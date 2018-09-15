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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 52720
Аякс
3:0
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
18' Пенальти
Хунтелаар Клаас-Ян
28' Желтая карточка
Тальяфико Николас
35' Желтая карточка
Шоне Лассе
2:0
66' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
3:0
77' Гол
Тадич Душан
90'+3
Второй тайм
93'
Зиеш Хаким из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
93'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Аякс
92'
Брей Майкл не смог попасть в створ ударом издали
92'
Отличные скиллы показывает Брей Майкл, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Де Йонг Френки из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Брей Майкл из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Хандверкер Тим из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
88'
Аякс контролирует мяч.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 52720 болельщиков
87'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
86'
Шанс! Ван де Бек Донни из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
86'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
85'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
85'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Бек Донни это был.
84'
Аякс имеет хороший шанс забить.
83'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Кассьерра Матео задерживает мяч рукой
Угловой
82'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
81'
Должен был быть гол! Вормердам Дьянго имел отличный шанс, но Онана Андре не дал голу состоятся!
81'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
Тактическая замена. Рейс Людовит уходит с поля и его заменяет Ван Де Лои Томми
80'
Тактическая замена. Хабот Юлиан уходит с поля и его заменяет Брей Майкл
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
79'
ШАНС! Тадич Душан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел
78'
Фантастический гол, где все сам сделал Зиеш Хаким!
77'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Тадич Душан
77'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
75'
Удар от ворот произведет Гронинген
75'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
75'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Аякс имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
74'
Зиеш Хаким наказан за толчок Хабот Юлиан
74'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Тадич Душан из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
73'
Аякс контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Гронинген
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Отличный пас сделал Шоне Лассе из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Аякс имеет хороший шанс забить.
71'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
70'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
68'
Хандверкер Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
68'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
66'
сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
66'
Тадич Душан из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
66'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
65'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Аякс имеет хороший шанс забить.
65'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
64'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
64'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
63'
Хрустиц Айдин наказан за толчок Зиеш Хаким
63'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Как он промахнулся? Хандверкер Тим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
62'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
62'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
62'
Удар от ворот произведет Гронинген
62'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
61'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Гронинген
61'
Как он промахнулся? Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
60'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
60'
Плохо сыграл Блинд Дэйли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
59'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
57'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Рейс Людовит из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Рейс Людовит из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
56'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
56'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
55'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Аякс имеет хороший шанс забить.
54'
Удар от ворот произведет Гронинген
54'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
53'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
53'
Аякс имеет хороший шанс забить.
52'
Нерес Давид из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Тадич Душан из команды Аякс пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
50'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
50'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
49'
Вормердам Дьянго имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
49'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
48'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
48'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Гронинген контролирует мяч.
46'
Аякс имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Травма, повреждение
47'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Де Йонг Френки имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
47'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
45'
Мемишевич Самир наказан за толчок Нерес Давид
44'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Тальяфико Николас из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Тадич Душан это был.
43'
Тадич Душан из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Зиеш Хаким мяча так и не получил
43'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
Угловой
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
42'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
42'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
42'
Удар от ворот произведет Гронинген
41'
Де Йонг Френки из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
41'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
40'
Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
40'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Аякс начинает контратаку
39'
Аякс имеет хороший шанс забить.
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Махи Мимаун наказан за толчок Тальяфико Николас
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
38'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
38'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
37'
Доан Рицу наказан за толчок Шоне Лассе
37'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
37'
Аякс начинает контратаку
Желтая карточка
35'
Шоне Лассе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Шоне Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
35'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
34'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой слева.
34'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хрустиц Айдин разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
33'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
32'
Аякс имеет хороший шанс забить.
32'
Гронинген контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Гронинген
30'
Тальяфико Николас из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Хунтелаар Клаас-Ян это был.
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
28'
Тальяфико Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
28'
Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
28'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
26'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
26'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
26'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
24'
Тальяфико Николас из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Удар от ворот произведет Гронинген
24'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Лихт Маттайс из команды Аякс.
23'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
ШАНС! Шоне Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Нерес Давид из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Аякс имеет хороший шанс забить.
22'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гронинген контролирует мяч.
21'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
21'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Лихт Маттайс
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс забивает с точки!
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛЬТИ! - Зеефейк Дейовайзио атаковал сзади соперника. Это Тальяфико Николас заработал своей команде одиннадцатиметровый!
17'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
17'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Гронинген контролирует мяч.
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
14'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Гронинген контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Отличный пас сделал Тальяфико Николас из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Аякс имеет хороший шанс забить.
Офсайд
11'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
Описание гола
10'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
10'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
Фол, нарушение
9'
Махи Мимаун наказан за толчок Блинд Дэйли
Фол, нарушение
8'
Блинд Дэйли задерживает мяч рукой
8'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
7'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
5'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Опасность предотвращена - Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
4'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Гронинген
3'
Аякс имеет хороший шанс забить.
2'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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