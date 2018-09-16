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Стадион: БМО Филд
3:0
Первый тайм: 38'
1:0
5' ГолВаскес Виктор II
2:0
16' ГолАлтидор Джози
24' Желтая карточкаШельвик Йорген
29' Желтая карточкаОсорио Джонатан
3:0
36' ГолДжовинко Себастьян
|
5'
1:0
16'
2:0
24'
29'
36'
3:0
Состав команд
Торонто 4-3-3
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 5 Морган Эштон Защитник
- 14 Jay Chapman Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 16 Дженсон Лукас Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Лос-Анджелес Гэлакси 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Нападающий
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто МЛС
- 19.06.2016 Торонто 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.07.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Торонто МЛС
- 05.10.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Торонто МЛС
- 30.03.2013 Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.09.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Торонто МЛС
- 08.03.2012 Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси КОНКАКАФ
- 12.06.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Торонто МЛС
- 14.04.2011 Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 27.06.2010 Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 16.05.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Торонто МЛС
- 20.09.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто МЛС
- 07.06.2009 Торонто 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 31.05.2008 Торонто 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.04.2008 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Торонто МЛС
- 14.10.2007 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|0:0
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|28
|12
|5
|11
|40 - 42
|41
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|29
|11
|4
|14
|38 - 46
|37
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|9
|10
|40 - 42
|33
|9.
|Торонто
|3:0
|28
|8
|6
|14
|48 - 52
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|14
|6
|7
|49 - 33
|48
|3.
|Лос-Анджелес
|27
|13
|7
|7
|54 - 42
|46
|4.
|Портленд Тимберс
|27
|12
|8
|7
|40 - 36
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|5
|10
|48 - 46
|44
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|26
|12
|5
|9
|35 - 27
|41
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|27
|11
|7
|9
|45 - 52
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|29
|10
|8
|11
|51 - 57
|38
|9.
|Миннесота Юнайтед
|27
|9
|2
|16
|39 - 54
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|7
|13
|43 - 42
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|4
|8
|15
|41 - 52
|20
Первый тайм
36'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
29'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
24'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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