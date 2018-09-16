  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Хьюстон Динамо
4:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Alejandro Fuenmayor
31' Желтая карточка
Zarek Valentin
1:1
32' Гол
Элис Альберт
34' Желтая карточка
Jeremy Ebobisse
2:1
39' Гол
Mauro Manotas
65' Желтая карточка
Mauro Manotas
3:1
72' Гол
Mauro Manotas
4:1
81' Гол
Alejandro Fuenmayor
84' Желтая карточка
Alejandro Fuenmayor
87' Желтая карточка
Гузман Давид II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
83'
Портленд Тимберс делает замену. Lawrence Olum уходит с поля, а Гузман Давид II выходит на его замену.
82'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Mauro Manotas получил желтую карточку от судьи
63'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Поло Энди выходит на его замену.
56'
Портленд Тимберс делает замену. Zarek Valentin уходит с поля, а Вильяфана Хорхе выходит на его замену.
56'
Хьюстон Динамо делает замену. Jared Watts уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а David Cabezas выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Jeremy Ebobisse получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Zarek Valentin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация