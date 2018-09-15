Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52720
1:0
18' ПенальтиХунтелаар Клаас-Ян
28' Желтая карточкаТальяфико Николас
35' Желтая карточкаШоне Лассе
2:0
66' ГолХунтелаар Клаас-Ян
3:0
77' ГолТадич Душан
Второй тайм
93'
Зиеш Хаким из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
93'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
92'
Удар от ворот произведет Аякс
92'
Брей Майкл не смог попасть в створ ударом издали
92'
Отличные скиллы показывает Брей Майкл, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Де Йонг Френки из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Брей Майкл из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Хандверкер Тим из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
89'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
88'
Аякс контролирует мяч.
87'
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87'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
86'
86'
Шанс! Ван де Бек Донни из команды Аякс пробил головой, но мимо
86'
85'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Бек Донни это был.
84'
83'
83'
82'
Кассьерра Матео задерживает мяч рукой
82'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
81'
Должен был быть гол! Вормердам Дьянго имел отличный шанс, но Онана Андре не дал голу состоятся!
81'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
Тактическая замена. Рейс Людовит уходит с поля и его заменяет Ван Де Лои Томми
80'
Тактическая замена. Хабот Юлиан уходит с поля и его заменяет Брей Майкл
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
80'
80'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
79'
ШАНС! Тадич Душан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел
78'
Фантастический гол, где все сам сделал Зиеш Хаким!
77'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Тадич Душан
77'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
75'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
75'
74'
74'
Зиеш Хаким наказан за толчок Хабот Юлиан
74'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Тадич Душан из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
73'
Аякс контролирует мяч.
73'
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Отличный пас сделал Шоне Лассе из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
71'
71'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
70'
70'
69'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
68'
Хандверкер Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
66'
сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
66'
Тадич Душан из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
66'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
65'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
64'
64'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Хрустиц Айдин наказан за толчок Зиеш Хаким
63'
63'
Как он промахнулся? Хандверкер Тим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
62'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
62'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
62'
62'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
61'
61'
61'
61'
Как он промахнулся? Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
60'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
60'
Плохо сыграл Блинд Дэйли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
59'
59'
59'
58'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
57'
57'
Рейс Людовит из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Рейс Людовит из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
56'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
56'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
55'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
54'
54'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
53'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
53'
53'
52'
Нерес Давид из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Тадич Душан из команды Аякс пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
50'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
50'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
49'
Вормердам Дьянго имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
49'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
48'
48'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Де Йонг Френки имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
47'
47'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
45'
Мемишевич Самир наказан за толчок Нерес Давид
44'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Тальяфико Николас из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Тадич Душан это был.
44'
Мемишевич Самир наказан за толчок Тальяфико Николас
43'
Тадич Душан из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Зиеш Хаким мяча так и не получил
43'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
43'
42'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
42'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
42'
41'
Де Йонг Френки из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
40'
Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
40'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Аякс начинает контратаку
39'
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Махи Мимаун наказан за толчок Тальяфико Николас
38'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
38'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
38'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
37'
Доан Рицу наказан за толчок Шоне Лассе
37'
37'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
37'
Аякс начинает контратаку
35'
Шоне Лассе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
35'
Безумный фол. Шоне Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
35'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
34'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой слева.
34'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хрустиц Айдин разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
33'
32'
32'
32'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
30'
30'
Тальяфико Николас из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Хунтелаар Клаас-Ян это был.
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
28'
Тальяфико Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
28'
Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
26'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
26'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
24'
Тальяфико Николас из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
24'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
24'
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Лихт Маттайс из команды Аякс.
23'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
ШАНС! Шоне Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Нерес Давид из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
22'
22'
21'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
19'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Лихт Маттайс
18'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс забивает с точки!
18'
ПЕНАЛЬТИ! - Зеефейк Дейовайзио атаковал сзади соперника. Это Тальяфико Николас заработал своей команде одиннадцатиметровый!
17'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
17'
17'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
16'
15'
15'
Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
14'
14'
14'
13'
Отличный пас сделал Тальяфико Николас из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
13'
11'
Тальяфико Николас из команды Аякс в офсайде
10'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
10'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
9'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
9'
Махи Мимаун наказан за толчок Блинд Дэйли
8'
Блинд Дэйли задерживает мяч рукой
8'
8'
7'
7'
7'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
6'
5'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
5'
5'
Опасность предотвращена - Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
4'
4'
3'
3'
2'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Зиеш - лучший игрок Эредивизие — 00:00
-
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