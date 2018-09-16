Стадион: АФАС Зрители: 14000
1:1
Конец матча
1:0
5' ГолГудмундссон Альберт
28' Желтая карточкаКласи Йорди
37' Желтая карточкаСвенссон Юнас
1:1
40' ГолБергёйс Стивен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
93'
93'
93'
93'
Бергёйс Стивен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
93'
92'
92'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
92'
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Тил Гуус
90'
89'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
89'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
89'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
87'
87'
86'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Боттегин Эрик
86'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
85'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Luis Sinisterra из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Матч возобновлен
81'
Идрисси Уссама получил травму и заменен. Сёнтьенс Матс выходит на поле.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Идрисси Уссама получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Идрисси Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
80'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
79'
Оуведжан Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Коопмейнерс Теун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Luis Sinisterra из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
79'
Фейеноорд начинает контратаку
77'
Безумный фол. Тоорнстра Йенс грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
77'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Luis Sinisterra
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
75'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
75'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
74'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Luis Sinisterra
74'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
73'
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
72'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
72'
72'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
71'
71'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
71'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Коопмейнерс Теун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
69'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
69'
Махер Адам II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
68'
67'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
65'
65'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
64'
Боттегин Эрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Бизот Марко перевел мяч на угловой.
64'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
63'
Свенссон Юнас наказан за толчок Ларссон Сэм
62'
61'
60'
60'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
59'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
58'
58'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Коопмейнерс Теун наказан за толчок Де Вильена Тонни
56'
Ван Рейн Рикардо пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
55'
54'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
54'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Как он промахнулся? Ван Рейн Рикардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
52'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Маласиа Тирелл
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
50'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
49'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
49'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
48'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
47'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Де Вильена Тонни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Юсте Йерри из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
44'
Плохо сыграл Тил Гуус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
44'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
43'
42'
41'
40'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен изменил счет на табло!
40'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
38'
37'
Матч возобновлен
37'
Рефери не любит споров - именно за это Свенссон Юнас сейчас получил желтую
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Идрисси Уссама пострадал.
36'
36'
ШАНС! Тоорнстра Йенс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
35'
35'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
34'
Боаду Мирон получил травму и заменен. Йонсен Бьорн выходит на поле.
34'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Гудмундссон Альберт заработал фол
33'
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Боаду Мирон получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Боаду Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
29'
29'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Класи Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Безумный фол. Класи Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Гудмундссон Альберт
28'
28'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
27'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
27'
Ларссон Сэм нарушает правила. Свенссон Юнас пострадал
26'
26'
25'
25'
25'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
23'
Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали
23'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Свенссон Юнас ошибается в защите.
23'
23'
23'
22'
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
19'
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
19'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
17'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
15'
15'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
15'
Почти гол! Де Вильена Тонни пробил головой по воротам, но Бизот Марко спас!
15'
14'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
14'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
14'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
13'
12'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
10'
10'
Коопмейнерс Теун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
9'
8'
Мидтше Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
7'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
7'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
6'
5'
Боаду Мирон сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт изменил счет на табло!
5'
Боаду Мирон из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
Бергёйс Стивен ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
4'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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