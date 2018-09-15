Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 12275
3' Желтая карточкаЛойодиче Энцо
1:0
13' ГолСаид Уэсли
1:1
20' ГолБаокен Стефан
1:2
29' ГолТэт Флавьен
32' Желтая карточкаХаддади Уссама
1:3
38' ГолСантамария Батист
54' Желтая карточкаПавлович Матео
72' Желтая карточкаКанга Вилфрид
Второй тайм
95'
Анже заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12275 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Канга Вилфрид из команды Анже попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
94'
Манзала Хариссон из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
94'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
93'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
92'
92'
91'
91'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Росье Валентен
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон в офсайде
88'
Ямбере Седрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
87'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
87'
87'
86'
86'
85'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Манзала Хариссон из команды Анже делает пас партнеру.
84'
84'
84'
83'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
83'
83'
82'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает пас партнеру.
82'
82'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Манзала Хариссон из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
79'
Канга Вилфрид из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
79'
Капелле Пьеррик мяч отрикошетил от ворот
78'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Кейта Абдулайе II
77'
Канга Вилфрид из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
76'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Абейд Мехди из команды Дижон играет слишком грубо. Канга Вилфрид оказался на газоне.
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
73'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Канга Вилфрид получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Канга Вилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Ямбере Седрик
72'
72'
Саид Уэсли из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
72'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Росье Валентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Росье Валентен
71'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
69'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
67'
Судья сигнализирует, что Кейта Абдулайе II из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
66'
66'
Симан Лоран из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
66'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
64'
64'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тавареш Жулио мяча так и не получил
63'
63'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
62'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
62'
Росье Валентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тэт Флавьен из команды Анже играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
61'
Баокен Стефан из команды Анже получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Рунарссон Рунар все предвидел и спас команду!
61'
Манко Венсан из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
60'
59'
59'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
57'
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Капелле Пьеррик из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хаддади Уссама
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
55'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
54'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Кейта Абдулайе II оказался на газоне.
54'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
53'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
53'
52'
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
52'
Должен был быть гол! Капелле Пьеррик имел отличный шанс, но Рунарссон Рунар не дал голу состоятся!
52'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
51'
Хаддади Уссама наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
51'
51'
Росье Валентен наказан за толчок Капелле Пьеррик
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Манко Венсан наказан за толчок Саид Уэсли
49'
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Тавареш Жулио из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саид Уэсли имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
46'
Лойодиче Энцо из команды Дижон делает пас партнеру.
46'
46'
45'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон в офсайде
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
44'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Слити Наим делает длинную передачу вперед
43'
42'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
41'
Должен был быть гол! Слити Наим имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
40'
40'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
39'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
39'
38'
Шанс! Симан Лоран из команды Дижон пробил головой, но мимо
38'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
38'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О О О Л - Сантамария Батист из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
37'
Тэт Флавьен из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
36'
36'
36'
36'
35'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
34'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
33'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
33'
Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
32'
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Павлович Матео пробил со штрафного прямо в стенку
32'
Хаддади Уссама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Хаддади Уссама наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
30'
29'
Манко Венсан сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
29'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный кросс...
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэт Флавьен и Манко Венсан из команды Анже.
28'
28'
Анже контролирует мяч.
28'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
27'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
27'
Дижон начинает контратаку
27'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
27'
ШАНС! Кейта Абдулайе II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
27'
26'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
26'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
24'
23'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
23'
Тавареш Жулио мяч отрикошетил от ворот
23'
Баокен Стефан наказан за толчок Росье Валентен
22'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Слити Наим
21'
Кейта Абдулайе II наказан за толчок Бамба Абдулайе
20'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Баокен Стефан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
ГОООООЛ - Баокен Стефан из команды Анже забивает из-за штрафной площади
19'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
18'
18'
18'
17'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
17'
О, нет. Из многообещающей позиции Рен-Аделед Жефф из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
17'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
16'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
13'
Г О О О О Л - Саид Уэсли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
Слити Наим отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
11'
Траоре Исмаэль задерживает мяч рукой
11'
10'
Симан Лоран из команды Дижон играет слишком грубо. Тэт Флавьен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
8'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
8'
Тэт Флавьен возвращается на поле.
8'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
8'
7'
Матч возобновлен
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Лойодиче Энцо получил желтую карточку от судьи
3'
Лойодиче Энцо наказан за толчок Тэт Флавьен
3'
3'
Шанс! Баокен Стефан из команды Анже пробил головой, но мимо
3'
Павлович Матео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
1'
Н'Дойе Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Симан Лоран наказан за толчок Н'Дойе Шейк
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 1:3 Анже
Дижон
75.3% (134)
Ничья:
21.3% (38)
Анже
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
29.8% (53)
2:1 Дижон:
28.1% (50)
1:1 Ничья:
16.3% (29)
2:0 Дижон:
12.9% (23)
0:0 Ничья:
3.9% (7)
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