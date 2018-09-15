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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Остенде
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
67' Гол
Benjamin Lambot
73' Желтая карточка
Таравель Жереми
82' Желтая карточка
Ванлерберг Жорди
1:1
87' Гол
Вандандриш Кевин
87' Желтая карточка
Палюн Ллойд
90' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
90' Желтая карточка
Капон Брехт
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Капон Брехт получил желтую карточку от судьи
90'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Витиньо Виктор выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Палюн Ллойд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Вандандриш Кевин бьет в цель!
84'
Серкль Брюгге делает замену. Xavier Mercier уходит с поля, а Johanna Omolo выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
75'
Остенде делает замену. Де Бок Лоренс уходит с поля, а Бьелика Александер выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
68'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Беньямин Ламбот бьет в цель!
58'
Остенде делает замену. Сакала Фэшн уходит с поля, а Боонен Инди выходит на его замену.
58'
Остенде делает замену. Гури Синдри уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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