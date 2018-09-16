  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18981
Нант
0:0
Конец матча
Реймс
0'
23' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
56' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
63' Желтая карточка
Думбия Мусса
72' Желтая карточка
Ронжье Валентин
73' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
77' Желтая карточка
Миазга Мэтт
87' Желтая карточка
Кафаро Матьё
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18981 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Оджо Шейи из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Хорошую попытку сделал Кулибали Калифа. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Кулибали Калифа из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
91'
Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Лимбомбе Антони из штрафной площади.
91'
Нант имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Кулибали Калифа наказан за толчок Абдельамид Юнис
88'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
88'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
88'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
Желтая карточка
87'
Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
87'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
86'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
85'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
84'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Ндом Али из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
84'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Сала Эмилиано наказан за толчок Ромао Алаиксис
82'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Реймс
81'
Ронжье Валентин из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Нант контролирует мяч.
80'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Ндом Али
Офсайд
80'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
78'
Энгельс Бьорн из команды Реймс в офсайде
Угловой
78'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
78'
Должен был быть гол! Удин Реми имел отличный шанс, но Татарушану Чиприан не дал голу состоятся!
78'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Миазга Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Оджо Шейи
77'
Реймс имеет хороший шанс забить.
76'
Оджо Шейи из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
76'
Реймс имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
74'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
74'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
74'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Думбия Мусса уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
Желтая карточка
73'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Шавалерин Ксавье грубо играет против соперника. Пострадал Бошилья Габриэл
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Ронжье Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Кафаро Матьё
72'
Реймс контролирует мяч.
71'
Нант имеет хороший шанс забить.
71'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
70'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Кватенг Энок наказан за толчок Конан Гислен
68'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
66'
Эвангелиста Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
66'
Реймс начинает контратаку
66'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
64'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
64'
Штрафной исполнил Бошилья Габриэл, после его удара Менди Эдуар сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
63'
Думбия Мусса тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
63'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
63'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
62'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
62'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
60'
Реймс контролирует мяч.
60'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Кафаро Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Мутуссами Самуэль
Офсайд
58'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
58'
Удар от ворот произведет Реймс
58'
Как он промахнулся? Крхин Рене имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Чаварриа Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Чаварриа Пабло из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
56'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Удин Реми из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Конан Гислен
54'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
52'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
51'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Нант
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карлос Диего Сантос из команды Нант.
51'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Крхин Рене ошибается в защите.
50'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
50'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Нант
49'
Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
48'
Мутуссами Самуэль наказан за толчок Думбия Мусса
48'
Удар от ворот произведет Реймс
47'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
47'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
47'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Реймс
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Удар от ворот произведет Нант
45'
Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
45'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
44'
Удин Реми из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Хорошую попытку сделал Эвангелиста Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Назначен штрафной. Пострадал Эвангелиста Лукас, его свалил Фокет Томас.
42'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
40'
Мутуссами Самуэль наказан за толчок Ромао Алаиксис
Офсайд
40'
Ромао Алаиксис из команды Реймс в офсайде
Угловой
40'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
40'
Крхин Рене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
39'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
38'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мутуссами Самуэль нанес удар издали, а Менди Эдуар отбил его обратно в игру!
36'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Ромао Алаиксис задерживает мяч рукой
35'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
35'
Миазга Мэтт делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Нант контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Реймс
34'
Ронжье Валентин из команды Нант делает неудачный навес.
33'
Сала Эмилиано пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
33'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Думбия Мусса из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
32'
Реймс начинает контратаку
32'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
31'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Реймс
30'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
30'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
Фол, нарушение
29'
Карлос Диего Сантос нарушает правила. Шавалерин Ксавье пострадал
28'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Лима Лукас из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уорис Маджид мяча так и не получил
27'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Нант имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Карлос Диего Сантос
24'
Удар от ворот произведет Нант
24'
Удин Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Кафаро Матьё пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
23'
Карлос Диего Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно и грубо сыграл. Чаварриа Пабло пострадал.
23'
Плохо сыграл Лима Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
21'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
21'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
21'
Эвангелиста Лукас из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
20'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Уорис Маджид
19'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Реймс контролирует мяч.
17'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
16'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
16'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
16'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Нант контролирует мяч.
14'
Лима Лукас из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Реймс имеет хороший шанс забить.
14'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Как он промахнулся? Чаварриа Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
13'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
13'
Реймс контролирует мяч.
12'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Нант контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
8'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Кафаро Матьё из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
7'
Ронжье Валентин наказан за толчок Думбия Мусса
Офсайд
6'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
6'
Реймс имеет хороший шанс забить.
6'
Нант контролирует мяч.
5'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
4'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
4'
Реймс контролирует мяч.
3'
Нант контролирует мяч.
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Нант контролирует мяч.
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 0:0 Реймс
Нант
72.2% (130)
Ничья:
22.2% (40)
Реймс
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
41.7% (75)
Нант:
21.7% (39)
Ничья:
18.3% (33)
Нант:
5.6% (10)
Реймс:
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация