Стадион: Велодром Зрители: 50450
32' Желтая карточкаОкампос Лукас
54' Желтая карточкаЭбоа Феликс
1:0
57' ГолТовен Флорьян
2:0
73' ГолПайе Димитри
3:0
80' ГолТовен Флорьян
4:0
83' ГолМитроглу Константинос
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
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90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Амави Жордан из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
89'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
89'
Отличные скиллы показывает Сакаи Хироки, обводя своих соперников
89'
88'
88'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
87'
87'
Коко Маркус делает длинную передачу вперед
87'
Фири Лебоганг из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
83'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос изменил счет на табло!
83'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
83'
Кербра Кристоф ошибается в защите.
82'
82'
81'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Стротман Кевин сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
80'
Опасность! Стротман Кевин из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
79'
78'
78'
78'
77'
77'
Бенезе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
76'
Йонссон Карл-Йохан отбил мяч на угловой после удара Сансон Морган из штрафной площади.
76'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
73'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
73'
ГОООООЛ - Пайе Димитри из команды Марсель забивает из-за штрафной площади
73'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Густаво Луис из команды Марсель играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
72'
Митроглу Константинос из команды Марсель в офсайде
72'
71'
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
69'
Амави Жордан из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
69'
68'
68'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
68'
Икоко Джордан из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
67'
67'
Шанс! Стротман Кевин из команды Марсель пробил головой, но мимо
67'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Икоко Джордан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сакаи Хироки пострадал.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
64'
Пайе Димитри пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
63'
63'
62'
Икоко Джордан из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
61'
Стротман Кевин из команды Марсель играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
60'
Отличные скиллы показывает Митроглу Константинос, обводя своих соперников
60'
59'
59'
ШАНС! Сансон Морган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
59'
Амави Жордан из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
57'
Г О О О О О О Л - Товен Флорьян из команды Марсель с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
57'
Эбоа Феликс ошибается в защите.
57'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
56'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
55'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
54'
Эбоа Феликс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
54'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
54'
53'
53'
53'
Отличный пас сделал Сансон Морган из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
52'
52'
Товен Флорьян делает длинную передачу вперед
51'
51'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
ШТАНГА! Пробил головой Митроглу Константинос прямо в каркас ворот!
50'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
50'
Фири Лебоганг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Сансон Морган, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
49'
49'
48'
48'
48'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
47'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Лопес Максим
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
47'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сакаи Хироки делает длинную передачу вперед
46'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
Отличный пас сделал Тюрам Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
43'
43'
42'
41'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
41'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
39'
Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Отличный пас сделал Амави Жордан из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
37'
36'
Тюрам Маркус из команды Генгам пасует в штрафную, но Пеле Йоанн выходит и ловит мяч.
36'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
34'
34'
Фофана Гессума возвращается на поле.
34'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Гессума получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Окампос Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Безумный фол. Окампос Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Эбоа Феликс
31'
31'
30'
30'
Шанс! Митроглу Константинос из команды Марсель пробил головой, но мимо
30'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный кросс...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
29'
Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
28'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
27'
Опасность предотвращена - Икоко Джордан из команды Генгам вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
26'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
26'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
24'
Отличный пас сделал Густаво Луис из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
23'
23'
Фири Лебоганг из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дидо Этьен мяча так и не получил
22'
Отличные скиллы показывает Фири Лебоганг, обводя своих соперников
22'
Ру Нолан наказан за толчок Амави Жордан
21'
21'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
19'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
19'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
19'
Сансон Морган бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
18'
18'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Отличные скиллы показывает Амави Жордан, обводя своих соперников
17'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
17'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
17'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
15'
15'
14'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
13'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
13'
12'
Опасность предотвращена - Эбоа Феликс из команды Генгам вступил в отбор удачно
12'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
10'
9'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
9'
8'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
8'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
6'
6'
Сорбон Жереми из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
6'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
5'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дидо Этьен из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Тюрам Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
4'
Матч возобновлен
4'
Густаво Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Опасность предотвращена - Густаво Луис из команды Марсель вступил в отбор удачно
3'
2'
2'
Митроглу Константинос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Марсель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 4:0 Генгам
Марсель
98.9% (180)
Ничья:
1.1% (2)
Генгам
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
44.5% (81)
2:1 Марсель:
20.9% (38)
3:1 Марсель:
12.6% (23)
1:0 Марсель:
11.5% (21)
3:0 Марсель:
3.3% (6)
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