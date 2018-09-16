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2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Стяуа
0'
4' Желтая карточка
Неделку Драгош
7' Желтая карточка
Стан Александру
20' Желтая карточка
Камора Мауру
20' Желтая карточка
Арлаускис Гедрюс
0:1
24' Гол
Коман Флоринел
28' Желтая карточка
Джокович Дамьян
38' Желтая карточка
Бэлаша Михай
1:1
48' Гол
Цукудян Георге
50' Желтая карточка
Омрани Билель
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
77'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
71'
ЧФР Клуж делает замену. Бордеяну Михай уходит с поля, а Моутинью Тьерри выходит на его замену.
70'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
62'
Стяуа делает замену. Неделку Драгош уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Коман Флоринел бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Стан Александру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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