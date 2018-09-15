Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 11569
0:1
45' ПенальтиПепе Николя
49' Желтая карточкаИконе Джонатан
54' Желтая карточкаДибасси Бакай
0:2
56' ПенальтиПепе Николя
0:3
76' ГолПепе Николя
1:3
79' ГолКужава Рафал
85' Желтая карточкаФонте Жозе
1:3
87' Не забитый пенальтиКонате Мусса
2:3
90' ГолГоддос Саман
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11569 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
93'
Г О О О О Л Годдос Саман закручивает штрафной в сетку! Великолепно
93'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
93'
Отличный гол забил Годдос Саман
92'
Удар от ворот произведет Лилль
92'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Шека наказан за толчок Годдос Саман
89'
88'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Балло Фоде
88'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой слева.
87'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Конате Мусса из команды Амьен пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
85'
Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
85'
ПЕНАЛЬТИ! - Фонте Жозе совершил грубый фол. Конате Мусса заработал пенальти!
85'
Матч возобновлен
84'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Тьяго Маия выходит на поле.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
83'
82'
82'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
79'
Гансо Пауло сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Кужава Рафал изменил счет на табло!
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кужава Рафал и Гансо Пауло из команды Амьен.
79'
Шека из команды Лилль играет слишком грубо. Крафт Эмиль оказался на газоне.
79'
78'
Конате Мусса наказан за толчок Сумаоро Адама
78'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
76'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
76'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
76'
75'
Фонте Руй наказан за толчок Гансо Пауло
75'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
74'
74'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
74'
73'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
73'
72'
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
71'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Иконе Джонатан из штрафной площади.
71'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пепе Николя и Иконе Джонатан из команды Лилль.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
70'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
69'
68'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
67'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гуано Принс-Десир пострадал.
64'
63'
Кужава Рафал из команды Амьен подал угловой слева.
63'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кужава Рафал из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Gaoussou Traore уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
62'
Сумаоро Адама наказан за толчок Бодмер Матьё
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
60'
Пепе Николя из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
58'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
58'
56'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Дибасси Бакай атаковал сзади соперника. Это Пепе Николя заработал своей команде одиннадцатиметровый!
54'
53'
Амьен контролирует мяч.
51'
51'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
50'
Бодмер Матьё из команды Амьен пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
50'
50'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Судья сигнализирует, что Gaoussou Traore из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Шека
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Иконе Джонатан получил желтую карточку от судьи
49'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
48'
47'
Челик Зеки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Челик Зеки нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Гуано Принс-Десир совершил грубый фол. Пепе Николя заработал пенальти!
45'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
45'
Годдос Саман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
44'
Челик Зеки наказан за толчок Годдос Саман
43'
43'
43'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
42'
Конате Мусса наказан за толчок Сумаоро Адама
41'
41'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
40'
Какой промах! Фонте Руй имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Иконе Джонатан оказался на газоне.
38'
38'
Иконе Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Челик Зеки из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
36'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
33'
33'
Челик Зеки мяч отрикошетил от ворот
33'
Фонте Руй нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Gaoussou Traore
30'
Шека пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
28'
28'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Отеро Хуан из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Сумаоро Адама наказан за толчок Конате Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
Матч возобновлен
24'
Блен Алексис получил травму и заменен. Gaoussou Traore выходит на поле.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Блен Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Блен Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Фонте Руй наказан за толчок Гуано Принс-Десир
22'
22'
Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
21'
Лилль имеет хороший шанс забить.
20'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Бодмер Матьё наказан за толчок Иконе Джонатан
19'
18'
18'
Меньян Майк не дал случится голу! Гнаоре Эдди должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гнаоре Эдди и Бодмер Матьё из команды Амьен.
18'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гнаоре Эдди пострадал.
16'
16'
Фонте Руй нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Гартнер Регис не дал случится голу! Пепе Николя должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Иконе Джонатан из команды Лилль в офсайде
14'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
13'
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Шека
11'
10'
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
8'
7'
7'
Сумаоро Адама наказан за толчок Конате Мусса
7'
6'
Амьен контролирует мяч.
6'
Фонте Руй наказан за толчок Блен Алексис
5'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Амьен начинает контратаку
5'
Контроль мяча: [team1]: 15%, [team2]: 85%.
4'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
3'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
ШАНС! Шека нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Годдос Саман из команды Амьен играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 2:3 Лилль
Амьен
11.8% (21)
Ничья:
43.3% (77)
Лилль
44.9% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.8% (69)
1:2 Лилль:
19.1% (34)
0:1 Лилль:
16.9% (30)
1:0 Амьен:
7.3% (13)
0:2 Лилль:
3.9% (7)
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