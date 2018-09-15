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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10630
Монпелье
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
28' Желтая карточка
Мартин Йонас
1:0
51' Гол
Ле Таллек Дамьен
59' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
87' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
1:1
90' Гол
Мотиба Лебо
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10630 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Lucien Zohi сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГОООООЛ - Мотиба Лебо Страсбург забивает ударом головой
93'
Lucien Zohi из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
92'
Выглядело как неплохой момент. Корнье Бенжамин из команды Страсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
92'
Камара Сулейман наказан за толчок Лала Кенни
92'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
91'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Мотиба Лебо наказан за толчок Илтон Виторино
Фол, нарушение
89'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Lucien Zohi оказался на газоне.
88'
После штрафного удара,который нанес Самбья Саломон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
87'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
87'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Монпелье
86'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
86'
Шанс! Мотиба Лебо из команды Страсбург пробил головой, но мимо
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
82'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
81'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
80'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Кароль Лионель оказался на газоне.
80'
Самбья Саломон из команды Монпелье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Скири Эйе мяча так и не получил
80'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
78'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Монпелье
78'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Страсбург контролирует мяч.
76'
Монпелье контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
74'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
74'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
73'
Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Мартин Йонас наказан за толчок Делор Анди
72'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
72'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Страсбург
71'
Тактическая замена. Гримм Жереми уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
70'
Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
69'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Опасность предотвращена - Каси Антони из команды Страсбург вступил в отбор удачно
69'
Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан, обводя своих соперников
68'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Удар от ворот произведет Страсбург
65'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Монпелье
65'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
64'
Монпелье контролирует мяч.
63'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
62'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Каси Антони не смог попасть в створ ударом издали
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
59'
Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Ойонго Амбруаз грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
59'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
59'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
57'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Удар от ворот произведет Монпелье
54'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Ажорк Людовик получил травму и заменен. Мотиба Лебо выходит на поле.
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Митрович Стефан наказан за толчок Делор Анди
51'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
Травма, повреждение
51'
Ажорк Людовик возвращается на поле.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Ле Таллек Дамьен Монпелье забивает ударом головой
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Угловой
50'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
50'
Скири Эйе из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Мартин Йонас задерживает мяч рукой
49'
Гримм Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Ажорк Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Илтон Виторино атаковал сзади соперника. Это Ажорк Людовик заработал своей команде штрафной
46'
Страсбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
48'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
47'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
46'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
44'
Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
43'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Скири Эйе нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
Угловой
42'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
42'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
41'
Удар от ворот произведет Страсбург
41'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
41'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Каси Антони наказан за толчок Скири Эйе
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
40'
Самбья Саломон из команды Монпелье играет слишком грубо. Кароль Лионель оказался на газоне.
39'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Угловой
38'
Лала Кенни из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
38'
Ласне Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
Угловой
35'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
35'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Мендеш Педру II оказался на газоне.
33'
Мартин Йонас из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кароль Лионель из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Удар от ворот произведет Монпелье
32'
Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали
32'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Скири Эйе заработал фол
28'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
27'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Ласне Пол наказан за толчок Мартинеc Пабло
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
24'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Гримм Жереми
23'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
21'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Страсбург контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
20'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
19'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с левого угла.
19'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
Фол, нарушение
18'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Каси Антони заработал фол
17'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Кароль Лионель наказан за толчок Мендеш Педру II
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
14'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
14'
Страсбург контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
Фол, нарушение
12'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
12'
Удар от ворот произведет Монпелье
12'
Кароль Лионель делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
11'
Ажорк Людовик наказан за толчок Мендеш Педру II
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
10'
Ле Таллек Дамьен наказан за толчок Гримм Жереми
9'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
8'
Ойонго Амбруаз нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Страсбург контролирует мяч.
7'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Долли Киган получил травму и заменен. Ле Таллек Дамьен выходит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
5'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
5'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Долли Киган получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Долли Киган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Страсбург
2'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
2'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Страсбург
Монпелье
84.3% (150)
Ничья:
11.2% (20)
Страсбург
4.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
44.9% (80)
Монпелье:
24.7% (44)
Монпелье:
10.7% (19)
Ничья:
8.4% (15)
Страсбург:
3.4% (6)
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