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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 11894
Виллем II
2:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
31' Гол
Брюинс Луиджи
53' Желтая карточка
Хееркенс Фреек
56' Желтая карточка
Мессауд Али
0:2
82' Гол
Денис Махмудов
1:2
86' Гол
Фран Соль
2:2
88' Гол
Kristofer Ingi Kristinsson
90' Желтая карточка
Аноур Хадоуир
90' Желтая карточка
Diego Palacios
90' Желтая карточка
Фортеш Джеффри
90' Желтая карточка
Фран Соль
90'+6
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 11894 болельщиков
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
96'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
95'
Эдвардс Маркус мяч отрикошетил от ворот
95'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
94'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
94'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
94'
Кроули Дэниэл мяч отрикошетил от ворот
94'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
93'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Матч возобновлен
Желтая карточка
92'
Фран Соль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Фортеш Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Diego Palacios получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Виллем II
91'
Шанс! Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
90'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Dogucan Haspolat
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Diego Palacios из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
89'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Kristofer Ingi Kristinsson забивает!
88'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
87'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Фран Соль забивает!
86'
Маттис Эрве ошибается в защите.
86'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
85'
После штрафного удара,который нанес Озбилиз Араз мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
85'
Маттис Эрве наказан за толчок Фран Соль
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
84'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
84'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
84'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
83'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Денис Махмудов изменил счет на табло!
82'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Угловой
82'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
81'
Мессауд Али мяч отрикошетил от ворот
81'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
81'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
81'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Atakan Akkaynak
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
So close! Удар головой нанес Матей Юрген но мяч выбили с ленточки!
Угловой
79'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
79'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
78'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Льюис Фернандо из команды Виллем II.
78'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
78'
Льюис Фернандо ошибается в защите.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
77'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
76'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
76'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Стивенс Сонни из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
75'
Kristofer Ingi Kristinsson нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
75'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
74'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Шанс! Льюис Фернандо из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
72'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
72'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
71'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Удар от ворот произведет Виллем II
70'
Как он промахнулся? Омарссон Элиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Колвейк Райан делает длинную передачу вперед
70'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
70'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
70'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
Угловой
69'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
69'
Diego Palacios предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
68'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Kristofer Ingi Kristinsson
67'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
66'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
66'
Хорошую попытку сделал Колвейк Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
65'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
65'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Озбилиз Араз из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
65'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
65'
Эдвардс Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
63'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Виллем II
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Jerdy Schouten!
Фол, нарушение
62'
Назначен штрафной. Пострадал Велленройтер Тимон, его свалил Матей Юрген.
Угловой
62'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
62'
Эдвардс Маркус мяч отрикошетил от ворот
61'
Jerdy Schouten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Diego Palacios из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
59'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
58'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
58'
Данкерлёй Дамил не смог попасть в створ ударом издали
58'
Jerdy Schouten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
57'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
Угловой
57'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
56'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
56'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
56'
Мессауд Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
53'
Хееркенс Фреек получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
53'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
53'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
52'
ШАНС! Льонч Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Виллем II
51'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
Озбилиз Араз из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
50'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
47'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
46'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Jerdy Schouten
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
45'
Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Озбилиз Араз нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
44'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
44'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
44'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
43'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Озбилиз Араз не смог попасть в створ ударом издали
42'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Маттис Эрве из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
40'
Стивенс Сонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
39'
Озбилиз Араз мяч отрикошетил от ворот
39'
Афдияй Донис из команды Виллем II находит одноклубника четким пасом пяткой.
39'
Виллем II контролирует мяч.
38'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
38'
Фран Соль из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
36'
Фран Соль нанес удар головой, но Стивенс Сонни спокойно отбил мяч.
36'
Diego Palacios из команды Виллем II делает отличный кросс...
36'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Виллем II контролирует мяч.
34'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи забивает!
31'
Данкерлёй Дамил ошибается в защите.
31'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
29'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Diego Palacios оказался на газоне.
29'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
29'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
29'
Озбилиз Араз из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Маттис Эрве из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
27'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
27'
Jerdy Schouten мяч отрикошетил от ворот
26'
Эксельсиор контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
20'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Лифтинк Эльмо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Маттис Эрве - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Виллем II
18'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
ШАНС! Брюинс Луиджи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Diego Palacios из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
14'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
12'
Удар от ворот произведет Виллем II
12'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
12'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
12'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
11'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Удар от ворот произведет Виллем II
9'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Виллем II
6'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Diego Palacios из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
4'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
4'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Jerdy Schouten
2'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Афдияй Донис из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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