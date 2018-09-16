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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14000
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
5' Гол
Гудмундссон Альберт
28' Желтая карточка
Класи Йорди
37' Желтая карточка
Свенссон Юнас
1:1
40' Гол
Бергёйс Стивен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
93'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
93'
Бергёйс Стивен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
93'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
92'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
92'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
92'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
90'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Тил Гуус
90'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
89'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
89'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
89'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
89'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
89'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
87'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Фейеноорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Боттегин Эрик
86'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
85'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
84'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
82'
Luis Sinisterra из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
82'
Матч возобновлен
81'
Идрисси Уссама получил травму и заменен. Сёнтьенс Матс выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Идрисси Уссама получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Идрисси Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
80'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
80'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
79'
Оуведжан Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
79'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
79'
Коопмейнерс Теун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Luis Sinisterra из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
79'
Фейеноорд начинает контратаку
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Тоорнстра Йенс грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Luis Sinisterra
76'
Фейеноорд контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
75'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
75'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
74'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Luis Sinisterra
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
73'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
72'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
72'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
71'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
71'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Коопмейнерс Теун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
69'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
69'
Махер Адам II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
69'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
68'
Фейеноорд контролирует мяч.
67'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
66'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
64'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
64'
Боттегин Эрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Бизот Марко перевел мяч на угловой.
64'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
Фол, нарушение
63'
Свенссон Юнас наказан за толчок Ларссон Сэм
62'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Фейеноорд контролирует мяч.
60'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Офсайд
60'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
59'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
59'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
59'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Фейеноорд контролирует мяч.
58'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
58'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Ван Рейн Рикардо пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
56'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
55'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
54'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
54'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
53'
Как он промахнулся? Ван Рейн Рикардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
52'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
51'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Маласиа Тирелл
51'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
50'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
49'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Фейеноорд контролирует мяч.
49'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
48'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
47'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Фейеноорд контролирует мяч.
46'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
48'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
47'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
47'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
Де Вильена Тонни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Юсте Йерри из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
44'
Плохо сыграл Тил Гуус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
44'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
43'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
42'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен изменил счет на табло!
40'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
40'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
38'
Фейеноорд контролирует мяч.
37'
Матч возобновлен
Желтая карточка
37'
Рефери не любит споров - именно за это Свенссон Юнас сейчас получил желтую
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Идрисси Уссама пострадал.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
ШАНС! Тоорнстра Йенс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
35'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
35'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Боаду Мирон получил травму и заменен. Йонсен Бьорн выходит на поле.
Фол, нарушение
34'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Гудмундссон Альберт заработал фол
33'
Фейеноорд контролирует мяч.
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Боаду Мирон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Боаду Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Класи Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Класи Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Гудмундссон Альберт
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
27'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Ларссон Сэм нарушает правила. Свенссон Юнас пострадал
26'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Фейеноорд контролирует мяч.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
23'
Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали
23'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
23'
Свенссон Юнас ошибается в защите.
23'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
23'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
23'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
20'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
19'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
18'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
15'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
15'
Почти гол! Де Вильена Тонни пробил головой по воротам, но Бизот Марко спас!
Угловой
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
14'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
14'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
14'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
13'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
12'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
11'
Фейеноорд контролирует мяч.
11'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
Коопмейнерс Теун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
9'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Мидтше Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
7'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
7'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
6'
Фейеноорд контролирует мяч.
5'
Боаду Мирон сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт изменил счет на табло!
5'
Боаду Мирон из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
Бергёйс Стивен ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
4'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
3'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
Фейеноорд контролирует мяч.
1'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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