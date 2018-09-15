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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
1:0
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
49' Гол
Деваст Себастьен
52' Желтая карточка
Хейнен Бриан
89' Желтая карточка
Баккали Закария
90' Желтая карточка
Сек Ибраима
90' Желтая карточка
Требель Адриен
90' Желтая карточка
Саматта Мбвана
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
90'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Joseph Paintsil выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Требель Адриен получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сек Ибраима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Хейнен Бриан уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
83'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Joseph Aidoo выходит на его замену.
76'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Мусона Ноуледж выходит на его замену.
64'
Андерлехт делает замену. Аппиа Деннис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Деваст Себастьен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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