Марсель
87'
Коко Маркус делает длинную передачу вперед
87'
Фири Лебоганг из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Генгам контролирует мяч.
86'
Генгам контролирует мяч.
85'
Генгам контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
83'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос изменил счет на табло!
83'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
83'
Кербра Кристоф ошибается в защите.
82'
Генгам контролирует мяч.
82'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Стротман Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
80'
Опасность! Стротман Кевин из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
Марсель контролирует мяч.
79'
Марсель контролирует мяч.
78'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Марсель
77'
Бенезе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
76'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
76'
Йонссон Карл-Йохан отбил мяч на угловой после удара Сансон Морган из штрафной площади.
76'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
75'
Генгам контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
73'
ГОООООЛ - Пайе Димитри из команды Марсель забивает из-за штрафной площади
73'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Густаво Луис из команды Марсель играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
Офсайд
72'
Митроглу Константинос из команды Марсель в офсайде
72'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Амави Жордан из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
69'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Марсель
68'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
68'
Икоко Джордан из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
67'
Удар от ворот произведет Генгам
67'
Шанс! Стротман Кевин из команды Марсель пробил головой, но мимо
67'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Икоко Джордан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сакаи Хироки пострадал.
65'
Марсель контролирует мяч.
65'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
Генгам контролирует мяч.
64'
Пайе Димитри пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
63'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Генгам контролирует мяч.
62'
Икоко Джордан из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Стротман Кевин из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
60'
Отличные скиллы показывает Митроглу Константинос, обводя своих соперников
60'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
ШАНС! Сансон Морган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
59'
Амави Жордан из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Марсель контролирует мяч.
Описание гола
57'
Г О О О О О О Л - Товен Флорьян из команды Марсель с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
57'
Эбоа Феликс ошибается в защите.
57'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
56'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
56'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Марсель контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
55'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
54'
Эбоа Феликс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
54'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
54'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Генгам
53'
Отличный пас сделал Сансон Морган из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Марсель контролирует мяч.
52'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
52'
Товен Флорьян делает длинную передачу вперед
51'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
ШТАНГА! Пробил головой Митроглу Константинос прямо в каркас ворот!
Угловой
50'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
50'
Фири Лебоганг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Сансон Морган, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Марсель контролирует мяч.
49'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Марсель контролирует мяч.
48'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
48'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
47'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
Марсель контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Лопес Максим
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сакаи Хироки делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
46'
Марсель контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Генгам контролирует мяч.
44'
Отличный пас сделал Тюрам Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
43'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Марсель контролирует мяч.
42'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
41'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
41'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
39'
Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
39'
Марсель контролирует мяч.
38'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
38'
Отличный пас сделал Амави Жордан из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Тюрам Маркус из команды Генгам пасует в штрафную, но Пеле Йоанн выходит и ловит мяч.
36'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
35'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
34'
Фофана Гессума возвращается на поле.
34'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Гессума получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
32'
Окампос Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Окампос Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Эбоа Феликс
31'
Марсель контролирует мяч.
31'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Шанс! Митроглу Константинос из команды Марсель пробил головой, но мимо
30'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный кросс...
30'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
Марсель контролирует мяч.
29'
Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
29'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
28'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
27'
Опасность предотвращена - Икоко Джордан из команды Генгам вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
26'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
26'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
26'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
25'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Генгам
24'
Отличный пас сделал Густаво Луис из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Марсель контролирует мяч.
23'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Фири Лебоганг из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дидо Этьен мяча так и не получил
22'
Отличные скиллы показывает Фири Лебоганг, обводя своих соперников
Фол, нарушение
22'
Ру Нолан наказан за толчок Амави Жордан
21'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
21'
Генгам контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Марсель контролирует мяч.
19'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
19'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
19'
Сансон Морган бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
18'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
18'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Отличные скиллы показывает Амави Жордан, обводя своих соперников
17'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
17'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
17'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
16'
Марсель контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Марсель контролирует мяч.
15'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
Фол, нарушение
13'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
13'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Опасность предотвращена - Эбоа Феликс из команды Генгам вступил в отбор удачно
12'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
11'
Марсель контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
9'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
8'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сорбон Жереми из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
6'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Марсель контролирует мяч.
5'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дидо Этьен из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
4'
Тюрам Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Густаво Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Опасность предотвращена - Густаво Луис из команды Марсель вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
2'
Удар от ворот произведет Генгам
2'
Митроглу Константинос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
1'
Марсель контролирует мяч.
1'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 4:0 Генгам
Марсель
98.9% (180)
Ничья:
1.1% (2)
Генгам
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
44.5% (81)
Марсель:
20.9% (38)
Марсель:
12.6% (23)
Марсель:
11.5% (21)
Марсель:
3.3% (6)
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