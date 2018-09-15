Стадион: Стад Мишель д'Орнано
19' Желтая карточкаМенди Ферлан
30' Желтая карточкаФахир Файсал
0:1
45' ГолФекир Набиль
1:1
53' ПенальтиБове Клаудио
55' Красная карточкаДжику Александр
2:1
73' ГолОнианге Принс
86' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
2:2
89' ГолМенди Ферлан
90' Красная карточкаСанко Баиссама
Новости после матча
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
96'
Лион контролирует мяч.
96'
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
95'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Санко Баиссама оказался удален с поля
94'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
93'
93'
Денайе Джейсон из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
92'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
92'
Депай Мемфис мяч отрикошетил от ворот
92'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Денайе Джейсон из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Менди Ферлан изменил счет на табло!
89'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
88'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дембеле Мусса I мяча так и не получил
87'
87'
86'
Рафаэль да Сильва получил желтую карточку от судьи
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Нинга Родрике оказался на газоне.
86'
86'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
83'
Дембеле Мусса I из команды Лион опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
82'
82'
Нинга Родрике наказан за толчок Менди Ферлан
82'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
81'
80'
80'
Рафаэль да Сильва из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
79'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
78'
Выглядело как неплохой момент. Корне Максвелл из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
Почти гол! Дембеле Мусса I пробил головой по воротам, но Самба Брис спас!
78'
77'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
77'
77'
Нинга Родрике нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
77'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нинга Родрике и Фахир Файсал из команды Кан.
76'
76'
76'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
76'
Какой промах! Дембеле Мусса I имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Денайе Джейсон и попал в каркас ворот!
75'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
75'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
75'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
73'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
73'
ГОООООЛ - Онианге Принс Кан забивает ударом головой
73'
72'
Назначен штрафной. Пострадал Фахир Файсал, его свалил Марсело Антонио.
72'
71'
71'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
71'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Хорошую попытку сделал Ауа Уссем. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Терье Мартен нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Терье Мартен и Дембеле Мусса I из команды Лион.
69'
Траоре Бертран имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
69'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
66'
Бове Клаудио наказан за толчок Тусар Люка
65'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
64'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
64'
Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
63'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
63'
62'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
62'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает пас партнеру.
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
59'
58'
Матч возобновлен
58'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Женевуа Ромен
56'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
УДАЛЕНИЕ! - Джику Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
55'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Фекир Набиль
55'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
54'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Бове Клаудио пострадал.
53'
Г О О О О Л - Бове Клаудио из команды Кан забивает с точки!
52'
ПЕНАЛЬТИ - Менди Ферлан из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бове Клаудио.
51'
ШАНС! Бове Клаудио вышел один-на-один с голкипером...
51'
Джику Александр из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
51'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
50'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
50'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает передачу одноклубнику.
50'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
50'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
48'
Нинга Родрике из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
47'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Г О О О О Л Фекир Набиль закручивает штрафной в сетку! Великолепно
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Ауа Уссем
44'
43'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
43'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
41'
Фахир Файсал пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
40'
Фекир Набиль из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Фекир Набиль наказан за толчок Мбенге Адама
39'
39'
39'
38'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличные скиллы показывает Дембеле Мусса I, обводя своих соперников
38'
38'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Бове Клаудио из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
37'
37'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Отличные скиллы показывает Ауа Уссем, обводя своих соперников
35'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
34'
33'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
ШАНС! Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Нинга Родрике из команды Кан делает пас партнеру.
32'
32'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фекир Набиль пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
30'
Судья свистит. Фахир Файсал атаковал сзади соперника. Это Фекир Набиль заработал своей команде штрафной
30'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
26'
Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
26'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
26'
26'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
25'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Онианге Принс из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
23'
23'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
22'
Стало опасно, как только Мбенге Адама из команды Кан пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Лопеш Антони приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
21'
Марсело Антонио наказан за толчок Кривелли Энцо
20'
20'
Онианге Принс из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Менди Ферлан получил желтую карточку от судьи
18'
Безумный фол. Менди Ферлан грубо играет против соперника. Пострадал Бове Клаудио
18'
17'
Мбенге Адама наказан за толчок Траоре Бертран
17'
17'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
16'
Денайе Джейсон из команды Лион опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
14'
13'
Байсс Пол наказан за толчок Фекир Набиль
13'
12'
Фекир Набиль из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
12'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
11'
Лион контролирует мяч.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
10'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
9'
Кан имеет хороший шанс забить.
9'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
8'
Нинга Родрике имел все шансы забить, но Лопеш Антони сделал отличный сейв!
8'
ШАНС! Нинга Родрике вышел один-на-один с голкипером...
8'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
7'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
6'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
6'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан подал угловой слева.
5'
Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Фахир Файсал, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
4'
4'
4'
3'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
2'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 2:2 Лион
Кан
5.2% (9)
Ничья:
16.1% (28)
Лион
78.7% (137)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
36.2% (63)
0:1 Лион:
24.1% (42)
1:1 Ничья:
13.2% (23)
0:2 Лион:
11.5% (20)
1:3 Лион:
3.4% (6)
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