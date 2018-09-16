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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 50000
1:0
37' ГолТеродде Симон
1:1
38' ГолГуйе Бабакар
41' Желтая карточкаKlaus Gjasula
2:1
53' ГолТеродде Симон
58' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
2:2
66' ГолКлеман Филипп
2:3
71' ГолКлеман Филипп
81' Желтая карточкаХектор Йонас
81' Желтая карточкаКордоба Джон
3:3
84' ГолКордоба Джон
87' Вторая желтая карточкаХектор Йонас
3:4
89' ГолТекпетей Бернард
3:5
90' ГолМихель Свен
90' Желтая карточкаКлеман Филипп
|
37'
1:0
38'
1:1
41'
53'
2:1
58'
66'
2:2
71'
2:3
81'
81'
84'
3:3
87'
89'
3:4
90'
3:5
90'
Состав команд
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
13
Шауб
Луис
14
Хектор
Йонас
Кёльн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хорн Тимо Вратарь
- 35 Matthias Bader Защитник
- 22 Мере Хорхе Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 23 Хорн Яннес Защитник
- 13 Шауб Луис Полузащитник
- 14 Хектор Йонас Полузащитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 17 Клеменс Кристиан Нападающий
- 9 Теродде Симон Нападающий
- 24 Dominick Drexler Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 21 Козьелло Венсан Полузащитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 19 Гирасси Серу Нападающий
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- Главный тренер: Рутенбек Штефан
Падерборн 4-4-2
- Основной состав
- 17 Цингерле Леопольд Вратарь
- 25 Драгер Мохамед Защитник
- 2 Хюнемайер Уве Защитник
- 5 Штродьек Кристиан Защитник
- 29 Коллинс Джамилу Защитник
- 37 Текпетей Бернард Полузащитник
- 8 Klaus Gjasula Полузащитник
- 21 Клеман Филипп Полузащитник
- 22 Антви-Аджей Кристофер Полузащитник
- 27 Гуйе Бабакар Нападающий
- 11 Михель Свен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ратайчак Михаэль Вратарь
- 13 Шонлау Себастьян Защитник
- 33 Бёдер Лукас Защитник
- 31 Цолински Бен Полузащитник
- 39 Sebastian Vasiliadis Полузащитник
- 19 Tobias Schwede Полузащитник
- 7 Риттер Марлон Нападающий
- Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.08.2018 Динамо Берлин 1:9 Кёльн К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 20.07.2018 Вердер 0:1 Кёльн ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 12.05.2018 Вольфсбург 4:1 Кёльн Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 28.04.2018 Фрайбург 3:2 Кёльн Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Кёльн 1:1 Майнц Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 12.03.2018 Вердер 3:1 Кёльн Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Б
Падерборн (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 25.08.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Падерборн Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 15.07.2018 Падерборн 2:3 Норвич ТМК
- 12.05.2018 Фортуна Кёльн 2:4 Падерборн Б3
- 05.05.2018 Падерборн 3:1 Веен Висбаден Б3
- 28.04.2018 Карлсруэ 0:0 Падерборн Б3
- 21.04.2018 Падерборн 3:0 Унтерахинг Б3
- 14.04.2018 Оснабрюк 0:5 Падерборн Б3
- 07.04.2018 Падерборн 6:0 Карл Цейсс Б3
- 31.03.2018 Ален 0:5 Падерборн Б3
- 27.03.2018 Меппен 0:0 Падерборн Б3
- 23.03.2018 Вердер-2 0:2 Падерборн Б3
- 17.03.2018 Падерборн 2:0 Цвиккау Б3
- 10.03.2018 Ганза 2:3 Падерборн Б3
- 06.03.2018 Падерборн 1:1 Магдебург Б3
- 03.03.2018 Пройссен Мюнстер 1:1 Падерборн Б3
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Падерборн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 07.02.2015 Кёльн 0:0 Падерборн Бундеслига
- 13.09.2014 Падерборн 0:0 Кёльн Бундеслига
- 09.02.2014 Кёльн 0:1 Падерборн Бундеслига 2
- 10.08.2013 Падерборн 1:1 Кёльн Бундеслига 2
- 09.03.2013 Кёльн 3:0 Падерборн Бундеслига 2
- 28.09.2012 Падерборн 1:2 Кёльн Бундеслига 2
- 01.07.2011 Падерборн 4:1 Кёльн Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2008 Падерборн 2:2 Кёльн Бундеслига 2
- 28.10.2007 Кёльн 2:1 Падерборн Бундеслига 2
Кёльн
Падерборн
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|2.
|Бохум
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Кёльн
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Унион Берлин
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Арминия
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Санкт-Паули
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
90'
Падерборн делает замену. Текпетей Бернард уходит с поля, а Цолински Бен выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Клеман Филипп получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
89'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
88'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Sebastian Vasiliadis выходит на его замену.
88'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Зобих Лассе выходит на его замену.
87'
Хектор Йонас получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
81'
Кордоба Джон получил желтую карточку от судьи
81'
Хектор Йонас получил желтую карточку от судьи
77'
Падерборн делает замену. Гуйе Бабакар уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Клеменс Кристиан уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Мере Хорхе уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
66'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
58'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
37'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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