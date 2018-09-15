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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12275
Дижон
1:3
Конец матча
Анже
0'
3' Желтая карточка
Лойодиче Энцо
1:0
13' Гол
Саид Уэсли
1:1
20' Гол
Баокен Стефан
1:2
29' Гол
Тэт Флавьен
32' Желтая карточка
Хаддади Уссама
1:3
38' Гол
Сантамария Батист
54' Желтая карточка
Павлович Матео
72' Желтая карточка
Канга Вилфрид
90'+5
Второй тайм
95'
Анже заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12275 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Канга Вилфрид из команды Анже попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
94'
Манзала Хариссон из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Анже начинает контратаку
94'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
93'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
93'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
92'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
92'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Дижон имеет хороший шанс забить.
91'
Удар от ворот произведет Анже
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Росье Валентен
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон в офсайде
88'
Ямбере Седрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
88'
Дижон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
88'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
Офсайд
87'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
87'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
86'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Манзала Хариссон из команды Анже делает пас партнеру.
84'
Анже начинает контратаку
84'
Дижон контролирует мяч.
84'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
83'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
82'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает пас партнеру.
82'
Отличные скиллы показывает Кейта Абдулайе II, обводя своих соперников
82'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Манзала Хариссон из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
81'
Анже начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
79'
Канга Вилфрид из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
79'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
79'
Капелле Пьеррик мяч отрикошетил от ворот
78'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
77'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Кейта Абдулайе II
77'
Канга Вилфрид из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
77'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
76'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
75'
Абейд Мехди из команды Дижон играет слишком грубо. Канга Вилфрид оказался на газоне.
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
Травма, повреждение
73'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
72'
Канга Вилфрид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Канга Вилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Ямбере Седрик
72'
Удар от ворот произведет Анже
72'
Саид Уэсли из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
72'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
72'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Росье Валентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Росье Валентен
71'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
69'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
68'
Дижон контролирует мяч.
67'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Кейта Абдулайе II из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
66'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Симан Лоран из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
66'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тавареш Жулио мяча так и не получил
63'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
62'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
62'
Росье Валентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Тэт Флавьен из команды Анже играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
61'
Баокен Стефан из команды Анже получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Рунарссон Рунар все предвидел и спас команду!
61'
Манко Венсан из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Дижон
59'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
59'
Анже начинает контратаку
58'
Дижон контролирует мяч.
57'
Дижон имеет хороший шанс забить.
57'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Капелле Пьеррик из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хаддади Уссама
56'
Удар от ворот произведет Анже
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Удар от ворот произведет Анже
55'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
54'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Кейта Абдулайе II оказался на газоне.
54'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
53'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
53'
Анже имеет хороший шанс забить.
52'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
52'
Должен был быть гол! Капелле Пьеррик имел отличный шанс, но Рунарссон Рунар не дал голу состоятся!
52'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
51'
Хаддади Уссама наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
51'
Анже начинает контратаку
Фол, нарушение
51'
Росье Валентен наказан за толчок Капелле Пьеррик
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Анже начинает контратаку
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
49'
Манко Венсан наказан за толчок Саид Уэсли
49'
Удар от ворот произведет Анже
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Тавареш Жулио из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
47'
Дижон контролирует мяч.
47'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саид Уэсли имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
46'
Лойодиче Энцо из команды Дижон делает пас партнеру.
46'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Офсайд
45'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон в офсайде
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
44'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Слити Наим делает длинную передачу вперед
43'
Дижон контролирует мяч.
42'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Анже начинает контратаку
42'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
41'
Должен был быть гол! Слити Наим имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Дижон имеет хороший шанс забить.
40'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
40'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Удар от ворот произведет Анже
39'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
39'
Удар от ворот произведет Анже
38'
Шанс! Симан Лоран из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
38'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О О О Л - Сантамария Батист из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
37'
Тэт Флавьен из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
36'
Анже начинает контратаку
36'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
36'
Дижон контролирует мяч.
35'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
35'
Анже имеет хороший шанс забить.
35'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
34'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
33'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
33'
Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
33'
Анже начинает контратаку
33'
Дижон имеет хороший шанс забить.
32'
Дижон контролирует мяч.
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Павлович Матео пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
32'
Хаддади Уссама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Хаддади Уссама наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
31'
Анже начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
30'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
29'
Манко Венсан сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
29'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный кросс...
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэт Флавьен и Манко Венсан из команды Анже.
28'
Анже имеет хороший шанс забить.
28'
Анже контролирует мяч.
28'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
27'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
27'
Дижон начинает контратаку
27'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Анже имеет хороший шанс забить.
27'
Удар от ворот произведет Анже
27'
ШАНС! Кейта Абдулайе II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Отличные скиллы показывает Кейта Абдулайе II, обводя своих соперников
27'
Дижон имеет хороший шанс забить.
26'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Удар от ворот произведет Анже
24'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
23'
Тавареш Жулио мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
23'
Баокен Стефан наказан за толчок Росье Валентен
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Фол, нарушение
21'
Кейта Абдулайе II наказан за толчок Бамба Абдулайе
20'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Баокен Стефан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
20'
ГОООООЛ - Баокен Стефан из команды Анже забивает из-за штрафной площади
19'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
18'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
17'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
17'
О, нет. Из многообещающей позиции Рен-Аделед Жефф из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
17'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Саид Уэсли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
Слити Наим отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
11'
Траоре Исмаэль задерживает мяч рукой
11'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Симан Лоран из команды Дижон играет слишком грубо. Тэт Флавьен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
Травма, повреждение
8'
Тэт Флавьен возвращается на поле.
8'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
8'
Отличные скиллы показывает Кейта Абдулайе II, обводя своих соперников
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
4'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
3'
Лойодиче Энцо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Лойодиче Энцо наказан за толчок Тэт Флавьен
3'
Удар от ворот произведет Дижон
3'
Шанс! Баокен Стефан из команды Анже пробил головой, но мимо
3'
Павлович Матео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
1'
Н'Дойе Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Симан Лоран наказан за толчок Н'Дойе Шейк
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 1:3 Анже
Дижон
75.3% (134)
Ничья:
21.3% (38)
Анже
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
29.8% (53)
Дижон:
28.1% (50)
Ничья:
16.3% (29)
Дижон:
12.9% (23)
Ничья:
3.9% (7)
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