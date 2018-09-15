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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
2:2
Конец матча
Лион
0'
19' Желтая карточка
Менди Ферлан
30' Желтая карточка
Фахир Файсал
0:1
45' Гол
Фекир Набиль
1:1
53' Пенальти
Бове Клаудио
55' Красная карточка
Джику Александр
2:1
73' Гол
Онианге Принс
86' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
2:2
89' Гол
Менди Ферлан
90' Красная карточка
Санко Баиссама
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
96'
Лион контролирует мяч.
96'
Кан начинает контратаку
95'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
95'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Санко Баиссама оказался удален с поля
94'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
93'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Денайе Джейсон из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
93'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
92'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
92'
Депай Мемфис мяч отрикошетил от ворот
92'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Денайе Джейсон из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Менди Ферлан изменил счет на табло!
89'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
88'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дембеле Мусса I мяча так и не получил
87'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Рафаэль да Сильва получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Нинга Родрике оказался на газоне.
86'
Кан начинает контратаку
86'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
85'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
83'
Дембеле Мусса I из команды Лион опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
82'
Нинга Родрике наказан за толчок Менди Ферлан
82'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
81'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Кан
80'
Рафаэль да Сильва из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
79'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
78'
Выглядело как неплохой момент. Корне Максвелл из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
Почти гол! Дембеле Мусса I пробил головой по воротам, но Самба Брис спас!
78'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
77'
Удар от ворот произведет Лион
77'
Нинга Родрике нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
77'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нинга Родрике и Фахир Файсал из команды Кан.
76'
Кан начинает контратаку
76'
Удар от ворот произведет Кан
76'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
76'
Какой промах! Дембеле Мусса I имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Денайе Джейсон и попал в каркас ворот!
75'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
Угловой
75'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
75'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
73'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГОООООЛ - Онианге Принс Кан забивает ударом головой
73'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Назначен штрафной. Пострадал Фахир Файсал, его свалил Марсело Антонио.
72'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Кан
71'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
71'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Хорошую попытку сделал Ауа Уссем. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Терье Мартен нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Терье Мартен и Дембеле Мусса I из команды Лион.
69'
Траоре Бертран имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
69'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион отправил кросс в штрафную...
68'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Кан
67'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
Фол, нарушение
66'
Бове Клаудио наказан за толчок Тусар Люка
65'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
64'
Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
64'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
63'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
63'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
62'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
62'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает пас партнеру.
61'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Кан
61'
Ауа Уссем из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Матч возобновлен
58'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Женевуа Ромен
Травма, повреждение
56'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
УДАЛЕНИЕ! - Джику Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Фекир Набиль
55'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
54'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Бове Клаудио пострадал.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Бове Клаудио из команды Кан забивает с точки!
Фол, нарушение
52'
ПЕНАЛЬТИ - Менди Ферлан из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бове Клаудио.
51'
ШАНС! Бове Клаудио вышел один-на-один с голкипером...
51'
Джику Александр из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Удар от ворот произведет Лион
51'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
51'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Удар от ворот произведет Кан
50'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
50'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает передачу одноклубнику.
50'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
50'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
49'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
48'
Нинга Родрике из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
47'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Описание гола
45'
Г О О О О Л Фекир Набиль закручивает штрафной в сетку! Великолепно
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Ауа Уссем
44'
Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
43'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
41'
Фахир Файсал пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
40'
Фекир Набиль из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
39'
Фекир Набиль наказан за толчок Мбенге Адама
39'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличные скиллы показывает Дембеле Мусса I, обводя своих соперников
38'
Лион начинает контратаку
38'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Бове Клаудио из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Удар от ворот произведет Кан
36'
Отличные скиллы показывает Ауа Уссем, обводя своих соперников
35'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Удар от ворот произведет Лион
32'
ШАНС! Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Нинга Родрике из команды Кан делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет Лион
32'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фекир Набиль пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
30'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Фахир Файсал атаковал сзади соперника. Это Фекир Набиль заработал своей команде штрафной
30'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
26'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
26'
Лион начинает контратаку
26'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
25'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
25'
Лион начинает контратаку
25'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Онианге Принс из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
23'
Удар от ворот произведет Лион
23'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
22'
Стало опасно, как только Мбенге Адама из команды Кан пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Лопеш Антони приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
Фол, нарушение
21'
Марсело Антонио наказан за толчок Кривелли Энцо
20'
Удар от ворот произведет Лион
20'
Онианге Принс из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
19'
Менди Ферлан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Менди Ферлан грубо играет против соперника. Пострадал Бове Клаудио
18'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Мбенге Адама наказан за толчок Траоре Бертран
17'
Удар от ворот произведет Лион
17'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Денайе Джейсон из команды Лион опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
16'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
14'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Байсс Пол наказан за толчок Фекир Набиль
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Фекир Набиль из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
11'
Лион контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Удар от ворот произведет Лион
10'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
9'
Кан имеет хороший шанс забить.
Офсайд
9'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
8'
Нинга Родрике имел все шансы забить, но Лопеш Антони сделал отличный сейв!
8'
ШАНС! Нинга Родрике вышел один-на-один с голкипером...
8'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
7'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Выглядело как неплохой момент. Ауа Уссем из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
7'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
6'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
5'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан подал угловой слева.
5'
Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Фахир Файсал, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
4'
Удар от ворот произведет Кан
4'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
1'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 2:2 Лион
Кан
5.2% (9)
Ничья:
16.1% (28)
Лион
78.7% (137)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
36.2% (63)
Лион:
24.1% (42)
Ничья:
13.2% (23)
Лион:
11.5% (20)
Лион:
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