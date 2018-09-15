Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 11894
2:2
Конец матча
0:1
31' ГолБрюинс Луиджи
53' Желтая карточкаХееркенс Фреек
56' Желтая карточкаМессауд Али
0:2
82' ГолДенис Махмудов
1:2
86' ГолФран Соль
2:2
88' ГолKristofer Ingi Kristinsson
90' Желтая карточкаАноур Хадоуир
90' Желтая карточкаDiego Palacios
90' Желтая карточкаФортеш Джеффри
90' Желтая карточкаФран Соль
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 11894 болельщиков
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
96'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
95'
Эдвардс Маркус мяч отрикошетил от ворот
95'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
95'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
94'
94'
94'
Кроули Дэниэл мяч отрикошетил от ворот
94'
93'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
93'
93'
Матч возобновлен
92'
Фран Соль получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Фортеш Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Diego Palacios получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Шанс! Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
90'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Dogucan Haspolat
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Судья сигнализирует, что Diego Palacios из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
89'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
88'
Г О О О О Л - Kristofer Ingi Kristinsson забивает!
88'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
87'
86'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
86'
Г О О О О Л - Фран Соль забивает!
86'
Маттис Эрве ошибается в защите.
86'
85'
После штрафного удара,который нанес Озбилиз Араз мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
Маттис Эрве наказан за толчок Фран Соль
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
84'
84'
84'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
83'
82'
Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Денис Махмудов изменил счет на табло!
82'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
82'
81'
Мессауд Али мяч отрикошетил от ворот
81'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
81'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Atakan Akkaynak
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
So close! Удар головой нанес Матей Юрген но мяч выбили с ленточки!
79'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
79'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
78'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Льюис Фернандо из команды Виллем II.
78'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
78'
Льюис Фернандо ошибается в защите.
77'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
77'
77'
76'
76'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Стивенс Сонни из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
75'
Kristofer Ingi Kristinsson нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
75'
74'
74'
74'
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Шанс! Льюис Фернандо из команды Виллем II пробил головой, но мимо
72'
72'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
72'
72'
72'
71'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
70'
Как он промахнулся? Омарссон Элиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Колвейк Райан делает длинную передачу вперед
70'
70'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
70'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
69'
69'
Diego Palacios предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
68'
68'
67'
67'
67'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Kristofer Ingi Kristinsson
67'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
66'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
66'
Хорошую попытку сделал Колвейк Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
65'
65'
Озбилиз Араз из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
65'
Эдвардс Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
64'
63'
63'
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Jerdy Schouten!
62'
Назначен штрафной. Пострадал Велленройтер Тимон, его свалил Матей Юрген.
62'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
62'
Эдвардс Маркус мяч отрикошетил от ворот
61'
Jerdy Schouten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Diego Palacios из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
59'
59'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Данкерлёй Дамил не смог попасть в створ ударом издали
58'
Jerdy Schouten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
57'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
57'
56'
56'
56'
Мессауд Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
55'
ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Хееркенс Фреек получил желтую карточку от судьи
53'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
53'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
52'
52'
ШАНС! Льонч Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Озбилиз Араз из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
50'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
50'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
49'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
48'
47'
47'
47'
47'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
46'
46'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Jerdy Schouten
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
45'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
44'
Озбилиз Араз нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
44'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
44'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
44'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
42'
42'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
41'
41'
41'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Маттис Эрве из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
40'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
40'
Стивенс Сонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Озбилиз Араз мяч отрикошетил от ворот
39'
Афдияй Донис из команды Виллем II находит одноклубника четким пасом пяткой.
39'
38'
38'
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
36'
Фран Соль нанес удар головой, но Стивенс Сонни спокойно отбил мяч.
36'
Diego Palacios из команды Виллем II делает отличный кросс...
36'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
35'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
33'
32'
31'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи забивает!
31'
Данкерлёй Дамил ошибается в защите.
31'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Diego Palacios оказался на газоне.
29'
29'
29'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
29'
Озбилиз Араз из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Судья сигнализирует, что Маттис Эрве из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
27'
27'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
27'
Jerdy Schouten мяч отрикошетил от ворот
26'
Эксельсиор контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
23'
23'
21'
21'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Лифтинк Эльмо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Маттис Эрве - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
19'
18'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
17'
17'
17'
ШАНС! Брюинс Луиджи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
15'
15'
14'
14'
Эксельсиор контролирует мяч.
13'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
12'
12'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
12'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
10'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
9'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
7'
7'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
6'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
5'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
4'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
4'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
2'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Jerdy Schouten
2'
2'
1'
1'
Афдияй Донис из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация