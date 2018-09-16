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Стадион:
Даллас
0:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
54' Желтая карточка
Кларк Рикардо
68' Желтая карточка
Lalas Abubakar
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
81'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
74'
Коламбус Крю делает замену. Кларк Рикардо уходит с поля, а Трапп Уилл выходит на его замену.
70'
Даллас Burn делает замену. Dominique Badji уходит с поля, а Агилар Абель выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Lalas Abubakar получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Кларк Рикардо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Даллас Burn делает замену. Хеджес Мэтт уходит с поля, а Фигероа Мэйнор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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