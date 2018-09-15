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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Верслус Арена
1:1
Конец матча
0:1
67' ГолBenjamin Lambot
73' Желтая карточкаТаравель Жереми
82' Желтая карточкаВанлерберг Жорди
1:1
87' ГолВандандриш Кевин
87' Желтая карточкаПалюн Ллойд
90' Желтая карточкаВандандриш Кевин
90' Желтая карточкаКапон Брехт
|
67'
0:1
73'
82'
87'
1:1
87'
90'
90'
Состав команд
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
10
Гури
Синдри
21
Лусамба
Арно
Остенде 5-3-2
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 5 Милович Горан Защитник
- 3 Де Бок Лоренс Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 17 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 10 Гури Синдри Нападающий
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 8 Francois Marquet Полузащитник
- 14 Aristote Nkaka Полузащитник
- 11 Боонен Инди Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Главный тренер: Gert Verheyen
Серкль Брюгге 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 8 Палюн Ллойд Защитник
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 4 Таравель Жереми Защитник
- 17 Yoann Etienne Защитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 9 Бруно Джанни Нападающий
- Запасные игроки
- Ванденбуше Брайан Вратарь
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- Гакпе Серж Полузащитник
- 13 Азар Килиан Полузащитник
- 15 Johanna Omolo Полузащитник
- 29 Витиньо Виктор Полузащитник
- 27 Бонджованни Адриен Полузащитник
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
- 27.06.2018 Звевезеле 1:2 Остенде ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Остенде 1:3 Локерен ПДА
- 06.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Остенде ПДА
- 28.04.2018 Сент-Трюйден 4:1 Остенде ПДА
- 22.04.2018 Остенде 2:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 18.04.2018 Локерен 2:2 Остенде ПДА
- 15.04.2018 Остенде 2:2 Сент-Трюйден ПДА
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
- 18.04.2018 Серкль Брюгге 0:0 СВ Харелбеке ТМК
- 23.03.2018 Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк ТМК
- 10.03.2018 Серкль Брюгге 3:1 Беерсхот-Вильрейк ПДБ
- 04.03.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:0 Серкль Брюгге ПДБ
- 25.02.2018 Серкль Брюгге 1:1 Вестерло ПДБ
- 17.02.2018 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Серкль Брюгге ПДБ
- 10.02.2018 Серкль Брюгге 0:0 Тюбизе ПДБ
Последние игры между собой
Остенде: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
- 20.12.2014 Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 09.08.2014 Серкль Брюгге 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 07.12.2013 Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 17.08.2013 Серкль Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 16.01.2013 Остенде 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
- 12.12.2012 Серкль Брюгге 2:1 Остенде Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|6.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|Эйпен
|7
|2
|1
|4
|8 - 17
|7
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|13.
|Кортрейк
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Капон Брехт получил желтую карточку от судьи
90'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Витиньо Виктор выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
87'
Палюн Ллойд получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Вандандриш Кевин бьет в цель!
84'
Серкль Брюгге делает замену. Xavier Mercier уходит с поля, а Johanna Omolo выходит на его замену.
82'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
75'
Остенде делает замену. Де Бок Лоренс уходит с поля, а Бьелика Александер выходит на его замену.
73'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
68'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Беньямин Ламбот бьет в цель!
58'
Остенде делает замену. Сакала Фэшн уходит с поля, а Боонен Инди выходит на его замену.
58'
Остенде делает замену. Гури Синдри уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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