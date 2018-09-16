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Зрители: 14341
Бохум
6:0
Конец матча
Ингольштадт
0'
1' Желтая карточка
Галвао Лукас
1:0
4' Пенальти
Хинтерзеер Лукас
2:0
14' Гол
Круз Робби
3:0
19' Гол
Вайландт Том
32' Желтая карточка
Киттель Сонни
40' Желтая карточка
Frederic Ananou
48' Желтая карточка
Теше Роберт
57' Вторая желтая карточка
Галвао Лукас
4:0
62' Гол
Хинтерзеер Лукас
5:0
66' Пенальти
Хинтерзеер Лукас
6:0
78' Гол
Лосилья Антони
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Лосилья Антони бьет в цель!
76'
Бохум делает замену. Майер Себастьян уходит с поля, а Ли Чхон-Ён выходит на его замену.
68'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Сэм Сидней выходит на его замену.
67'
Бохум делает замену. Хинтерзеер Лукас уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас из команды Бохум забивает с точки!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
60'
Ингольштадт делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
57'
Галвао Лукас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
48'
Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
46'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Бенсхоп Чарлисон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Frederic Ananou получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
27'
Ингольштадт делает замену. Гауз Марсель уходит с поля, а Краусе Робин выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Вайландт Том бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Круз Робби бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас из команды Бохум забивает с точки!
Желтая карточка
1'
Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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