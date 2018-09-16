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Стадион: Talen Energy Stadium
1:1
Первый тайм: 39'
1:0
11' ГолAuston Trusty
21' Желтая карточкаСильва Алехандро
1:1
28' ГолСильва Алехандро
|
11'
1:0
21'
28'
1:1
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
15
Фанни
Род
32
Азира
Майкл
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 17 Charles Sapong Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 7 Аккам Давид Нападающий
- 14 Fabian Herbers Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 4 Mark McKenzie
- Главный тренер: Jim Curtin
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 33 Санья Бакари Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 32 Азира Майкл Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 30 Амариква Квинси Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 28 Shamit Shome
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 11.09.2016 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 24.07.2016 Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.05.2016 Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.08.2015 Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 28.06.2015 Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС
- 10.08.2014 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 27.04.2014 Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.03.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 19.10.2013 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.09.2013 Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 26.05.2013 Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 05.08.2012 Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.07.2012 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|0:0
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|28
|12
|5
|11
|40 - 42
|41
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|29
|11
|4
|14
|38 - 46
|37
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|9
|10
|40 - 42
|33
|9.
|Торонто
|3:0
|28
|8
|6
|14
|48 - 52
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|14
|6
|7
|49 - 33
|48
|3.
|Лос-Анджелес
|27
|13
|7
|7
|54 - 42
|46
|4.
|Портленд Тимберс
|27
|12
|8
|7
|40 - 36
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|5
|10
|48 - 46
|44
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|26
|12
|5
|9
|35 - 27
|41
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|27
|11
|7
|9
|45 - 52
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|29
|10
|8
|11
|51 - 57
|38
|9.
|Миннесота Юнайтед
|27
|9
|2
|16
|39 - 54
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|7
|13
|43 - 42
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|4
|8
|15
|41 - 52
|20
Первый тайм
28'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
21'
Сильва Алехандро получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Auston Trusty бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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