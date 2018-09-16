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Стадион:
Торонто
3:0
Первый тайм: 38'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
5' Гол
Васкес Виктор II
2:0
16' Гол
Алтидор Джози
24' Желтая карточка
Шельвик Йорген
29' Желтая карточка
Осорио Джонатан
3:0
36' Гол
Джовинко Себастьян
38'
Первый тайм
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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