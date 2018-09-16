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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 14341
6:0
Конец матча
1' Желтая карточкаГалвао Лукас
1:0
4' ПенальтиХинтерзеер Лукас
2:0
14' ГолКруз Робби
3:0
19' ГолВайландт Том
32' Желтая карточкаКиттель Сонни
40' Желтая карточкаFrederic Ananou
48' Желтая карточкаТеше Роберт
57' Вторая желтая карточкаГалвао Лукас
4:0
62' ГолХинтерзеер Лукас
5:0
66' ПенальтиХинтерзеер Лукас
6:0
78' ГолЛосилья Антони
|
1'
4'
1:0
14'
2:0
19'
3:0
32'
40'
48'
57'
62'
4:0
66'
5:0
78'
6:0
Состав команд
18
Jan
Gyamerah
23
Теше
Роберт
17
Круз
Робби
14
Вайландт
Том
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 29 Maxim Leitsch Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 7 Майер Себастьян Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 14 Вайландт Том Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 24 Пертель Тимо Защитник
- 11 Ли Чхон-Ён Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 7 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 14 Osayamen Osawe Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 26 Нойман Фил Защитник
- 35 Бенсхоп Чарлисон Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 23 Краусе Робин Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 27 Agyemang Diawusie
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Бохум (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.09.2018 Боруссия М 2:1 Бохум ТМК
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 24.08.2018 Бохум 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.08.2018 Вайхе 1:0 Бохум К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 28.07.2018 Миллуолл 1:0 Бохум ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Боруссия М ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 18.07.2018 Бохум 2:0 Сток Сити ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Унион Берлин 3:1 Бохум Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Бохум 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 06.04.2018 Фортуна 1:2 Бохум Б2
- 01.04.2018 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
Ингольштадт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 29.07.2018 Боруссия М 0:1 Ингольштадт ТМК
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 13.05.2018 Ингольштадт 1:3 Кайзерслаутерн Б2
- 06.05.2018 Айнтрахт Бр 0:2 Ингольштадт Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Бохум: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Ингольштадт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Бундеслига 2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 10.05.2015 Бохум 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 29.11.2014 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 25.03.2014 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 06.10.2013 Бохум 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 10.03.2013 Ингольштадт 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 30.09.2012 Бохум 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 23.03.2012 Бохум 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 01.10.2011 Ингольштадт 3:5 Бохум Бундеслига 2
- 15.04.2011 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 20.11.2010 Бохум 1:4 Ингольштадт Бундеслига 2
Бохум
Ингольштадт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|2.
|Бохум
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Кёльн
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Унион Берлин
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Арминия
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Санкт-Паули
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Г О О О О Л - Лосилья Антони бьет в цель!
76'
Бохум делает замену. Майер Себастьян уходит с поля, а Ли Чхон-Ён выходит на его замену.
68'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Сэм Сидней выходит на его замену.
67'
Бохум делает замену. Хинтерзеер Лукас уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас из команды Бохум забивает с точки!
62'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
60'
Ингольштадт делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
57'
Галвао Лукас получает вторую желтую карточку. Удаление.
48'
Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
46'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Бенсхоп Чарлисон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Frederic Ananou получил желтую карточку от судьи
32'
Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
27'
Ингольштадт делает замену. Гауз Марсель уходит с поля, а Краусе Робин выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Вайландт Том бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Круз Робби бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас из команды Бохум забивает с точки!
1'
Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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