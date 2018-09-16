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Зрители: 50000
Кёльн
3:5
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
37' Гол
Теродде Симон
1:1
38' Гол
Гуйе Бабакар
41' Желтая карточка
Klaus Gjasula
2:1
53' Гол
Теродде Симон
58' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
2:2
66' Гол
Клеман Филипп
2:3
71' Гол
Клеман Филипп
81' Желтая карточка
Хектор Йонас
81' Желтая карточка
Кордоба Джон
3:3
84' Гол
Кордоба Джон
87' Вторая желтая карточка
Хектор Йонас
3:4
89' Гол
Текпетей Бернард
3:5
90' Гол
Михель Свен
90' Желтая карточка
Клеман Филипп
90'+6
Второй тайм
90'
Падерборн делает замену. Текпетей Бернард уходит с поля, а Цолински Бен выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Клеман Филипп получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
88'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Sebastian Vasiliadis выходит на его замену.
88'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Зобих Лассе выходит на его замену.
87'
Хектор Йонас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Кордоба Джон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Хектор Йонас получил желтую карточку от судьи
77'
Падерборн делает замену. Гуйе Бабакар уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Клеменс Кристиан уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Мере Хорхе уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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