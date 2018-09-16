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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота
0:0
Конец матча
54' Желтая карточкаКларк Рикардо
68' Желтая карточкаLalas Abubakar
|
54'
68'
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
23
Стеффен
Зак
11
Зарде
Гьяси
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Маркиньос Педрозо Защитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 16 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 44 Агилар Абель Полузащитник
- 10 Pablo Aranguiz Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 32 Маллинс Патрик Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 28 Niko Hansen
- 26 Luis Argudo
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Крю: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас МЛС
- 03.04.2016 Даллас 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 07.09.2015 Коламбус Крю 0:3 Даллас МЛС
- 29.06.2014 Коламбус Крю 0:0 Даллас МЛС
- 30.09.2013 Даллас 2:4 Коламбус Крю МЛС
- 13.05.2012 Коламбус Крю 2:1 Даллас МЛС
- 03.07.2011 Даллас 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 02.04.2011 Коламбус Крю 2:0 Даллас МЛС
- 29.08.2010 Коламбус Крю 0:0 Даллас МЛС
- 11.04.2010 Даллас 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 16.08.2009 Коламбус Крю 2:0 Даллас МЛС
- 21.06.2009 Даллас 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 31.08.2008 Даллас 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 17.08.2008 Коламбус Крю 2:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|28
|12
|4
|12
|40 - 45
|40
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|28
|13
|8
|7
|55 - 43
|47
|4.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|27
|13
|5
|9
|37 - 28
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|12
|8
|8
|41 - 40
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|4
|8
|16
|42 - 57
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
81'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
74'
Коламбус Крю делает замену. Кларк Рикардо уходит с поля, а Трапп Уилл выходит на его замену.
70'
Даллас Burn делает замену. Dominique Badji уходит с поля, а Агилар Абель выходит на его замену.
68'
Lalas Abubakar получил желтую карточку от судьи
54'
Кларк Рикардо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Даллас Burn делает замену. Хеджес Мэтт уходит с поля, а Фигероа Мэйнор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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