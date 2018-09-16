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Стадион: ББВА Компасс
4:1
Конец матча
0:1
9' Гол в свои воротаAlejandro Fuenmayor
31' Желтая карточкаZarek Valentin
1:1
32' ГолЭлис Альберт
34' Желтая карточкаJeremy Ebobisse
2:1
39' ГолMauro Manotas
65' Желтая карточкаMauro Manotas
3:1
72' ГолMauro Manotas
4:1
81' ГолAlejandro Fuenmayor
84' Желтая карточкаAlejandro Fuenmayor
87' Желтая карточкаГузман Давид II
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9'
0:1
31'
32'
1:1
34'
39'
2:1
65'
72'
3:1
81'
4:1
87'
Состав команд
23
Joe
Willis
33
Jared
Watts
17
Элис
Альберт
12
Steve
Clark
21
Diego
Chara
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 33 Jared Watts Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 21 Пенья Роналдо Нападающий
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 5 David Cabezas
- 16 Kevin Lacruz III
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Портленд Тимберс 4-3-2-1
- Основной состав
- 12 Steve Clark Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 18 Julio Cascante Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Вильяфана Хорхе Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 26 Мелано Лукас Нападающий
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 20 Гузман Давид II
- 43 Kendall Mcintosh
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 02.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Портленд Тимберс М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Портленд Тимберс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 19.03.2017 Портленд Тимберс 4:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 25.09.2016 Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 27.06.2016 Портленд Тимберс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.08.2015 Портленд Тимберс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 21.06.2015 Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.05.2015 Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 27.04.2014 Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 07.04.2013 Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.05.2012 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 15.10.2011 Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 15.08.2011 Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|28
|12
|4
|12
|40 - 45
|40
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|28
|13
|8
|7
|55 - 43
|47
|4.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|27
|13
|5
|9
|37 - 28
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|12
|8
|8
|41 - 40
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|4
|8
|16
|42 - 57
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
84'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
83'
Портленд Тимберс делает замену. Lawrence Olum уходит с поля, а Гузман Давид II выходит на его замену.
82'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
65'
Mauro Manotas получил желтую карточку от судьи
63'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Поло Энди выходит на его замену.
56'
Портленд Тимберс делает замену. Zarek Valentin уходит с поля, а Вильяфана Хорхе выходит на его замену.
56'
Хьюстон Динамо делает замену. Jared Watts уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а David Cabezas выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
34'
Jeremy Ebobisse получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
31'
Zarek Valentin получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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