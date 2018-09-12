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Стадион:
Тулуза
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Монако

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 1 день 14 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Тулуза - Монако
Тулуза
11.8% (13)
Ничья:
23.6% (26)
Монако
64.5% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
40% (44)
Ничья:
21.8% (24)
Монако:
10% (11)
Тулуза:
6.4% (7)
Монако:
4.5% (5)
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