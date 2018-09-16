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Стадион:
Филадельфия Юнион
1:1
Первый тайм: 39'
Монреаль Импакт
0'
1:0
11' Гол
Auston Trusty
21' Желтая карточка
Сильва Алехандро
1:1
28' Гол
Сильва Алехандро
39'
Первый тайм
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Сильва Алехандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Auston Trusty бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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