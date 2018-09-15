Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 10630
28' Желтая карточкаМартин Йонас
1:0
51' ГолЛе Таллек Дамьен
59' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
87' Желтая карточкаМартинеc Пабло
1:1
90' ГолМотиба Лебо
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10630 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Lucien Zohi сделал результативную передачу.
93'
ГОООООЛ - Мотиба Лебо Страсбург забивает ударом головой
93'
Lucien Zohi из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
92'
Выглядело как неплохой момент. Корнье Бенжамин из команды Страсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
92'
Камара Сулейман наказан за толчок Лала Кенни
92'
92'
91'
91'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
89'
Мотиба Лебо наказан за толчок Илтон Виторино
89'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Lucien Zohi оказался на газоне.
88'
После штрафного удара,который нанес Самбья Саломон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
87'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
87'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
87'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
87'
86'
86'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
86'
Шанс! Мотиба Лебо из команды Страсбург пробил головой, но мимо
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
85'
85'
Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
83'
83'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
82'
82'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
81'
80'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Кароль Лионель оказался на газоне.
80'
Самбья Саломон из команды Монпелье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Скири Эйе мяча так и не получил
80'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
78'
78'
78'
77'
77'
77'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
75'
75'
74'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
74'
73'
Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Мартин Йонас наказан за толчок Делор Анди
72'
72'
72'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
71'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
Тактическая замена. Гримм Жереми уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
70'
Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
69'
69'
Опасность предотвращена - Каси Антони из команды Страсбург вступил в отбор удачно
69'
Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан, обводя своих соперников
68'
67'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
65'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
65'
65'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
64'
63'
63'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
62'
62'
61'
Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
59'
Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Ойонго Амбруаз грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
59'
59'
59'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
58'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
57'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
57'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
54'
54'
Ажорк Людовик получил травму и заменен. Мотиба Лебо выходит на поле.
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
Митрович Стефан наказан за толчок Делор Анди
51'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
51'
Ажорк Людовик возвращается на поле.
51'
ГОООООЛ - Ле Таллек Дамьен Монпелье забивает ударом головой
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
49'
49'
49'
Мартин Йонас задерживает мяч рукой
49'
Гримм Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Ажорк Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья свистит. Илтон Виторино атаковал сзади соперника. Это Ажорк Людовик заработал своей команде штрафной
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
47'
47'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
46'
46'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
44'
Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
43'
43'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
41'
41'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
41'
41'
Каси Антони наказан за толчок Скири Эйе
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Кароль Лионель оказался на газоне.
39'
39'
38'
38'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
38'
Лала Кенни из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
38'
Ласне Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
35'
35'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Мендеш Педру II оказался на газоне.
33'
Мартин Йонас из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кароль Лионель из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали
32'
31'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
29'
Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
28'
Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Скири Эйе заработал фол
28'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
27'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
26'
Ласне Пол наказан за толчок Мартинеc Пабло
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Гримм Жереми
23'
23'
22'
21'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с левого угла.
19'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
18'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Каси Антони заработал фол
17'
16'
16'
Кароль Лионель наказан за толчок Мендеш Педру II
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
15'
15'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
14'
14'
13'
12'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
12'
12'
Кароль Лионель делает длинную передачу вперед
11'
Ажорк Людовик наказан за толчок Мендеш Педру II
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Ле Таллек Дамьен наказан за толчок Гримм Жереми
9'
9'
8'
Ойонго Амбруаз нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
7'
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Долли Киган получил травму и заменен. Ле Таллек Дамьен выходит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
5'
5'
5'
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Долли Киган получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Долли Киган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
2'
2'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Страсбург
Монпелье
84.3% (150)
Ничья:
11.2% (20)
Страсбург
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
44.9% (80)
2:1 Монпелье:
24.7% (44)
2:0 Монпелье:
10.7% (19)
1:1 Ничья:
8.4% (15)
1:2 Страсбург:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация