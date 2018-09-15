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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кристал-арена
1:0
49' ГолДеваст Себастьен
52' Желтая карточкаХейнен Бриан
89' Желтая карточкаБаккали Закария
90' Желтая карточкаСек Ибраима
90' Желтая карточкаТребель Адриен
90' Желтая карточкаСаматта Мбвана
|
49'
1:0
52'
89'
90'
90'
90'
Состав команд
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
28
Хейнен
Бриан
12
Аппиа
Деннис
19
Сантини
Иван
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 14 Троссар Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 23 Зигерс Рубин Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 19 Пётровски Якуб Полузащитник
- 93 Zinho Gano Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 11 Joseph Paintsil
- Главный тренер: Philippe Clement
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 4 Bubacarr Sanneh Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 56 Alexis Saelemaekers Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 7 Найяр Энди Полузащитник
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 9 Димата Нани Нападающий
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 99 Баккали Закария Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- 48 Albert Sambi Lokonga
- 39 Edo Kayembe
- 47 Abdoul Karim Dante
- 42 Hannes Delcroix
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Спувен-Мопертинген 1:6 Генк ТМК
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2018 Генк 4:1 Валансьен ТМК
- 30.06.2018 Тес Спорт 0:5 Генк ТМК
- 27.06.2018 Брегель Спорт 0:10 Генк ТМК
- 27.05.2018 Генк 2:0 Зульте-Варегем ПДАТЗПВЛЕПО
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк ПДА
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.04.2018 Андерлехт 3:1 Шарлеруа FDAPCG
- 21.04.2018 Генк 2:1 Андерлехт ПДА
- 18.04.2018 Стандард 2:1 Андерлехт ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А
- 21.04.2018 Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А
- 26.02.2017 Андерлехт 2:0 Генк Лига Про
- 18.09.2016 Генк 0:2 Андерлехт Лига Про
- 19.05.2016 Генк 5:2 Андерлехт Лига Про
- 03.04.2016 Андерлехт 1:0 Генк Лига Про
- 06.12.2015 Генк 0:0 Андерлехт Лига Про
- 13.09.2015 Андерлехт 0:0 Генк Лига Про
- 22.02.2015 Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 11.05.2014 Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле
- 21.04.2014 Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 02.03.2014 Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 10.11.2013 Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 21.07.2013 Андерлехт 1:0 Генк Суперкубок
- 12.05.2013 Генк 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 01.04.2013 Андерлехт 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 02.03.2013 Генк 1:0 Андерлехт Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|6.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|Эйпен
|7
|2
|1
|4
|8 - 17
|7
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|13.
|Кортрейк
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
90'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Joseph Paintsil выходит на его замену.
90'
Требель Адриен получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сек Ибраима получил желтую карточку от судьи
89'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Хейнен Бриан уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
83'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Joseph Aidoo выходит на его замену.
76'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Мусона Ноуледж выходит на его замену.
64'
Андерлехт делает замену. Аппиа Деннис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
52'
Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Деваст Себастьен бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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