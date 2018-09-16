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2018-2019
Стадион: Константин Рэдулеску
4' Желтая карточкаНеделку Драгош
7' Желтая карточкаСтан Александру
20' Желтая карточкаКамора Мауру
20' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
0:1
24' ГолКоман Флоринел
28' Желтая карточкаДжокович Дамьян
38' Желтая карточкаБэлаша Михай
1:1
48' ГолЦукудян Георге
50' Желтая карточкаОмрани Билель
|
20'
20'
24'
0:1
28'
38'
48'
1:1
50'
Состав команд
22
Ланг
Адам
45
Камора
Мауру
ЧФР Клуж 4-3-3
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 5 Малеш Мате Полузащитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 77 Петелеу Андрей Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 31 Ионицэ Александру II Полузащитник
- 88 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 99 George Ganea
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Стяуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 28 Mihai Roman IV Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 13 Жуниор Мораис Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 24 Русеску Раул Полузащитник
- 11 Olimpiu Morutan
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Стяуа: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Лига 1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Лига 1
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 22.09.2016 Стяуа 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 01.11.2015 ЧФР Клуж 2:0 Стяуа Первая лига
- 25.07.2015 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.03.2015 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 08.03.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 17.08.2013 Стяуа 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Первая лига
- 07.10.2012 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 20.05.2012 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 10.12.2011 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Дивизион А
- 21.05.2011 ЧФР Клуж 1:3 Стяуа Дивизион А
- 28.11.2010 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|2.
|Сепси
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|Астра
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|5.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Университатя Крайова
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|8.
|КСМ Студенцеск
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|9.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Ботошани
|8
|1
|5
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Германнштадт
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Конкордия Кьяжна
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Волунтари
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
77'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
71'
ЧФР Клуж делает замену. Бордеяну Михай уходит с поля, а Моутинью Тьерри выходит на его замену.
70'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
62'
Стяуа делает замену. Неделку Драгош уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
50'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
28'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Коман Флоринел бьет в цель!
20'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
20'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
7'
Стан Александру получил желтую карточку от судьи
4'
Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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