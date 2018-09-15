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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11569
Амьен
2:3
Конец матча
Лилль
0'
0:1
45' Пенальти
Пепе Николя
49' Желтая карточка
Иконе Джонатан
54' Желтая карточка
Дибасси Бакай
0:2
56' Пенальти
Пепе Николя
0:3
76' Гол
Пепе Николя
1:3
79' Гол
Кужава Рафал
85' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:3
87' Не забитый пенальти
Конате Мусса
2:3
90' Гол
Годдос Саман
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11569 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
93'
Г О О О О Л Годдос Саман закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
93'
Отличный гол забил Годдос Саман
92'
Удар от ворот произведет Лилль
92'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Фонте Руй уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
89'
Шека наказан за толчок Годдос Саман
89'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Балло Фоде
Угловой
88'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой слева.
Описание гола
87'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Конате Мусса из команды Амьен пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Желтая карточка
85'
Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
ПЕНАЛЬТИ! - Фонте Жозе совершил грубый фол. Конате Мусса заработал пенальти!
85'
Матч возобновлен
84'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Тьяго Маия выходит на поле.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
82'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
81'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
79'
Гансо Пауло сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Кужава Рафал изменил счет на табло!
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кужава Рафал и Гансо Пауло из команды Амьен.
Фол, нарушение
79'
Шека из команды Лилль играет слишком грубо. Крафт Эмиль оказался на газоне.
79'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Конате Мусса наказан за толчок Сумаоро Адама
78'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
76'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
76'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Лилль начинает контратаку
76'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Фонте Руй наказан за толчок Гансо Пауло
75'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
74'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
73'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
71'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Иконе Джонатан из штрафной площади.
71'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Удар от ворот произведет Амьен
71'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пепе Николя и Иконе Джонатан из команды Лилль.
71'
Лилль начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фонте Руй из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
69'
Лилль контролирует мяч.
68'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
68'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
67'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
66'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
65'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
65'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гуано Принс-Десир пострадал.
64'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Кужава Рафал из команды Амьен подал угловой слева.
63'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кужава Рафал из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Gaoussou Traore уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
Фол, нарушение
62'
Сумаоро Адама наказан за толчок Бодмер Матьё
61'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
60'
Пепе Николя из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Лилль начинает контратаку
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
58'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
58'
Шека из команды Лилль делает пас партнеру.
58'
Лилль начинает контратаку
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
54'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Дибасси Бакай атаковал сзади соперника. Это Пепе Николя заработал своей команде одиннадцатиметровый!
54'
Лилль начинает контратаку
53'
Амьен контролирует мяч.
51'
Лилль контролирует мяч.
51'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
50'
Бодмер Матьё из команды Амьен пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
50'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Gaoussou Traore из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Шека
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
49'
Иконе Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
48'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
Челик Зеки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Челик Зеки нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Гуано Принс-Десир совершил грубый фол. Пепе Николя заработал пенальти!
Угловой
45'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
45'
Годдос Саман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Челик Зеки наказан за толчок Годдос Саман
43'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Амьен
43'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Конате Мусса наказан за толчок Сумаоро Адама
41'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Удар от ворот произведет Амьен
40'
Какой промах! Фонте Руй имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Иконе Джонатан оказался на газоне.
38'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Иконе Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Челик Зеки из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
Офсайд
36'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Челик Зеки мяч отрикошетил от ворот
33'
Фонте Руй нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Gaoussou Traore
30'
Шека пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Амьен
28'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
27'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Отеро Хуан из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
26'
Сумаоро Адама наказан за толчок Конате Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
24'
Блен Алексис получил травму и заменен. Gaoussou Traore выходит на поле.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Блен Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Блен Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Фонте Руй наказан за толчок Гуано Принс-Десир
22'
Удар от ворот произведет Амьен
22'
Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
21'
Лилль имеет хороший шанс забить.
20'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
19'
Бодмер Матьё наказан за толчок Иконе Джонатан
19'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
18'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
18'
Меньян Майк не дал случится голу! Гнаоре Эдди должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гнаоре Эдди и Бодмер Матьё из команды Амьен.
18'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гнаоре Эдди пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Амьен
16'
Фонте Руй нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Гартнер Регис не дал случится голу! Пепе Николя должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
15'
Фонте Руй из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
15'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
15'
Лилль начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
14'
Иконе Джонатан из команды Лилль в офсайде
14'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
13'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Шека
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
9'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
8'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
7'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
7'
Сумаоро Адама наказан за толчок Конате Мусса
7'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Фонте Руй наказан за толчок Блен Алексис
5'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Лилль начинает контратаку
5'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Амьен начинает контратаку
5'
Контроль мяча: [team1]: 15%, [team2]: 85%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
3'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
ШАНС! Шека нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Годдос Саман из команды Амьен играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
1'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 2:3 Лилль
Амьен
11.8% (21)
Ничья:
43.3% (77)
Лилль
44.9% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.8% (69)
Лилль:
19.1% (34)
Лилль:
16.9% (30)
Амьен:
7.3% (13)
Лилль:
3.9% (7)
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