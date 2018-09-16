Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 18981
23' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
56' Желтая карточкаЧаварриа Пабло
63' Желтая карточкаДумбия Мусса
72' Желтая карточкаРонжье Валентин
73' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
77' Желтая карточкаМиазга Мэтт
87' Желтая карточкаКафаро Матьё
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18981 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
93'
Хорошую попытку сделал Кулибали Калифа. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Кулибали Калифа из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
92'
92'
91'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
91'
Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Лимбомбе Антони из штрафной площади.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
89'
Кулибали Калифа наказан за толчок Абдельамид Юнис
88'
88'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
88'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
88'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
87'
Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
87'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
86'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
85'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
85'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
84'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
83'
Сала Эмилиано наказан за толчок Ромао Алаиксис
82'
82'
81'
81'
Ронжье Валентин из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
80'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
78'
Энгельс Бьорн из команды Реймс в офсайде
78'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
78'
Должен был быть гол! Удин Реми имел отличный шанс, но Татарушану Чиприан не дал голу состоятся!
78'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Миазга Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Оджо Шейи
77'
76'
Оджо Шейи из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
75'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
74'
74'
74'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тактическая замена. Думбия Мусса уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
73'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Шавалерин Ксавье грубо играет против соперника. Пострадал Бошилья Габриэл
72'
Безумный фол. Ронжье Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Кафаро Матьё
72'
71'
71'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
70'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Кватенг Энок наказан за толчок Конан Гислен
68'
68'
68'
67'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
66'
Эвангелиста Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Реймс начинает контратаку
66'
66'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
64'
Штрафной исполнил Бошилья Габриэл, после его удара Менди Эдуар сделал классный сейв. Угловой
63'
Думбия Мусса тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
63'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
63'
62'
62'
62'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
62'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
60'
Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Безумный фол. Кафаро Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Мутуссами Самуэль
58'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
58'
58'
Как он промахнулся? Крхин Рене имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
57'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Чаварриа Пабло получил желтую карточку от судьи
56'
Чаварриа Пабло из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
56'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
55'
55'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Конан Гислен
54'
54'
53'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
52'
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
51'
51'
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карлос Диего Сантос из команды Нант.
51'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Крхин Рене ошибается в защите.
50'
50'
50'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Мутуссами Самуэль наказан за толчок Думбия Мусса
48'
47'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Нант пробил головой, но мимо
47'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
47'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
47'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
45'
Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
44'
44'
Хорошую попытку сделал Эвангелиста Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
42'
Назначен штрафной. Пострадал Эвангелиста Лукас, его свалил Фокет Томас.
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Мутуссами Самуэль наказан за толчок Ромао Алаиксис
40'
Ромао Алаиксис из команды Реймс в офсайде
40'
40'
Крхин Рене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
39'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
37'
37'
37'
Мутуссами Самуэль нанес удар издали, а Менди Эдуар отбил его обратно в игру!
36'
36'
Ромао Алаиксис задерживает мяч рукой
35'
35'
Миазга Мэтт делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
34'
34'
Ронжье Валентин из команды Нант делает неудачный навес.
33'
Сала Эмилиано пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
33'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Думбия Мусса из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
32'
Реймс начинает контратаку
32'
31'
31'
31'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
30'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
29'
Карлос Диего Сантос нарушает правила. Шавалерин Ксавье пострадал
28'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Лима Лукас из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уорис Маджид мяча так и не получил
27'
26'
26'
26'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Карлос Диего Сантос
24'
24'
Удин Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Кафаро Матьё пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Карлос Диего Сантос получил желтую карточку от судьи
23'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно и грубо сыграл. Чаварриа Пабло пострадал.
23'
Плохо сыграл Лима Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
21'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
21'
21'
21'
Эвангелиста Лукас из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Уорис Маджид
19'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
17'
17'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
16'
16'
16'
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
14'
Лима Лукас из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
14'
14'
13'
Как он промахнулся? Чаварриа Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
13'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
9'
9'
8'
8'
7'
Кафаро Матьё из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
7'
Ронжье Валентин наказан за толчок Думбия Мусса
6'
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
4'
3'
3'
3'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 0:0 Реймс
Нант
72.2% (130)
Ничья:
22.2% (40)
Реймс
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
41.7% (75)
2:1 Нант:
21.7% (39)
1:1 Ничья:
18.3% (33)
2:0 Нант:
5.6% (10)
1:2 Реймс:
3.9% (7)
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